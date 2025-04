Hành động vén váy khó hiểu của Hiền Hồ khi chơi pickleball

Vừa qua, tham gia một giải pickleball, Hiền Hồ bất ngờ trở thành tâm điểm chỉ trích từ một bộ phận cư dân mạng khi có hành động vén váy trong lúc trên sân. Không lâu sau đó, Hiền Hồ chính thức lên tiếng đáp trả những tiêu cực đang bủa vây. Giải thích về động tác vén váy khi thi đấu, nữ ca sĩ cho biết do bên trong váy có quần bảo hộ, động tác trên sân chỉ là lấy váy giấu đồ bảo hộ như một thói quen. Hiền Hồ bình luận đáp trả: "Nói chung là Pickleball rất vui và mình thích chơi. Cái váy là do quần bảo hộ bên trong, chạy nhảy một hồi nó nhíu lên, em sợ nó không an toàn nên em hay có thói quen nắm lại vì sợ đang đánh sẽ tốc váy... Em nghĩ mấy chị mặc váy cũng hay có thói quen đó, nên mọi người vui vẻ thôi nó không phải vấn đề nghiêm trọng đâu ạ. Vậy thôi chúc mọi người tìm ra niềm vui của mình", Hiền Hồ chia sẻ trên trang cá nhân. Thời gian qua, Hiền Hồ rất tích cực tham gia tập luyện và thi đấu pickleball. Trên thực tế, trang phục khi lên sân của Hiền Hồ không có gì phản cảm hay vượt quá giới hạn thường thấy trong thể thao. Những set đồ của cô vừa năng động đúng tinh thần thể thao nhưng vẫn đủ quyến rũ khi khoe được hình thể gọn gàng, đôi chân thon dài, nuột nà. Hiền Hồ từng phải điều trị bệnh suốt hai năm qua, kể từ thời điểm xảy ra scandal.

