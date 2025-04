Doãn Hải My mặc váy ngủ toát lên phong thái tiểu thư Hà thành

Mới đây, Hải My lại khiến dân tình say đắm khi khoe ảnh diện váy mặc ở nhà nhưng vẫn đậm chất tiểu thư sang chảnh. Chiếc váy tựa như váy ngủ khoe trọn làn da trắng mịn cùng vóc dáng nuột nà của nàng WAG sinh năm 2001. Sau khi hạ sinh con trai đầu lòng, Doãn Hải My – vợ của tuyển thủ quốc gia Đoàn Văn Hậu – tiếp tục khiến cộng đồng mạng ngưỡng mộ bởi nhan sắc ngày càng mặn mà, thanh thoát. Từng là top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, Doãn Hải My vốn đã sở hữu vẻ đẹp nền nã, đậm chất Á Đông. Nhưng điều khiến nhiều người bất ngờ là cô không hề bị "xuống sắc" sau sinh như nhiều người lo ngại, mà ngược lại, nhan sắc và thần thái của vợ cầu thủ Đoàn Văn Hậu như được "nâng tầm" theo thời gian. Chỉ sau hai tháng sinh con, Hải My đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn, giảm hơn 10kg nhờ chế độ ăn uống khoa học và duy trì tinh thần thoải mái. Trên mạng xã hội, Doãn Hải My thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ rạng rỡ, dịu dàng. Làn da căng mịn, đôi mắt sáng và nụ cười nhẹ nhàng vẫn là những điểm cuốn hút khó rời mắt ở người đẹp sinh năm 2001. Nhiều khán giả còn nhận xét rằng, so với thời điểm tham gia cuộc thi nhan sắc, Doãn Hải My sau khi làm vợ, làm mẹ lại mang nét đẹp đằm thắm, trưởng thành và quyến rũ hơn. Phong cách thời trang của cô cũng ngày càng thanh lịch, đài các – phù hợp với hình ảnh một người phụ nữ hiện đại, tinh tế nhưng vẫn giữ được sự truyền thống. Nhan sắc ngày càng mặn mà của Doãn Hải My sau khi sinh con cho Đoàn Văn Hậu Nhan sắc tựa nàng thơ của Doãn Hải My.

