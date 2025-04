Doãn Hải My đánh rơi hình tượng vì nỗi sợ... bị chó đuổi

Mới đây, tiểu thư Doãn Hải My - bà xã cầu thủ nổi tiếng Đoàn Văn Hậu khiến dân mạng bật cười khi chia sẻ một nỗi sợ của cô nàng khi về quê chồng. Cùng Văn Hậu đi bộ trên đường làng, Doãn Hải My gây chú ý với ngoại hình xinh đẹp, cách ăn vận giản dị, không hề váy vóc lụa là kiểu cách, kiêu sa như hình tượng tiểu thư Hà thành nhà mặt phố như khi ở Hà Nội, cũng chẳng ghi dấu bằng hàng hiệu, túi xách xa xỉ bên mình. Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 cho thấy khả năng hoà nhập cực tốt với cuộc sống nơi thôn quê khi về thăm bố mẹ chồng ở Hưng Hà, Thái Bình. Doãn Hải My khoác tay chồng đi trên đường, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Nàng WAG không trang điểm cầu kì mà mang vẻ dịu dàng, đơn giản, nụ cười rạng rỡ luôn nở trên gương mặt nhận được thiện cảm của hàng triệu người xem trên mạng xã hội. Bà xã Đoàn Văn Hậu cũng có khoảnh khắc "đánh rơi hình tượng" khi bị chồng trêu đùa. Biết Doãn Hải My sợ bị chó đuổi, Đoàn Văn Hậu khi đi trên đường làng lại lại liên tục trêu vợ rằng "đi gọn vào không cẩn thận chó sủa cho giờ". Doãn Hải My lúc ấy chỉ biết bật cười khúc khích và nép vào chồng, níu tay anh với lời nài nỉ: "Đi từ từ thôi". Đến khi bị trêu lần 2, bà xã Đoàn Văn Hậu nghiêm giọng cảnh cáo chồng. Khoảnh khắc đáng yêu của Văn Hậu - Hải My nhận về nhiều lượt bình luận tương tác của cư dân mạng. Nhiều người khen cho tính cách gần gũi dễ thương của bà xã Văn Hậu, cũng có người đồng cảm với Doãn Hải My. Dù có là tiểu thư Hà thành với phong thái tao nhã thì cô nàng cũng sợ bị chó đuổi như bao người thôi. Trước đó, bà xã Đoàn Văn Hậu cũng nhận về cơn mưa lời khen khi chia sẻ khoảnh khắc dậy sớm đi chợ quê cùng chị dâu. Về quê chồng, Doãn Hải My "xả vai" tiểu thư Hà thành, hoà nhập thành nàng dâu thôn quê đảm đang, vui vẻ với việc dậy sớm cùng chị đi mua hoa, mua quả về thắp hương mùng một đầu tháng.

Mới đây, tiểu thư Doãn Hải My - bà xã cầu thủ nổi tiếng Đoàn Văn Hậu khiến dân mạng bật cười khi chia sẻ một nỗi sợ của cô nàng khi về quê chồng. Cùng Văn Hậu đi bộ trên đường làng, Doãn Hải My gây chú ý với ngoại hình xinh đẹp, cách ăn vận giản dị, không hề váy vóc lụa là kiểu cách, kiêu sa như hình tượng tiểu thư Hà thành nhà mặt phố như khi ở Hà Nội, cũng chẳng ghi dấu bằng hàng hiệu, túi xách xa xỉ bên mình. Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 cho thấy khả năng hoà nhập cực tốt với cuộc sống nơi thôn quê khi về thăm bố mẹ chồng ở Hưng Hà, Thái Bình. Doãn Hải My khoác tay chồng đi trên đường, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Nàng WAG không trang điểm cầu kì mà mang vẻ dịu dàng, đơn giản, nụ cười rạng rỡ luôn nở trên gương mặt nhận được thiện cảm của hàng triệu người xem trên mạng xã hội. Bà xã Đoàn Văn Hậu cũng có khoảnh khắc "đánh rơi hình tượng" khi bị chồng trêu đùa. Biết Doãn Hải My sợ bị chó đuổi, Đoàn Văn Hậu khi đi trên đường làng lại lại liên tục trêu vợ rằng "đi gọn vào không cẩn thận chó sủa cho giờ". Doãn Hải My lúc ấy chỉ biết bật cười khúc khích và nép vào chồng, níu tay anh với lời nài nỉ: "Đi từ từ thôi". Đến khi bị trêu lần 2, bà xã Đoàn Văn Hậu nghiêm giọng cảnh cáo chồng. Khoảnh khắc đáng yêu của Văn Hậu - Hải My nhận về nhiều lượt bình luận tương tác của cư dân mạng. Nhiều người khen cho tính cách gần gũi dễ thương của bà xã Văn Hậu, cũng có người đồng cảm với Doãn Hải My. Dù có là tiểu thư Hà thành với phong thái tao nhã thì cô nàng cũng sợ bị chó đuổi như bao người thôi. Trước đó, bà xã Đoàn Văn Hậu cũng nhận về cơn mưa lời khen khi chia sẻ khoảnh khắc dậy sớm đi chợ quê cùng chị dâu. Về quê chồng, Doãn Hải My "xả vai" tiểu thư Hà thành, hoà nhập thành nàng dâu thôn quê đảm đang, vui vẻ với việc dậy sớm cùng chị đi mua hoa, mua quả về thắp hương mùng một đầu tháng.