Chân dung “nam thần công an” đang khiến chị em truy tìm

Mạng xã hội những ngày gần đây đang "bùng cháy" bởi hình ảnh một chiến sĩ công an xuất hiện trong buổi luyện tập chuẩn bị cho Lễ diễu binh kỷ niệm 30/4. Chỉ cần vài giây lọt vào ống kính, anh chàng đã nhanh chóng trở thành "hiện tượng" – khiến hội chị em phải mở chế độ "truy tìm tung tích" vì visual quá đỗi cuốn hút. Trong đoạn clip lan truyền trên TikTok và Facebook, "nam thần công an" nổi bật giữa hàng trăm học viên bởi góc nghiêng sắc nét, sống mũi cao, ánh mắt nghiêm nghị và phong thái cực kỳ chỉn chu. Không cần nở nụ cười, vẻ lạnh lùng mang chất quân nhân lại chính là điểm cộng khiến nhiều netizen phải thốt lên: "Anh ơi, anh bắt em đi chứ đừng bắt tội phạm!", "chồng tôi nha các bà đừng tranh". Từ ánh mắt tập trung, động tác dứt khoát khi hành quân, đến thần thái tự nhiên, tất cả khiến netizen không thể rời mắt. Ngay sau khi đoạn clip lan truyền, hàng loạt từ khóa như "nam thần công an diễu binh", "soái ca 30/4", "anh công an góc nghiêng thần thánh" lọt top tìm kiếm. Được biết, "nam thần công an" này là Lê Thanh Bình, sinh năm 1997, đến từ Hà Tĩnh. Anh chàng sở hữu vẻ ngoài chẳng kém cạnh một nam tài tử nào. Anh chàng từng theo học Đại học Kỹ Thuật Hậu Cần CAND. Trước đó, chiến sĩ công an này cũng từng nổi đình đám mạng xã hội khi hình ảnh của anh chàng trong bộ quân phục được một fanpage đăng tải. Hiện tại trang cá nhân của anh có hơn 26.000 người theo dõi.

