Xã hội

Công an tỉnh Hưng Yên kêu gọi Đặng Thị Huệ ra đầu thú

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên kêu gọi bị can Đặng Thị Huệ ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng và bảo đảm quyền bào chữa.

Hải Ninh

Ngày 9/12, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang điều tra vụ án “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

54.jpg
Bị can Đặng Thị Huệ. Ảnh: Công an Hưng Yên.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh truy nã đối với bị can Đặng Thị Huệ, sinh năm 1981, hộ khẩu thường trú xã Thư Vũ, tỉnh Hưng Yên về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Sau khi xác định bị can đã trốn ra nước ngoài, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã báo cáo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an Việt Nam để làm thủ tục thông báo truy nã quốc tế đối với Đặng Thị Huệ.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông báo đến INTERPOL đề nghị ban hành cảnh báo của INTERPOL về Đặng Thị Huệ là đối tượng có tiền án, tiền sự tại Việt Nam; đồng thời cũng thông báo đến Văn phòng INTERPOL một số nước châu Âu (Đức, Áo, Bỉ, Pháp, Hà Lan, Séc…) về các hành vi phạm tội tại Việt Nam trước đây của Đặng Thị Huệ để các nước chủ động phòng ngừa tội phạm cũng như rà soát lại quá trình xin thị thực nhập cảnh châu Âu của Đặng Thị Huệ.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên kêu gọi bị can Đặng Thị Huệ nhanh chóng ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật và bảo đảm quyền bào chữa. Trường hợp không trình diện hoặc không đầu thú sẽ được xem là tự từ bỏ quyền tự bào chữa và sẽ bị xem xét xét xử vắng mặt theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 22/10/2025, Đặng Thị Huệ bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố bị can để điều tra về hành vi “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Theo kết quả điều tra, trong thời gian vừa qua, Đặng Thị Huệ bỏ đi khỏi nơi cư trú, thường xuyên sử dụng mạng xã hội đăng tải các video, bài viết, hội luận… có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; đưa thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, reo rắc sự nghi ngờ, gây bất mãn với chính quyền nhân dân; kích động người dân chống lại Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

#Hưng Yên #đầu thú #Đặng Thị Huệ #bảo vệ quyền #tội phạm

