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Xã hội

Công an Quảng Ninh cảnh báo tin giả liên quan tín ngưỡng, tôn giáo

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa cảnh báo tình trạng lợi dụng công nghệ AI để tạo dựng thông tin giả liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo.

Hải Ninh

Thời gian vừa qua, Phòng An ninh mạng, Công an thành phố Quảng Ninh đã tiếp nhận một số đơn thư phản ánh của các cá nhân, tổ chức trên địa bàn thành phố kiến nghị xác minh, xử lý một số chủ tài khoản, quản trị viên trang, nhóm mạng xã hội phát tán, lan truyền và chia sẻ một số thông tin xuyên tạc, sai sự thật, chưa được kiểm chứng được tạo ra qua công nghệ AI.

Đáng chú ý, trong đó có một số thông tin giả, tin sai sự thật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo, gây ảnh hưởng đến uy tín của các tổ chức tôn giáo và danh dự, nhân phẩm của cá nhân liên quan.

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Một số thông tin giả, tin sai sự thật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, quá trình xác minh, Phòng An ninh mạng đã phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương tiến hành làm việc với một số cá nhân có liên quan.

Tại cơ quan Công an, những người này thừa nhận các thông tin đã chia sẻ chưa được kiểm chứng, không có căn cứ. Cơ quan Công an đã yêu cầu gỡ bỏ toàn bộ nội dung sai sự thật trên mạng xã hội, đồng thời củng cố hồ sơ để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tín ngưỡng, tôn giáo là một bộ phận trong đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân; quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được Hiến pháp và pháp luật Việt Nam tôn trọng, bảo vệ. Việc tạo dựng, xuyên tạc hoặc phát tán thông tin sai sự thật liên quan đến hoạt động tôn giáo, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ và cơ sở thờ tự có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức xã hội, uy tín của tổ chức, cá nhân, đồng thời tác động đến sự đoàn kết trong cộng đồng.

Đáng chú ý, sự phát triển của công nghệ AI khiến việc tạo ra hình ảnh, video, âm thanh và nội dung giả mạo ngày càng dễ dàng, tinh vi, gây khó khăn cho việc phân biệt thật – giả nếu người dùng thiếu kỹ năng kiểm chứng thông tin.

Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân nâng cao ý thức trách nhiệm khi tham gia không gian mạng; ưu tiên tiếp nhận thông tin từ các nguồn chính thống, đáng tin cậy; kiểm chứng kỹ nội dung, hình ảnh, video trước khi đăng tải hoặc chia sẻ. Không vì tò mò, muốn thu hút lượt xem, lượt tương tác mà phát tán thông tin chưa được xác thực. Khi phát hiện nội dung có dấu hiệu giả mạo, xuyên tạc, sai sự thật, người dân cần chủ động phản ánh đến cơ quan chức năng để kịp thời xác minh, xử lý.

Mỗi cá nhân cần nhận thức rõ rằng việc tạo dựng, cung cấp, đăng tải, chia sẻ hoặc phát tán thông tin sai sự thật trên không gian mạng có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng và phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Tùy tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi, cá nhân vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

>>> Mời độc giả xem thêm video Khởi tố Huấn Hoa Hồng:

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