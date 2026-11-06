Công an Phú Thọ ngăn cụ ông chuyển 240 triệu đồng cho kẻ lừa đảo

Nhờ sự can thiệp kịp thời, một cụ ông 82 tuổi đã dừng giao dịch chuyển 240 triệu đồng cho người lạ sau khi bị thao túng tâm lý qua cuộc gọi video Zalo.

Ngày 6/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an phường Việt Trì vừa ngăn chặn kịp thời vụ chuyển 240 triệu cho kẻ lừa đảo.

Trước đó, khoảng 14h00 ngày 30/10, Công an phường Việt Trì nhận được thông tin từ Ngân hàng LPBank - Chi nhánh Phú Thọ về một khách hàng có biểu hiện bất thường khi đến rút 240 triệu đồng.

Cán bộ công an và ngân hàng kịp thời ngăn chặn vụ chuyển tiền lừa đảo qua mạng.

Qua xác minh, khách hàng là ông Nguyễn Mạnh Phấn (SN 1944, trú tại tổ dân phố Phượng Lâu, phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ).

Trước đó, ông Phấn nhận được cuộc gọi video qua ứng dụng Zalo từ một tài khoản lạ. Bằng các thủ đoạn thao túng tâm lý, đối tượng khiến ông tin tưởng và có ý định rút tiền để chuyển cho người này theo yêu cầu.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, nhân viên ngân hàng đã chủ động tạm dừng giao dịch, đồng thời thông báo cho Công an phường Việt Trì.

Ngay sau đó, cán bộ công an có mặt tại ngân hàng, phối hợp xác minh và giải thích cho ông Phấn về phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Sau khi được tuyên truyền, ông Phấn nhận ra nguy cơ bị lừa và quyết định dừng giao dịch, bảo toàn toàn bộ số tiền 240 triệu đồng.

Theo Công an phường Việt Trì, vụ việc cho thấy vai trò quan trọng của sự phối hợp giữa lực lượng công an và các ngân hàng trong phát hiện, ngăn chặn các giao dịch có dấu hiệu bất thường, góp phần bảo vệ tài sản của người dân.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cảnh giác với các cuộc gọi, tin nhắn từ số điện thoại, tài khoản không rõ nguồn gốc; không cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần bình tĩnh kiểm chứng thông tin và thông báo cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ.

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