Cánh tay giả đọc suy nghĩ gây chấn động thế giới

Số hóa - Xe

Revo2 của BrainCo có thể “đọc” ý định não bộ, mở ra bước ngoặt cho y học và robot tương lai.

Thiên Trang (TH)
Một bước tiến mang tính đột phá trong lĩnh vực công nghệ y sinh vừa khiến cộng đồng khoa học toàn cầu chú ý khi mẫu cánh tay giả Revo2 chứng minh khả năng “đọc” ý định vận động của con người và phản hồi gần như tức thì, biến những điều từng chỉ xuất hiện trong khoa học viễn tưởng thành hiện thực.
Không đơn thuần là một thiết bị thay thế chi thể, Revo2 được xem như một cầu nối trực tiếp giữa não bộ và máy móc, khi tích hợp công nghệ giao diện não – máy (BCI) cùng các thuật toán trí tuệ nhân tạo để chuyển đổi tín hiệu sinh học thành hành động cơ học với độ chính xác cao.
Về nguyên lý hoạt động, hệ thống cảm biến trên tay giả sẽ thu nhận tín hiệu điện cơ phát sinh từ phần cơ còn lại của người dùng – những tín hiệu vốn được não bộ gửi đi khi con người có ý định thực hiện một chuyển động cụ thể trong đời sống hàng ngày.
Sau đó, các tín hiệu này được xử lý bằng AI để giải mã ý định và chuyển thành lệnh điều khiển, giúp tay giả có thể thực hiện các thao tác gần như đồng bộ với suy nghĩ mà không cần bất kỳ thao tác thủ công nào từ phía người sử dụng.
Điểm ấn tượng của Revo2 nằm ở khả năng điều khiển độc lập từng ngón tay, cho phép thực hiện các thao tác từ đơn giản như cầm nắm đồ vật đến các hoạt động phức tạp đòi hỏi độ chính xác cao, mang lại cảm giác sử dụng gần giống với tay thật.
Không chỉ linh hoạt, thiết bị còn có thể nâng vật nặng lên tới 20 kg và thực hiện những thao tác tinh vi như viết với độ chính xác khoảng 0,1 mm, cho thấy mức độ tiến bộ đáng kể của công nghệ điều khiển sinh học hiện nay.
Trong lĩnh vực y tế, Revo2 được kỳ vọng sẽ giúp người khuyết tật phục hồi khả năng vận động, cải thiện chất lượng cuộc sống và tăng khả năng hòa nhập xã hội, đồng thời mở ra hướng tiếp cận mới trong điều trị phục hồi chức năng.
Xa hơn, công nghệ đứng sau thiết bị này còn có tiềm năng ứng dụng vào robot hình người, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa con người và máy móc, đưa thế giới tiến gần hơn đến tương lai nơi công nghệ có thể hòa hợp tự nhiên với cơ thể con người.
#cánh tay giả #Revo2 #công nghệ y sinh #giao diện não-máy #robot thông minh #phục hồi chức năng

