Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Con gái xinh xắn của Hải Băng - Thành Đạt

Giải trí

Con gái xinh xắn của Hải Băng - Thành Đạt

Bé Kem - con gái của ca sĩ Hải Băng và diễn viên Thành Đạt năm nay 8 tuổi, tên thật Minh Tuệ, càng lớn càng xinh xắn.

Thu Cúc (tổng hợp)
Bé Kem - con gái của ca sĩ Hải Băng và diễn viên Thành Đạt chào đời vào năm 2017. Ảnh: FB Hải Băng.
Bé Kem - con gái của ca sĩ Hải Băng và diễn viên Thành Đạt chào đời vào năm 2017. Ảnh: FB Hải Băng.
Hải Băng mong con gái lớn lên sẽ trổ mã. Ảnh: FB Hải Băng.
Hải Băng mong con gái lớn lên sẽ trổ mã. Ảnh: FB Hải Băng.
Bé Kem càng lớn càng giống Hải Băng. Ảnh: FB Hải Băng.
Bé Kem càng lớn càng giống Hải Băng. Ảnh: FB Hải Băng.
“Chỉ có thể nói là giống tôi. Ai hỏi cũng nói giống mẹ nhưng mà mẹ sửa mũi nên nhìn mẹ xinh hơn. Để coi Kem lớn thêm tý nữa, xem ai còn dám nói mẹ sửa mũi nữa không”, Hải Băng cho biết. Ảnh: FB Hải Băng.
“Chỉ có thể nói là giống tôi. Ai hỏi cũng nói giống mẹ nhưng mà mẹ sửa mũi nên nhìn mẹ xinh hơn. Để coi Kem lớn thêm tý nữa, xem ai còn dám nói mẹ sửa mũi nữa không”, Hải Băng cho biết. Ảnh: FB Hải Băng.
Con gái Hải Băng ăn mặc điệu đà. Hải Băng cho biết, bé Kem thích mặc váy công chúa. Ảnh: FB Hải Băng.
Con gái Hải Băng ăn mặc điệu đà. Hải Băng cho biết, bé Kem thích mặc váy công chúa. Ảnh: FB Hải Băng.
“Mỗi lần đi chụp hình cho em, thêm tiền mua luôn bộ đồ thiết kế về. Cứ mặc đồ công chúa công, em không chịu cởi ra. Ở nhà cũng vậy, tắm xong, em lựa đầm mặc mới chịu”, Hải Băng tiết lộ sở thích của con. Ảnh: FB Hải Băng.
“Mỗi lần đi chụp hình cho em, thêm tiền mua luôn bộ đồ thiết kế về. Cứ mặc đồ công chúa công, em không chịu cởi ra. Ở nhà cũng vậy, tắm xong, em lựa đầm mặc mới chịu”, Hải Băng tiết lộ sở thích của con. Ảnh: FB Hải Băng.
Bé Kem muốn chụp nhiều ảnh khi diện đầm công chúa. Ảnh: FB Hải Băng.
Bé Kem muốn chụp nhiều ảnh khi diện đầm công chúa. Ảnh: FB Hải Băng.
Hải Băng gọi con gái là nàng thơ, cô công chúa. Ảnh: FB Hải Băng.
Hải Băng gọi con gái là nàng thơ, cô công chúa. Ảnh: FB Hải Băng.
Ngoài bé Kem, Hải Băng và Thành Đạt còn có hai cậu con trai: Koi và Kio. Ảnh: FB Hải Băng.
Ngoài bé Kem, Hải Băng và Thành Đạt còn có hai cậu con trai: Koi và Kio. Ảnh: FB Hải Băng.
Hai con trai của Hải Băng kháu khỉnh, đáng yêu. Ảnh: FB Hải Băng.
Hai con trai của Hải Băng kháu khỉnh, đáng yêu. Ảnh: FB Hải Băng.
Kem, Koi và Kio thân thiết với hai con gái của Bảo Ngọc. Ảnh: FB Hải Băng.
Kem, Koi và Kio thân thiết với hai con gái của Bảo Ngọc. Ảnh: FB Hải Băng.
Các nhóc tì nhà Hải Băng - Thành Đạt tham dự đám cưới của Bảo Ngọc và rapper Đạt G. Ảnh: FB Hải Băng.
Các nhóc tì nhà Hải Băng - Thành Đạt tham dự đám cưới của Bảo Ngọc và rapper Đạt G. Ảnh: FB Hải Băng.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Hải Băng Thành Đạt #Hải Băng #con gái Hải Băng #con trai Hải Băng #vợ chồng Hải Băng

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT