Con gái xinh xắn của Hải Băng - Thành Đạt

Bé Kem - con gái của ca sĩ Hải Băng và diễn viên Thành Đạt năm nay 8 tuổi, tên thật Minh Tuệ, càng lớn càng xinh xắn.
Cánh đồng lúa An Nhứt hút du khách bởi cảnh sắc đồng quê yên bình, lúa chín vàng óng, góc sống ảo đẹp mắt và ẩm thực dân dã giữa thiên nhiên.
Mẹ vợ Đoàn Văn Hậu - bà Mai Đoàn khiến nhiều người phải trầm trồ với phong cách cực kỳ thời thượng trong loạt ảnh mới được đăng tải trên trang cá nhân.
Ford Philippines đã chính thức ra mắt mẫu Territory Hybrid 2026, đây là thị trường đầu tiên trên thế giới đón nhận phiên bản hybrid của mẫu crossover cỡ C này.
Với bàn trà cổ điển, tranh treo tường kiểu mới, và nội thất gỗ tinh tế, căn nhà của nữ giám đốc toát lên vẻ đẹp thanh lịch, đầy nghệ thuật.
Khi "cơn sốt" mang tên pickleball vẫn chưa hoàn toàn hạ nhiệt, thì mới đây MC Thanh Thanh Huyền gây chú ý khi gia nhập bộ môn thể thao mới - Padel.
Tú Vi khoe hình ảnh sánh bước cùng ái nữ. Thuý Ngân lộ nhan sắc rạng rỡ khi đến thành phố ngàn hoa.
Thời vận xoay chuyển, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, quý nhân nâng đỡ, vơ hết tài lộc trời ban chỉ sau ngày 8/8/2025.
Trận chiến giữa thần Horus và thần Seth là một trong những câu chuyện nổi bật nhất trong thần thoại Ai Cập, phản ánh cuộc đấu tranh giữa trật tự và hỗn loạn.
Một lỗ hổng nghiêm trọng trong Google Gemini vừa bị phát hiện, cho phép kẻ tấn công điều khiển nhà thông minh của nạn nhân chỉ qua một lời mời họp.
Mẫu xe ga phân khối lớn Honda X-ADV 2026 thế hệ mới của hãng xe Nhật Bản vẫn giữ ADN thiết kế tuy nhiên được cải tiến với việc ứng dụng vật liệu mới.
Khi 7 tuổi, Phác Bất Hoa đã tịnh thân làm thái giám trong cung. Hoạn quan ngoại quốc đầu tiên này được cho là nguyên nhân chính đẩy nhà Nguyên suy tàn.
Một con vẹt cưng được dạy nói tiếng lóng của giới buôn ma túy đã giúp cảnh sát Anh triệt phá một băng đảng lớn, đưa 15 kẻ vào tù với tổng hình phạt hơn 100 năm.
Với 40 triệu người dùng mỗi tháng, Traveloka chấp nhận mạo hiểm tài chính, mở rộng khắp Đông Nam Á, kể cả khi đối mặt nguy cơ vỡ nợ và cạnh tranh khốc liệt.
Mẫu xe MPV đầu bảng BYD M9 của Trung Quốc bất ngờ xuất hiện tại Việt Nam, thiết kế bắt mắt, nội thất rộng rãi 7 chỗ ngồi và hệ động lực PHEV hiện đại.
Lexus xác nhận sẽ chỉ sản xuất 100 chiếc LBX Morizo RR Original Edition, phiên bản đặc biệt lấy cảm hứng từ chiếc xe cá nhân của Chủ tịch Toyota – Akio Toyoda.
Juliet Bảo Ngọc mang vẻ đẹp lai Việt - Anh, góp mặt trong các phim điện ảnh như Mang mẹ đi bỏ, Tro tàn rực rỡ.
Vượt qua mọi cấp độ của thang Kardashev, loài người ở cấp 7 sẽ tạo ra vũ trụ mới, thao túng thời gian, nhưng có còn giữ được bản chất con người?
3 năm qua, cặp đôi "tiên đồng ngọc nữ" của showbiz Hàn Quốc Hyun Bin - Son Ye Jin không ít lần chia sẻ về hôn nhân.
Ghềnh Bàng (Sơn Trà, Đà Nẵng) hút hồn du khách bởi vẻ đẹp hoang sơ, nước biển trong xanh và không gian yên bình như một “Maldives thu nhỏ” giữa lòng phố biển.
Beijing Hyundai Trung QUốc - liên doanh giữa Hyundai Motor Company và BAIC mới đây đã công bố kế hoạch ra mắt mẫu SUV điện hoàn toàn đầu tiên mang tên EO.