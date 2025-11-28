Hà Nội

Lưu Hương Giang gây chú ý với diện mạo lạ, netizen bàn tán rôm rả

Giải trí

Lưu Hương Giang gây chú ý với diện mạo lạ, netizen bàn tán rôm rả

Lưu Hương Giang đăng ảnh mới, diện mạo trẻ trung, cá tính cùng gương mặt được cho là khác lạ khiến nhiều người suýt không nhận ra giọng ca 8X. 

Mới đây, ca sĩ Lưu Hương Giang đã thu hút mọi sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh mới khoe vẻ ngoài rạng rỡ khi đi cà phê.
Ở tuổi 42, bà mẹ hai con lên đồ cực kỳ trẻ trung và cá tính hoàn toàn không hề kém cạnh các đàn em.
Nhan sắc của nữ ca sĩ được nhận xét là ngày càng "thăng hạng" khiến nhiều người hâm mộ không khỏi trầm trồ.
Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự ngạc nhiên khi nhan sắc của giọng ca 'Giọt Sương và Chiếc Lá' có phần đổi khác so với những hình ảnh trước đây.
Một số ý kiến cho rằng gương mặt Lưu Hương Giang ngày càng hài hòa, chiếc mũi cao thẳng và tổng thể sắc vóc trông trẻ hơn tuổi thật. Cũng vì sự thay đổi rõ rệt này, nhiều bình luận đặt nghi vấn cô đã can thiệp thẩm mỹ.
Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến bàn tán, nhiều người hâm mộ dành lời khen ngợi khi nữ ca sĩ ngày càng xinh đẹp, tràn đầy sức sống và toát lên vẻ tự tin sau thời gian tập trung cho công việc và cuộc sống cá nhân.
Đặc biệt, kể từ sau biến cố hôn nhân với nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, sự lột xác về ngoại hình của cô càng khiến công chúng đặt ra nhiều câu hỏi về việc can thiệp "dao kéo" để tìm lại sự tự tin.
Đây không phải là lần đầu tiên nữ ca sĩ bị "soi" điểm khác lạ trên khuôn mặt, đặc biệt là phần mũi. Được biết cô từng quyết định can thiệp thẩm mĩ sau khi sinh con thứ 2.
Đến năm 2016, Lưu Hương Giang lần đầu thừa nhận chuyện "dao kéo" để gương mặt hoàn hảo hơn gồm: tiêm mũi, cấy mỡ tự thân và chỉnh răng.
Ca sĩ Lưu Hương Giang ngày cànhg xinh đẹp, rạng rỡ sau những biến cố trong hôn nhân. Ảnh: FB Lưu Hương Giang
#Lưu Hương Giang #Lưu Hương Giang Hồ Hoài Anh #Lưu Hương Giang nhan sắc sau ly hôn #Lưu Hương Giang sau ly hôn

