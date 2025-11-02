Hà Nội

Con dấu hình trụ 4.400 năm tuổi được tìm thấy

Giải mã

Con dấu hình trụ 4.400 năm tuổi được tìm thấy

Được phát hiện bên trong bức tường của một công trình kiến ​​trúc cổ, con dấu này có bề mặt được trang trí công phu với họa tiết hình lồng chim.

Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
Đồi Seyitömer là nơi diễn ra các cuộc khai quật đã được tiến hành từ năm 1989, nổi bật là một trong những di chỉ khảo cổ quan trọng nhất của Anatolia với hàng ngàn năm lịch sử. Ảnh: @Bảo tàng Eskişehir.
Hết thảy, có hơn 17.000 hiện vật đã được khai quật từ gò đất này cho đến nay. Ảnh: @Bảo tàng Eskişehir.
Gần đây, khi tiến hành khai quật tại Đồi Seyitömer của Thổ Nhĩ Kỳ, các chuyên gia đến từ Bảo tàng Eskişehir bất ngờ tìm thấy một cổ vật cực kỳ lạ mắt. Ảnh: @Bảo tàng Eskişehir.
Đó là một con dấu kiểu hình trụ, làm bằng chất liệu ngọc bích, ước tính có niên đại khoảng 4.400 năm tuổi. Ảnh: @Bảo tàng Eskişehir.
Xung quanh thân con dấu hình trụ ngọc bích này có khắc họa tiết dạng lồng chim đan xen. Ảnh: @Bảo tàng Eskişehir.
Ở hai đầu là hai họa tiết đường tròn khép kín bao phủ. Ảnh: @Bảo tàng Eskişehir.
Các chuyên gia đến từ Bảo tàng Eskişehir nhận định, ngọc bích là một loại đá quý hiếm ở Thổ Nhĩ Kỳ và được coi là linh thiêng trong một số nền văn minh. Ảnh: @Bảo tàng Eskişehir.
Theo các chuyên gia tin rằng, ngọc bích được sử dụng để chế tác nên vật thể hình trụ này có thể được lấy từ vùng Harmancık, nằm giữa Bursa và Kütahya. Điều này nhấn mạnh rằng, ngọc bích rất hiếm ở khu vực Đồi Seyitömer, và phát hiện này rất quan trọng để hiểu rõ hơn về các tuyến đường thương mại và giao lưu văn hóa. Ảnh: @Bảo tàng Eskişehir.
Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
