Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Doanh nghiệp

Coastal Quảng Ngãi đạt ba giải thưởng kiến trúc châu Á

Coastal Quảng Ngãi quy mô 94 ha, quy hoạch thích nghi khí hậu ven biển, đáp ứng nhu cầu ở - nghỉ dưỡng - thương mại, nhận vinh danh ba hạng mục tại Asia Architecture Design Awards.

PV

Dự án do HAUS phát triển, được định vị theo mô hình khu đô thị sinh thái ven biển với định hướng tạo dựng cộng đồng sống chuẩn quốc tế. Tại mùa giải năm nay, Coastal Quảng Ngãi được trao ba hạng mục gồm "Quy hoạch cảnh quan xuất sắc châu Á", "Dự án phức hợp xuất sắc châu Á" và "Thiết kế kiến trúc nhà ở cao tầng xuất sắc châu Á".Ở hạng mục "Quy hoạch cảnh quan xuất sắc châu Á", hội đồng đánh giá ghi nhận định hướng phát triển bền vững của dự án thông qua việc kết hợp giao thông, không gian công cộng, tiện ích xã hội và cảnh quan sinh thái trong một quy hoạch đồng bộ.

Theo đại diện chủ đầu tư, dự án được quy hoạch bởi Sweco - đơn vị tư vấn kiến trúc và phát triển đô thị đến từ châu Âu với hơn 130 năm kinh nghiệm. Các yếu tố về môi trường sống, kết nối cộng đồng và phát triển dài hạn được đặt làm trọng tâm ngay từ giai đoạn thiết kế.

2.png
Coastal Quảng Ngãi phát triển sản phẩm gắn liền với văn hóa, tự nhiên bản địa. Ảnh: HAUS

Ở hạng mục "Dự án phức hợp xuất sắc châu Á", Coastal Quảng Ngãi được đánh giá cao nhờ mô hình phát triển tích hợp, kết hợp không gian ở, nghỉ dưỡng, thương mại và tiện ích cộng đồng trong cùng một tổng thể. Đây là mô hình được nhiều đô thị lớn trên thế và tại Việt Nam giới áp dụng hiện nay.

Trong khi đó, hạng mục "Thiết kế kiến trúc nhà ở cao tầng xuất sắc châu Á" thuộc về tòa tháp Coastal Residences. Công trình theo đuổi ngôn ngữ kiến trúc hiện đại kết hợp cảm hứng từ thiên nhiên và văn hóa miền biển Quảng Ngãi.

3.png
Coastal Residences - tòa cao tầng đạt giải "Thiết kế kiến trúc nhà ở cao tầng xuất sắc châu Á". Ảnh: HAUS

Giải thưởng Asia Architecture Design Awards là một trong những hệ thống đánh giá kiến trúc và thiết kế uy tín tại châu Á, quy tụ nhiều công trình và dự án đô thị trong khu vực. Theo đơn vị, việc một dự án đến từ Quảng Ngãi được xướng tên tại sân chơi quốc tế cho thấy sự chuyển biến mới của thị trường bất động sản địa phương, vốn trước đây chủ yếu gắn với vai trò trung tâm công nghiệp của miền Trung.

Ông Michael Sheren, Chủ tịch Hội đồng quản trị HAUS, cho biết doanh nghiệp định hướng phát triển Coastal Quảng Ngãi theo mô hình cộng đồng sống bền vững, chú trọng giá trị dài hạn cho nhiều thế hệ cư dân.

"Với HAUS, một dự án không chỉ cần đáp ứng nhu cầu hiện tại mà còn phải tạo ra giá trị bền vững trong tương lai. Coastal Quảng Ngãi được phát triển với tư duy của một cộng đồng sống gắn kết giữa con người, thiên nhiên và bản sắc địa phương", ông nói.

4.png
Coastal Quảng Ngãi nằm tại xã Tư Nghĩa, quy mô 4.000 dân. Ảnh: HAUS

Theo đại diện doanh nghiệp, quá trình phát triển dự án có sự tham gia của nhiều đơn vị quốc tế như Sweco, SHMA, RSP, 100Architects, Giò Forma và DJCoalition.

Trong bối cảnh Quảng Ngãi đẩy mạnh phát triển hạ tầng và đô thị hóa, việc xuất hiện một dự án được quốc tế ghi nhận được xem là tín hiệu cho thấy địa phương đang từng bước tiếp cận các chuẩn phát triển đô thị mới của khu vực.

#Coastal Quảng Ngãi #HAUS #Giải thưởng kiến trúc #Quy hoạch đô thị #Bất động sản Quảng Ngãi

Bài liên quan

Doanh nghiệp

Tầm nhìn 'tôn trọng bản địa' khi quy hoạch Coastal Quảng Ngãi

Coastal Quảng Ngãi hướng đến mô hình đô thị bền vững, quy hoạch bằng sự am hiểu địa phương, tôn vinh bản sắc qua hình ảnh nhà ống Việt Nam, hệ sinh thái bản địa, theo giám đốc Sweco.

Thông tin do ông Carlo Negri, Giám đốc quốc tế Phát triển và Quy hoạch đô thị Sweco, chia sẻ cùng phóng viên. Ông cho biết, quy hoạch đô thị ven biển đang đứng trước nhiều thách thức mới khi vừa phải thích ứng với biến đổi khí hậu, vừa gìn giữ những giá trị tự nhiên và văn hóa của từng địa phương. Với kinh nghiệm của đơn vị, những giá trị quốc tế chỉ thực sự có ý nghĩa khi được đặt trên nền tảng thấu hiểu vùng đất. Đó cũng là cách đội ngũ của ông tiếp cận khi lập quy hoạch Coastal Quảng Ngãi - A Community by HAUS với quy mô 94 ha, tại xã Tư Nghĩa.

111.jpg
Phối cảnh tổng thể dự án Coastal Quảng Ngãi. Ảnh: Phong Anh
Xem chi tiết

Doanh nghiệp

Coastal Quảng Ngãi: quy hoạch quốc tế bắt đầu từ bản sắc địa phương

Đô thị bền vững không bắt đầu từ những tuyên ngôn lớn, mà từ cách quy hoạch “lắng nghe” khí hậu, địa hình, văn hóa và nhu cầu của con người bản địa.

Trong cuộc trao đổi với phóng viên, ông Carlo Negri, Giám đốc quốc tế Sweco, chia sẻ cách hơn 130 năm kinh nghiệm quốc tế được chuyển hóa thành một quy hoạch mang bản sắc riêng cho Coastal Quảng Ngãi - A Community by HAUS.

111.jpg
Ông Carlo Negri - Giám đốc quốc tế Phát triển & Quy hoạch đô thị Sweco kể về hành trình thiết kế quy hoạch Coastal Quảng Ngãi.
Xem chi tiết

Doanh nghiệp

Đánh thức “Malibu của Việt Nam”, Vinhomes Hải Vân Bay mở “kho báu nghỉ dưỡng”

“Hải Vân có địa thế tương đồng với Malibu (Mỹ), nơi bất động sản mấy trăm năm nay chưa bao giờ hạ nhiệt và giá trị chỉ có đi lên. Nếu có cơ hội, chúng ta nên đầu tư một căn nhà tại đây, vừa là nơi trở làm việc và nghỉ dưỡng, đáp ứng nhu cầu 3 thế hệ, vừa có giá trị tích sản lâu dài”, doanh nhân nổi tiếng Sơn Đoàn chia sẻ tại tọa đàm “Vinhomes Hải Vân Bay - Vị thế cửa ngõ mới của du lịch miền Trung” vừa diễn ra tại Hà Nội.

Từ “điểm đến ghé thăm” thành trung tâm nghỉ dưỡng, trải nghiệm

Tại tọa đàm “Hải Vân Bay - Vị thế cửa ngõ mới của du lịch miền Trung” vừa diễn ra tại Hà Nội, TS. Nguyễn Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Kinh tế Du lịch (Hiệp hội Du lịch Việt Nam) đánh giá, khu vực Hải Vân - Sơn Trà tại miền Trung từ lâu đã nổi tiếng nhờ sự hội tụ hiếm có của tài nguyên thiên nhiên, từ núi rừng, vịnh biển, đường đèo uốn lượn cho đến danh hiệu “Thiên hạ đệ nhất hùng quan”.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Năm đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways: Từ hãng bay mới đến đối tác được các tên tuổi hàng không toàn cầu tin cậy

Năm đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways: Từ hãng bay mới đến đối tác được các tên tuổi hàng không toàn cầu tin cậy

Ngày 1/11/2026, Sun PhuQuoc Airways (SPA) tròn một năm cất cánh. Từ 220 hành khách trên chuyến bay đầu tiên, sau 365 ngày, hãng đã thực hiện gần 23.600 chuyến bay, đưa hơn 4 triệu lượt hành khách đến với Phú Quốc và mọi miền đất nước, trên mạng bay 29 đường bay, trong đó 16 đường bay quốc tế.

Săn biển mây 5h sáng, thưởng thức bữa sáng ở độ cao hơn 3.000m

Săn biển mây 5h sáng, thưởng thức bữa sáng ở độ cao hơn 3.000m

Sau cơn sốt “cháy vé” dịp Quốc khánh 2/9, combo trải nghiệm độc bản “Đón bình minh trên đỉnh Fansipan” sẽ chính thức “tái xuất” từ ngày 7/11. Được mở bán từ ngày 30/10 với số lượng giới hạn, đây hứa hẹn tiếp tục là “tấm vé vàng” dành cho những tâm hồn xê dịch khao khát “săn” biển mây và đón những tia nắng sớm trên “Nóc nhà Đông Dương”.

Tiếp nối tại Hà Nội, giải Marathon Quốc tế TP HCM Techcombank mùa 9 khởi động

Tiếp nối tại Hà Nội, giải Marathon Quốc tế TP HCM Techcombank mùa 9 khởi động

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2026 – Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank chính thức khởi động mùa thứ 9. Dưới sự chỉ đạo của UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Du lịch và Sở Văn hóa, Thể thao Thành phố, Nhà tài trợ Chiến lược - Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) tổ chức.

VPBank và AIA giới thiệu Tinh Hoa Thịnh Vượng, sản phẩm bảo hiểm kết hợp bảo vệ và đầu tư dành cho khách hàng cao cấp

VPBank và AIA giới thiệu Tinh Hoa Thịnh Vượng, sản phẩm bảo hiểm kết hợp bảo vệ và đầu tư dành cho khách hàng cao cấp

VPBank và AIA Việt Nam vừa ra mắt Sản phẩm Bảo hiểm Liên kết đơn vị Tinh Hoa Thịnh Vượng, hướng đến khách hàng cao cấp. Sản phẩm kết hợp quyền lợi bảo vệ có thể đạt đến 300% số tiền bảo hiểm vào năm hợp đồng thứ 20 - khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện của sản phẩm, cùng các lựa chọn đầu tư thông qua Quỹ liên kết đơn vị và Thưởng duy trì đóng phí, nhằm hỗ trợ khách hàng trong quá trình hoạch định tài chính dài hạn.

Vinhomes Green Paradise bước vào cuộc đua “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai”

Vinhomes Green Paradise bước vào cuộc đua “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai”

Đúng 15 năm sau khi Vịnh Hạ Long được vinh danh là một trong “7 Kỳ quan Thiên nhiên Mới của thế giới” (11/11/2011), Việt Nam lại vừa có một ứng viên chính thức tham gia cuộc đua tìm kiếm “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai” do New7Wonders khởi xướng. Cạnh tranh cùng hơn 260 đề cử quốc tế, siêu đô thị biển Vinhomes Green Paradise Cần Giờ kiêu hãnh đưa khát vọng và năng lực kiến tạo đô thị ESG++ cùng chuẩn sống tương lai của người Việt vươn tầm thế giới.

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Khám phá diện mạo mới, trải nghiệm mới tại Vincom Plaza bên vịnh di sản

Khám phá diện mạo mới, trải nghiệm mới tại Vincom Plaza bên vịnh di sản

Vincom Plaza Hạ Long đã trở thành là điểm hẹn nơi nhịp sống địa phương bên vịnh di sản hòa cùng những trải nghiệm hiện đại. Từ mua sắm, ẩm thực liên tục được làm mới đến các hoạt động cộng đồng, nơi đây mang đến không gian gần gũi để các gia đình Hạ Long sum vầy tận hưởng và tự hào đón bạn bè muôn phương cùng khám phá nét riêng của quê hương.

Phân Bón Cà Mau chăm lo điều kiện học tập cho học sinh dân tộc thiểu số

Phân Bón Cà Mau chăm lo điều kiện học tập cho học sinh dân tộc thiểu số

Với kinh phí tài trợ 1,9 tỷ đồng từ Phân bón Cà Mau, Nhà đa năng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Ninh Thuận đã hoàn thành nâng cấp, sửa chữa và chính thức đưa vào sử dụng. Công trình không chỉ bổ sung cơ sở vật chất phục vụ hoạt động giáo dục mà còn tạo thêm không gian rèn luyện, sinh hoạt và phát triển kỹ năng cho học sinh, phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Thẻ VPBANK: Kim bài giúp FAN VIỆT đến gần thần tượng hơn

Thẻ VPBANK: Kim bài giúp FAN VIỆT đến gần thần tượng hơn

Mua vé sớm, trải nghiệm soundcheck, nhận ưu đãi khi mua merchandise của thần tượng hay tận hưởng sự kết hợp giữa World Tour và Official Pop-up Store ngay tại Việt Nam, những trải nghiệm từng khiến nhiều fan Việt phải tìm đến các thị trường quốc tế đang dần trở nên gần gũi khi có sự góp mặt của VPBank.

SACOMBANK tiếp tục tung gói lãi suất cho vay 7,9%/năm, góp sức cùng mục tiêu tăng trưởng GDP 2 con số

SACOMBANK tiếp tục tung gói lãi suất cho vay 7,9%/năm, góp sức cùng mục tiêu tăng trưởng GDP 2 con số

Hưởng ứng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số, ngay từ tháng 8/2026, SACOMBANK đã triển khai gói tín dụng với quy mô gần 100.000 tỷ đồng dành cho khách hàng doanh nghiệp hiện hữu, đang hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, doanh nghiệp có vốn nước ngoài…Mức giảm lãi suất hấp dẫn từ 1,5% đến 2% tương ứng lãi suất 8.5% - 9.5%. Trên cơ sở đó, SACOMBANK đã chủ động giảm biên lợi nhuận xuống còn 0.79%/năm nhằm chia sẻ, đồng hành cùng khách hàng.

Vinhomes Green Paradise bước vào cuộc đua “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai”

Vinhomes Green Paradise bước vào cuộc đua “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai”

Đúng 15 năm sau khi Vịnh Hạ Long được vinh danh là một trong “7 Kỳ quan Thiên nhiên Mới của thế giới” (11/11/2011), Việt Nam lại vừa có một ứng viên chính thức tham gia cuộc đua tìm kiếm “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai” do New7Wonders khởi xướng. Cạnh tranh cùng hơn 260 đề cử quốc tế, siêu đô thị biển Vinhomes Green Paradise Cần Giờ kiêu hãnh đưa khát vọng và năng lực kiến tạo đô thị ESG++ cùng chuẩn sống tương lai của người Việt vươn tầm thế giới.

VPBank và AIA giới thiệu Tinh Hoa Thịnh Vượng, sản phẩm bảo hiểm kết hợp bảo vệ và đầu tư dành cho khách hàng cao cấp

VPBank và AIA giới thiệu Tinh Hoa Thịnh Vượng, sản phẩm bảo hiểm kết hợp bảo vệ và đầu tư dành cho khách hàng cao cấp

VPBank và AIA Việt Nam vừa ra mắt Sản phẩm Bảo hiểm Liên kết đơn vị Tinh Hoa Thịnh Vượng, hướng đến khách hàng cao cấp. Sản phẩm kết hợp quyền lợi bảo vệ có thể đạt đến 300% số tiền bảo hiểm vào năm hợp đồng thứ 20 - khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện của sản phẩm, cùng các lựa chọn đầu tư thông qua Quỹ liên kết đơn vị và Thưởng duy trì đóng phí, nhằm hỗ trợ khách hàng trong quá trình hoạch định tài chính dài hạn.

SeABank hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 34.688 tỷ đồng

SeABank hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 34.688 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) chính thức được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 34.688 tỷ đồng. Nguồn vốn này giúp Ngân hàng củng cố năng lực tài chính, nâng cao các chỉ số an toàn vốn, đồng thời thể hiện định hướng phát triển đồng bộ giữa nguồn lực tài chính và nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Săn biển mây 5h sáng, thưởng thức bữa sáng ở độ cao hơn 3.000m

Săn biển mây 5h sáng, thưởng thức bữa sáng ở độ cao hơn 3.000m

Sau cơn sốt “cháy vé” dịp Quốc khánh 2/9, combo trải nghiệm độc bản “Đón bình minh trên đỉnh Fansipan” sẽ chính thức “tái xuất” từ ngày 7/11. Được mở bán từ ngày 30/10 với số lượng giới hạn, đây hứa hẹn tiếp tục là “tấm vé vàng” dành cho những tâm hồn xê dịch khao khát “săn” biển mây và đón những tia nắng sớm trên “Nóc nhà Đông Dương”.

Tiếp nối tại Hà Nội, giải Marathon Quốc tế TP HCM Techcombank mùa 9 khởi động

Tiếp nối tại Hà Nội, giải Marathon Quốc tế TP HCM Techcombank mùa 9 khởi động

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2026 – Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank chính thức khởi động mùa thứ 9. Dưới sự chỉ đạo của UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Du lịch và Sở Văn hóa, Thể thao Thành phố, Nhà tài trợ Chiến lược - Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) tổ chức.

Năm đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways: Từ hãng bay mới đến đối tác được các tên tuổi hàng không toàn cầu tin cậy

Năm đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways: Từ hãng bay mới đến đối tác được các tên tuổi hàng không toàn cầu tin cậy

Ngày 1/11/2026, Sun PhuQuoc Airways (SPA) tròn một năm cất cánh. Từ 220 hành khách trên chuyến bay đầu tiên, sau 365 ngày, hãng đã thực hiện gần 23.600 chuyến bay, đưa hơn 4 triệu lượt hành khách đến với Phú Quốc và mọi miền đất nước, trên mạng bay 29 đường bay, trong đó 16 đường bay quốc tế.

VINSPEED tăng tốc thi công tuyến đường sắt tốc độ cao BẾN THÀNH - CẦN GIỜ

VINSPEED tăng tốc thi công tuyến đường sắt tốc độ cao BẾN THÀNH - CẦN GIỜ

Ngày 30/10/2026 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed và liên danh tổng thầu Vinhomes - SGC chính thức mở rộng thi công và tăng tốc triển khai đồng loạt các hạng mục trọng điểm của tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ. Mục tiêu hướng đến hoàn thành và chạy thử vào quý IV/2028, tiến tới vận hành thương mại trong năm 2029.

Hội đồng Giải thưởng VinFuture hé lộ 5 từ khóa đặc biệt của mùa giải 2026

Hội đồng Giải thưởng VinFuture hé lộ 5 từ khóa đặc biệt của mùa giải 2026

GS. Daniel Kammen, thành viên Hội đồng Giải thưởng VinFuture phác họa mùa giải VinFuture 2026 bằng 5 từ khóa đặc biệt. Các từ khóa này không chỉ gợi mở về những thành tựu khoa học sắp được vinh danh mà còn phản ánh một xu hướng đáng chú ý: những đột phá có sức ảnh hưởng lớn đang ngày càng được thúc đẩy bởi sự giao thoa giữa các lĩnh vực, nơi những khám phá nền tảng mở đường cho lời giải trước các thách thức toàn cầu.

Khu rừng hoa hồng tại trung tâm đại đô thị Eco Retreat sắp ra mắt

Khu rừng hoa hồng tại trung tâm đại đô thị Eco Retreat sắp ra mắt

Lợi thế của Rừng Hồng không chỉ đến từ vị trí trung tâm Mùa Lễ Hội, Eco Retreat mà còn từ mối liên kết giữa nhà ở với hệ thống quảng trường, tuyến phố, cảnh quan và tiện ích. Trong cấu trúc đó, không gian công cộng vừa phục vụ đời sống cư dân, vừa góp phần tạo sức hút cho các hoạt động thương mại, dịch vụ.