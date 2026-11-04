Coastal Quảng Ngãi đạt ba giải thưởng kiến trúc châu Á

Dự án do HAUS phát triển, được định vị theo mô hình khu đô thị sinh thái ven biển với định hướng tạo dựng cộng đồng sống chuẩn quốc tế. Tại mùa giải năm nay, Coastal Quảng Ngãi được trao ba hạng mục gồm "Quy hoạch cảnh quan xuất sắc châu Á", "Dự án phức hợp xuất sắc châu Á" và "Thiết kế kiến trúc nhà ở cao tầng xuất sắc châu Á".Ở hạng mục "Quy hoạch cảnh quan xuất sắc châu Á", hội đồng đánh giá ghi nhận định hướng phát triển bền vững của dự án thông qua việc kết hợp giao thông, không gian công cộng, tiện ích xã hội và cảnh quan sinh thái trong một quy hoạch đồng bộ.

Theo đại diện chủ đầu tư, dự án được quy hoạch bởi Sweco - đơn vị tư vấn kiến trúc và phát triển đô thị đến từ châu Âu với hơn 130 năm kinh nghiệm. Các yếu tố về môi trường sống, kết nối cộng đồng và phát triển dài hạn được đặt làm trọng tâm ngay từ giai đoạn thiết kế.

Coastal Quảng Ngãi phát triển sản phẩm gắn liền với văn hóa, tự nhiên bản địa. Ảnh: HAUS

Ở hạng mục "Dự án phức hợp xuất sắc châu Á", Coastal Quảng Ngãi được đánh giá cao nhờ mô hình phát triển tích hợp, kết hợp không gian ở, nghỉ dưỡng, thương mại và tiện ích cộng đồng trong cùng một tổng thể. Đây là mô hình được nhiều đô thị lớn trên thế và tại Việt Nam giới áp dụng hiện nay.

Trong khi đó, hạng mục "Thiết kế kiến trúc nhà ở cao tầng xuất sắc châu Á" thuộc về tòa tháp Coastal Residences. Công trình theo đuổi ngôn ngữ kiến trúc hiện đại kết hợp cảm hứng từ thiên nhiên và văn hóa miền biển Quảng Ngãi.

Coastal Residences - tòa cao tầng đạt giải "Thiết kế kiến trúc nhà ở cao tầng xuất sắc châu Á". Ảnh: HAUS

Giải thưởng Asia Architecture Design Awards là một trong những hệ thống đánh giá kiến trúc và thiết kế uy tín tại châu Á, quy tụ nhiều công trình và dự án đô thị trong khu vực. Theo đơn vị, việc một dự án đến từ Quảng Ngãi được xướng tên tại sân chơi quốc tế cho thấy sự chuyển biến mới của thị trường bất động sản địa phương, vốn trước đây chủ yếu gắn với vai trò trung tâm công nghiệp của miền Trung.

Ông Michael Sheren, Chủ tịch Hội đồng quản trị HAUS, cho biết doanh nghiệp định hướng phát triển Coastal Quảng Ngãi theo mô hình cộng đồng sống bền vững, chú trọng giá trị dài hạn cho nhiều thế hệ cư dân.

"Với HAUS, một dự án không chỉ cần đáp ứng nhu cầu hiện tại mà còn phải tạo ra giá trị bền vững trong tương lai. Coastal Quảng Ngãi được phát triển với tư duy của một cộng đồng sống gắn kết giữa con người, thiên nhiên và bản sắc địa phương", ông nói.

Coastal Quảng Ngãi nằm tại xã Tư Nghĩa, quy mô 4.000 dân. Ảnh: HAUS

Theo đại diện doanh nghiệp, quá trình phát triển dự án có sự tham gia của nhiều đơn vị quốc tế như Sweco, SHMA, RSP, 100Architects, Giò Forma và DJCoalition.

Trong bối cảnh Quảng Ngãi đẩy mạnh phát triển hạ tầng và đô thị hóa, việc xuất hiện một dự án được quốc tế ghi nhận được xem là tín hiệu cho thấy địa phương đang từng bước tiếp cận các chuẩn phát triển đô thị mới của khu vực.