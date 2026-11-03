Đánh thức “Malibu của Việt Nam”, Vinhomes Hải Vân Bay mở “kho báu nghỉ dưỡng”

“Hải Vân có địa thế tương đồng với Malibu (Mỹ), nơi bất động sản mấy trăm năm nay chưa bao giờ hạ nhiệt và giá trị chỉ có đi lên. Nếu có cơ hội, chúng ta nên đầu tư một căn nhà tại đây, vừa là nơi trở làm việc và nghỉ dưỡng, đáp ứng nhu cầu 3 thế hệ, vừa có giá trị tích sản lâu dài”, doanh nhân nổi tiếng Sơn Đoàn chia sẻ tại tọa đàm “Vinhomes Hải Vân Bay - Vị thế cửa ngõ mới của du lịch miền Trung” vừa diễn ra tại Hà Nội.

Từ “điểm đến ghé thăm” thành trung tâm nghỉ dưỡng, trải nghiệm

Tại tọa đàm “Hải Vân Bay - Vị thế cửa ngõ mới của du lịch miền Trung” vừa diễn ra tại Hà Nội, TS. Nguyễn Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Kinh tế Du lịch (Hiệp hội Du lịch Việt Nam) đánh giá, khu vực Hải Vân - Sơn Trà tại miền Trung từ lâu đã nổi tiếng nhờ sự hội tụ hiếm có của tài nguyên thiên nhiên, từ núi rừng, vịnh biển, đường đèo uốn lượn cho đến danh hiệu “Thiên hạ đệ nhất hùng quan”.

Song, ông cũng thẳng thắn chỉ ra rằng, dù sở hữu cảnh quan ngoạn mục, du lịch nơi đây trong nhiều năm qua lại chịu một nghịch lý: du khách chỉ ghé thăm chớp nhoáng, dừng chân chụp ảnh rồi rời đi.

“Đã đến lúc phải đánh thức Hải Vân, để ‘nàng công chúa ngủ trong rừng’ bước ra để tất cả mọi người cùng biết tới”, vị chuyên gia nhấn mạnh.

TS. Nguyễn Anh Tuấn (giữa) và travel blogger Lý Thành Cơ (ngoài cùng bên phải) chia sẻ tại tọa đàm Hải Vân Bay - Vị thế cửa ngõ mới của du lịch miền Trung

Theo các chuyên gia, nguyên nhân lớn nhất khiến Hải Vân chưa giữ chân được dòng khách nằm ở sự thiếu hụt hệ sinh thái lưu trú và ẩm thực dịch vụ. Từ kinh nghiệm khám phá hơn 40 quốc gia, travel blogger Lý Thành Cơ chỉ ra rằng khoảnh khắc đắt giá nhất trong ngày tại các danh thắng chính là lúc bình minh hay hoàng hôn. Du khách chỉ có thể thưởng ngoạn trọn vẹn những khoảnh khắc ấy nếu nơi đó có hạ tầng lưu trú và dịch vụ nghỉ dưỡng xứng tầm.

“Khi hội tụ đủ cảnh quan, các hoạt động trải nghiệm, ẩm thực cũng như cơ sở lưu trú, du khách sẽ muốn ở lại lâu hơn để khám phá và chi tiêu nhiều hơn, giúp địa phương có thêm nhiều lợi ích”, nam traval blogger phân tích.

Dẫn chứng từ các mô hình phức hợp nổi tiếng thế giới, như Sentosa (Singapore) hay Gold Coast (Úc), TS. Nguyễn Anh Tuấn khẳng định việc hình thành một hệ sinh thái du lịch đa dạng tại Hải Vân là xu hướng tất yếu. Sự xuất hiện của Vinhomes Hải Vân Bay quy mô hơn 512 ha cùng công viên giải trí, vận động, khám phá VinWonders hơn 225 ha được xem là mảnh ghép hoàn hảo.

Không dừng lại ở việc cung cấp không gian nghỉ dưỡng cao cấp, quần thể này còn đón đầu xu hướng du lịch vận động (Active traveling) với các cung đường trail xuyên rừng, cáp treo, đường trượt zipline...

VinWonders Hải Vân Bay mang đến trải nghiệm du lịch vận động, vui chơi, giải trí,… cho đa dạng nhóm du khách

Đồng quan điểm, travel blogger Lý Thành Cơ cho biết, sau khi vận động mệt, du khách sẽ nảy sinh nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn, wellness, ngâm lạnh... Đặc biệt, du khách quốc tế đã quá quen với loại hình kết hợp hai thái cực: ban ngày trải nghiệm năng động khám phá thiên nhiên, chiều tối tĩnh tại thư giãn ở hồ bơi vô cực hoặc bên bờ biển.

“Việc phát triển loại hình du lịch này ở Hải Vân sẽ cực kỳ ấn tượng vì nơi đây vừa có núi, vừa có biển”, anh khẳng định.

“Giá trị bất động sản luôn được bảo tồn và đi lên”

Nằm tại tâm điểm kết nối của trục du lịch di sản trọng điểm Huế - Đà Nẵng - Hội An, Vinhomes Hải Vân Bay sở hữu vị trí chiến lược khi vừa dễ dàng tiếp cận các cảng hàng không quốc tế, vừa kết nối thuận tiện tới các trung tâm văn hóa - kinh tế lớn.

TS. Nguyễn Anh Tuấn đánh giá dự án hội tụ trọn vẹn 3 yếu tố: thiên thời (đáp ứng đúng xu hướng du lịch nghỉ dưỡng, wellness và thiên nhiên); địa lợi (tài nguyên núi tựa biển độc tôn); và nhân hòa (sự đồng hành của chính quyền, doanh nghiệp cùng sinh kế bền vững cho người dân).

Điểm khác biệt lớn của Vinhomes Hải Vân Bay so với các khu du lịch thông thường là mô hình đô thị an cư kết hợp nghỉ dưỡng, với sức sống bền bỉ từ 3 dòng người: dòng du khách trải nghiệm, cộng đồng cư dân thường trú và chủ nhân sở hữu ngôi nhà thứ hai (second-home).

Đi sâu phân tích về gu chọn bất động sản của giới thành đạt, doanh nhân Sơn Đoàn - Creative Director tại Tập đoàn ASY Global và Giám đốc thương hiệu thời trang Valenciani cho biết, ngôi nhà thứ hai chính là hệ quy chiếu về địa vị xã hội, là nơi chủ nhân thể hiện cái tôi và những gì yêu thích nhất trong cuộc sống. Khi chọn ngôi nhà thứ hai, giới thành đạt thường ưu tiên những vị trí biệt lập, gần với thiên nhiên để tận hưởng sự riêng tư cùng không khí trong lành. Song song, uy tín đơn vị phát triển và khoảng cách đến trung tâm hành chính, kinh tế lớn cũng được đặt lên hàng đầu.

“Khi có một căn nhà tách xa sự ồn ào náo nhiệt của thành phố, sự gần gũi thiên nhiên giúp đầu óc sảng khoái, suy nghĩ và làm việc tích cực hơn rất nhiều. Ở thành phố có thể không có giấc ngủ sâu, nhưng sở hữu căn nhà gần gũi thiên nhiên được phát triển trên tiêu chí bảo tồn sẽ mang lại lối sống rất lành mạnh”, doanh nhân Sơn Đoàn lý giải.

Doanh nhân, Nhà sáng tạo nội dung Sơn Đoàn đánh giá cao địa thế và hệ sinh thái tiện ích tại Vinhomes Hải Vân Bay

Đặt Vinhomes Hải Vân Bay lên bàn cân quốc tế, doanh nhân Sơn Đoàn nhận thấy sự tương đồng của đô thị vịnh biển miền Trung với Malibu Hills (California, Mỹ) - nơi có dãy núi ăn sát ra bờ biển.

“Bất động sản ở Malibu mấy trăm năm nay chưa bao giờ hạ nhiệt và giá trị chỉ có đi lên. Cơ hội để người Việt tiếp cận bất động sản ở Malibu là rất khó khăn. Trong khi ở đây chúng ta đã có sẵn một dự án được phát triển bài bản, bền vững. Giá trị của những bất động sản như thế này sẽ luôn được bảo tồn và luôn đi lên”, anh khẳng định. Vị doanh nhân cũng chỉ ra điểm vượt trội của Vinhomes Hải Vân Bay là được tích hợp trọn vẹn hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp, như Vinschool, Vinmec, VinWonders cùng lợi thế cận kề chuỗi di sản văn hóa miền Trung.

Ngoài giá trị nội sinh, Vinhomes Hải Vân Bay còn nằm tại vị trí hưởng lợi trực tiếp từ các siêu dự án hạ tầng của Đà Nẵng, như Cảng nước sâu Liên Chiểu, Khu thương mại tự do (FTZ) đầu tiên của Việt Nam và Trung tâm tài chính quốc tế. Đặc biệt, yếu tố pháp lý vững chắc với 92% số lượng sản phẩm được cấp sổ đỏ lâu dài chính là bảo chứng đắt giá, biến mỗi bất động sản tại Vinhomes Hải Vân Bay thành một tài sản di sản có giá trị tăng trưởng bền vững qua nhiều thế hệ.