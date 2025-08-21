Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

U thượng thận tiết aldosterone cần làm các xét nghiệm gì?

Do AVS nhằm phân định típ PA và là kỹ thuật phức tạp, chi phí cao nên không được chỉ định cho mọi bệnh nhân cường aldosterone.

- TS.BS Nguyễn Quang Bảy

Hỏi: Xin hỏi, những trường hợp nào bệnh nhân cường aldosterone không cần thăm dò lấy máu tĩnh mạch thượng thận (AVS)?

Nguyễn Thị Hương (Hà Nội)

anh-1.jpg
Bệnh nhân cường aldosterone không cần xét nghiệm máu AVS - Ảnh minh họa BSCC

Trả lời: U thượng thận tiết aldosterone (còn gọi là cường aldosterone tiên phát - PA) là nguyên nhân phổ biến nhất gây tăng huyết áp. Bệnh có thể chữa khỏi hoàn toàn sau khi cắt bỏ u thượng thận.

Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng, độ chính xác của chụp CT hay cộng hưởng từ tuyến thượng thận trong việc xác định vị trí sản xuất aldosterone bị hạn chế do các u tiết aldosterone thường có kích thước nhỏ. Nhiều trường hợp u tiết ở cả 2 bên thượng thận không thể phát hiện bằng các kỹ thuật hình ảnh hiện tại.

Vì vậy, sau khi đã có chẩn đoán PA thì kỹ thuật đặt catheter vào tĩnh mạch thượng thận 2 bên (Adrenal Venous Sampling – AVS), lấy máu xét nghiệm Aldosterone và Cortisol được coi là tiêu chuẩn vàng để phân biệt cường aldosterone một bên (có thể chữa khỏi bằng phẫu thuật cắt u) hay hai bên (không có chỉ định mổ, điều trị bằng thuốc kháng aldosterone).

Do AVS nhằm phân định típ PA và là kỹ thuật phức tạp, chi phí cao nên không được chỉ định cho mọi bệnh nhân cường aldosterone. Những trường hợp có thể không cần làm AVS là:

Bệnh nhân từ chối phẫu thuật hoặc muốn điều trị nội khoa suốt đời.

Bệnh nhân có nguy cơ cao bị các biến chứng liên quan đến gây mê hoặc phẫu thuật như tuổi cao, mắc nhiều bệnh nặng.

Có các đặc điểm gợi ý u một bên thượng thận rất rõ ràng như: Tuổi < 45, u thượng thận 1 bên và tuyến thượng thận đối bên có hình ảnh bình thường trên phim chụp, hạ Kali máu tự phát, nồng độ aldosterone huyết tương rất cao và hoạt tính renin thấp.

Tuy nhiên các tiêu chí này chỉ là tương đối vì có thể tuyến thượng thận đối bên vẫn có u nhỏ tiết aldosterone (nhưng hiếm).

Có các đặc điểm gợi ý bị ung thư tuyến thượng thận.

Bệnh nhân có chẩn đoán di truyền xác định cường aldosterone gia đình tuýp I, III và IV, vốn có tăng aldosterone hai bên, trừ khi hình ảnh cho thấy nghi ngờ cao bị PA một bên.

TS.BS Nguyễn Quang Bảy (Trưởng khoa Nội tiết – Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai)

#tăng huyết áp do cường aldosterone #xét nghiệm máu AVS #U thượng thận tiết aldosterone #Chẩn đoán cường aldosterone #Phẫu thuật u thượng thận #Chụp CT tuyến thượng thận

Bài liên quan

Sống Khỏe

Uống thuốc huyết áp 15 năm không cải thiện do không biết u tuyến thượng thận

U tuyến thượng thận là khối u ít gặp và thường lành tính, nhưng triệu chứng ảnh hưởng nặng nề, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Tuyến thượng thận nhỏ bé kiểm soát hormon gây tăng huyết áp

Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết, đơn vị vừa phát hiện khối u thượng thận cho một người đàn ông sau hơn 15 năm tăng huyết áp không rõ nguyên nhân.

Xem chi tiết

Y học và đời sống

Chủ quan tăng huyết áp người bệnh bị u tuyến thượng thận đe dọa tính mạng

Tăng huyết áp kéo dài, đặc biệt ở người trẻ tuổi, không nên chủ quan, cần đi khám chuyên sâu để tìm nguyên nhân. Có thể đằng sau đó là một bệnh lý nội tiết tiềm ẩn, như u tuyến thượng thận.

Bệnh viện Nội tiết Trung ương vừa phát hiện kịp thời khối u tuyến thượng thận giúp bệnh nhân thoát nguy cơ tăng huyết áp kéo dài.

Tăng huyết áp là bệnh lý phổ biến và nguy hiểm, có thể gây ra nhiều biến chứng nặng nề nếu không được điều trị đúng cách.

Xem chi tiết

Y học và đời sống

Đau lưng, cô gái 26 tuổi bị u nang tuyến thượng thận khổng lồ, hiếm gặp

U nang tuyến thượng thận là một bệnh lý hiếm gặp, có thể biến chứng nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng của người bệnh.

Mới đây, các bác sĩ khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Bãi Cháy đã thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi bóc tách u nang tuyến thượng thận phải “khổng lồ” cho một bệnh nhân trẻ tuổi, giúp bệnh nhân hồi phục sức khỏe nhanh chóng, tránh được các biến chứng của khối u trên cơ thể người bệnh.

Đau lưng không ngờ bệnh hiếm

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Dấu hiệu cảnh báo ung thư gan

Dấu hiệu cảnh báo ung thư gan

Gan có vai trò thực hiện các nhiệm vụ quan trọng để duy trì sức khỏe con người. Nhận biết triệu chứng ở giai đoạn sớm có thể giúp chẩn đoán, điều trị kịp thời.

Lợi ích của sò huyết

Lợi ích của sò huyết

Sò huyết còn gọi là sò trứng hay sò tròn, chứa nhiều chất dinh dưỡng với nguồn chất đạm phong phú, ít mỡ, nhiều chất khoáng… rất tốt cho sức khỏe.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Lợi ích của sò huyết

Lợi ích của sò huyết

Sò huyết còn gọi là sò trứng hay sò tròn, chứa nhiều chất dinh dưỡng với nguồn chất đạm phong phú, ít mỡ, nhiều chất khoáng… rất tốt cho sức khỏe.

Dấu hiệu cảnh báo ung thư gan

Dấu hiệu cảnh báo ung thư gan

Gan có vai trò thực hiện các nhiệm vụ quan trọng để duy trì sức khỏe con người. Nhận biết triệu chứng ở giai đoạn sớm có thể giúp chẩn đoán, điều trị kịp thời.