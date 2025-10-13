Có gì trong xưởng chế tác lâu đời nhất Tây Âu?

Hà Nội

Kho tri thức

Các nhà khoa học đã tìm ra xưởng chế tác trang sức vỏ sò 42.000 năm tuổi, cũng là xưởng chế tác lâu đời nhất Tây Âu.

Thiên Đăng (Theo arkeonews)
Saint-Césaire, miền Tây Nam nước Pháp không còn xa lạ với những khám phá khảo cổ mang tính đột phá. Các cuộc khai quật tại Saint-Césaire đã được tiến hành từ năm 1976 và đã mang lại những hiểu biết đáng kể về cuộc sống của người Neanderthal và Homo sapiens tiền sử. Ảnh: @Đại học Toulouse 2.
Địa điểm này đặc biệt nổi tiếng với việc phát hiện ra một bộ xương người Neanderthal được bảo quản tốt vào năm 1979. Saint-Césaire còn được coi là một phòng thí nghiệm tự nhiên để nghiên cứu lịch sử của quá trình định cư, giao lưu văn hóa và thích nghi thời tiền sử. Ảnh: @Đại học Toulouse 2.
Gần đây, các nhà khảo cổ học đến từ trường Đại học Toulouse 2 đã có một khám phá mang tính đột phá tại Saint-Césaire. Ảnh: @Đại học Toulouse 2.
Cụ thể, họ đã tìm thấy một địa điểm được xem như là xưởng chế tác trang sức vỏ sò 42.000 năm tuổi, cũng là xưởng chế tác trang sức vỏ sò lâu đời nhất ở Tây Âu. Ảnh: @Đại học Toulouse 2.
Xưởng chế tác này do cộng đồng văn minh Châtelperronian trực tiếp xây dựng và hình thành. Ảnh: @Đại học Toulouse 2.
Tại đây, các chuyên gia đã phát hiện hàng chục vỏ sò Littorina obtusata đục lỗ, một số chưa được chế tác và một số khác cho thấy dấu vết của sắc tố và vết thủng. Việc không có dấu vết mài mòn trên một số lỗ thủng, cùng với sự hiện diện của các vỏ sò chưa được đục lỗ, cho thấy đây không chỉ đơn thuần là một bộ sưu tập đồ trang sức, mà đúng hơn là một xưởng chế tác trang sức vỏ sò thực sự. Ảnh: @Đại học Toulouse 2.
Với niên đại ít nhất 42.000 năm, phát hiện phi thường này đã làm sáng tỏ những biến động văn hóa vào buổi bình minh của Thời Kỳ Đồ Đá Cũ muộn, và cung cấp những hiểu biết hiếm có về sự tương tác giữa những người trong cộng đồng văn minh Châtelperronian. Ảnh: @Đại học Toulouse 2.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
