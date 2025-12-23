Hà Nội

Trải nghiệm mùa đông kỳ diệu tại công viên băng tuyết khổng lồ Cáp Nhĩ Tân

Du lịch

Trải nghiệm mùa đông kỳ diệu tại công viên băng tuyết khổng lồ Cáp Nhĩ Tân

Với các lâu đài, tác phẩm điêu khắc và hoạt động thể thao mùa đông, công viên trở thành điểm đến lý tưởng cho trải nghiệm mùa đông kỳ diệu.

Vân Giang (Tổng hợp)
Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, vừa khai trương công viên băng tuyết lớn nhất thế giới, hứa hẹn mang đến trải nghiệm mùa đông độc đáo cho du khách quốc tế. Ảnh giaoducvathoidai
Sự kiện Ice-Snow World lần thứ 27 thu hút những tín đồ du lịch và nhiếp ảnh, mở ra không gian cổ tích đầy băng tuyết và ánh sáng lung linh. Ảnh TTXVN
Công viên trải rộng trên 1,2 triệu m², sử dụng gần 400.000 m³ băng và tuyết để dựng nên các công trình khổng lồ, từ lâu được xem là kỳ quan băng tuyết lớn nhất thế giới. Ảnh TTXVN
Năm nay, chủ đề “Ice and Snow, Fairy Tale World” tái hiện một thế giới cổ tích mùa đông, nơi du khách có thể bước qua các lâu đài băng lấp lánh, tham quan những tòa tháp và tác phẩm điêu khắc băng tinh xảo, đồng thời khám phá các khu vực tương tác thú vị. Ảnh TTXVN
Công viên được chia thành ba trục cảnh quan chính, mỗi khu vực mang một phong cách băng tuyết riêng, tạo ra vô số góc check-in ấn tượng. Du khách có thể dạo quanh các lâu đài, khám phá đường hầm ánh sáng hoặc tham gia các trò chơi tương tác trên băng tuyết. Ảnh TTXVN
Các hoạt động giải trí như diễu hành nghệ thuật, biểu diễn ngoài trời và nhà mái vòm khí nén rộng 5.000 m² giúp du khách tận hưởng mùa đông ngay cả khi thời tiết lạnh giá. Ảnh TTXVN
Công nghệ hiện đại được ứng dụng tối đa trong công viên. Hệ thống chiếu sáng ban đêm rực rỡ, kết hợp với các trải nghiệm tương tác AI, mang đến cảm giác như bước vào thế giới cổ tích sống động. Ảnh TTXVN
Không chỉ tham quan, du khách còn có cơ hội tham gia các trò chơi thể thao mùa đông, từ bóng đá tuyết đến khúc côn cầu trên băng. Ảnh TTXVN
Sự kiện diễn ra song song với Lễ hội Băng Tuyết Quốc tế Cáp Nhĩ Tân, nơi tổ chức các cuộc thi điêu khắc băng quốc tế, mang đến không khí lễ hội sôi động, thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới. Ảnh giaoducvathoidai
Bên cạnh Ice-Snow World, du khách có thể ghé thăm triển lãm tuyết Sun Island rộng 1,5 triệu m² hay tham gia lễ hội ánh sáng trên sông Tùng Hoa, mở rộng trải nghiệm mùa đông với những hoạt động văn hóa, nghệ thuật và vui chơi ngoài trời. Ảnh giaoducvathoidai
Từ 17–23/12, vé tham quan ưu đãi 298 nhân dân tệ (42 USD), sau đó trở về mức 328 nhân dân tệ. Công viên băng tuyết không chỉ là điểm check-in lý tưởng mà còn là hành trình khám phá nghệ thuật, công nghệ và văn hóa mùa đông, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm khó quên cho du khách mọi lứa tuổi. Ảnh TTXVN
Với diện tích rộng lớn, các công trình băng tuyết đồ sộ và nhiều hoạt động giải trí đa dạng, công viên băng tuyết Cáp Nhĩ Tân tiếp tục khẳng định vị trí là điểm đến mùa đông hàng đầu châu Á, hấp dẫn du khách quốc tế và là lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn trải nghiệm mùa đông kỳ diệu. Ảnh TTXVN
#Du lịch công viên băng tuyết #Trải nghiệm mùa đông cổ tích #Công trình nghệ thuật băng tuyết #Hoạt động thể thao mùa đông #Lễ hội băng tuyết quốc tế #Ứng dụng công nghệ hiện đại

