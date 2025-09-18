Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Cô gái Việt là 'nhân chứng' cho sự thay đổi cuộc sống nhờ 'dao kéo'

Cộng đồng trẻ

Cô gái Việt là 'nhân chứng' cho sự thay đổi cuộc sống nhờ 'dao kéo'

Theo chia sẻ, Đỗ Yên Đan thực hiện phẫu thuật hàm móm từ năm 2017 và ngày càng xinh đẹp.

Thiên Anh
Từ một cô gái bình thường, Yên Đan (Đỗ Yên Đan, sinh năm 1997, Đắk Lắk) cũng vụt sáng thành hot girl nhờ nhan sắc và tài năng của mình.
Từ một cô gái bình thường, Yên Đan (Đỗ Yên Đan, sinh năm 1997, Đắk Lắk) cũng vụt sáng thành hot girl nhờ nhan sắc và tài năng của mình.
Theo chia sẻ, Yên Đan thực hiện phẫu thuật hàm móm từ năm 2017 và ngày càng xinh đẹp.
Theo chia sẻ, Yên Đan thực hiện phẫu thuật hàm móm từ năm 2017 và ngày càng xinh đẹp.
Trên MXH, Yên Đan hiện đang có gần 1 triệu người theo dõi ở TikTok. Nội dung chủ yếu trên kênh của cô là về lĩnh vực thời trang và làm đẹp.
Trên MXH, Yên Đan hiện đang có gần 1 triệu người theo dõi ở TikTok. Nội dung chủ yếu trên kênh của cô là về lĩnh vực thời trang và làm đẹp.
Năm 2024, Yên Đan giật giải Quán quân chương trình thực tế Ngôi sao chốt đơn.
Năm 2024, Yên Đan giật giải Quán quân chương trình thực tế Ngôi sao chốt đơn.
Hiện tại ngoài vai trò KOL, KOC trên MXH, Yên Đan còn là người mẫu, diễn viên và gây chú ý khi tham gia bộ phim truyền hình ăn khách Đi Giữa Trời Rực Rỡ.
Hiện tại ngoài vai trò KOL, KOC trên MXH, Yên Đan còn là người mẫu, diễn viên và gây chú ý khi tham gia bộ phim truyền hình ăn khách Đi Giữa Trời Rực Rỡ.
Năm 2025, mỹ nhân nhận về nhiều lời khen khi diễn cặp trên sân khấu với SOOBIN Hoàng Sơn trong một số tiết mục.
Năm 2025, mỹ nhân nhận về nhiều lời khen khi diễn cặp trên sân khấu với SOOBIN Hoàng Sơn trong một số tiết mục.
Nhan sắc xinh đẹp của Yên Đan.
Nhan sắc xinh đẹp của Yên Đan.
ỗ Yên Đan có nền tảng học vấn khá ấn tượng với hai bằng đại học.
ỗ Yên Đan có nền tảng học vấn khá ấn tượng với hai bằng đại học.
Yên Đan tốt nghiệp ngành Quan hệ quốc tế tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM, và ngành Nghệ thuật biểu diễn Múa dân gian dân tộc tại trường Trung cấp Múa TP HCM.
Yên Đan tốt nghiệp ngành Quan hệ quốc tế tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM, và ngành Nghệ thuật biểu diễn Múa dân gian dân tộc tại trường Trung cấp Múa TP HCM.
Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
Thiên Anh
#phẫu thuật thẩm mỹ #đỗ yên đan #dao kéo #chuyển đổi hình ảnh #phẫu thuật hàm móm #thay đổi cuộc sống

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT