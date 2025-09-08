Hà Nội

Mẫn Tiên chăm chỉ khoe dáng sau khi nâng ngực

Cộng đồng trẻ

Mẫn Tiên chăm chỉ khoe dáng sau khi nâng ngực

'Hot girl Hà thành' Mẫn Tiên (tên thật Nguyễn Mẫn Thủy Tiên)  nhận nhiều lời khen với diện mạo mới sau khi thực hiện phẫu thuật nâng ngực.

Thiên Anh
Ngày 5/9, Mẫn Tiên chia sẻ loạt ảnh diện đồ bơi, thả dáng trên bãi biển trong chuyến du lịch Bali (Indonesia) cùng gia đình. Bài đăng nhanh chóng nhận được hơn 16.000 lượt thích cùng nhiều bình luận khen ngợi vẻ ngoài.
Những ngày qua, diện mạo của hot girl sinh năm 1996 nhận được nhiều sự chú ý khi cô công khai việc thực hiện phẫu thuật nâng ngực.
Cụ thể qua một video trên kênh cá nhân, Mẫn Tiên cho biết đây là một quyết định khá lớn đối với cô.
Mẫn Tiên chia sẻ ngày thứ 2, thứ 3 sau phẫu thuật, cô đã tự ngồi dậy được và đi lại nhẹ nhàng. Đến ngày thứ 5, 6, cô cảm thấy "đây đã là một phần của cơ thể mình".
Mẫn Tiên (Nguyễn Mẫn Thủy Tiên) nổi tiếng khi là thành viên trong dàn hot girl đình đám được mệnh danh là "bộ ba sát thủ" Hà thành gồm Quỳnh Anh Shyn và An Japan.
Mẫn Tiên hiện có gần 1 triệu người theo dõi trên Instagram, chủ yếu làm người mẫu ảnh, blogger thời trang với hình ảnh ngọt ngào, nữ tính.
Mẫn Tiên và ca sĩ Key (tên thật: Võ Trần Thái Trung, sinh năm 1996) công khai chuyện tình cảm vào tháng 2/2022 và tổ chức lễ ăn hỏi vào tháng 10 cùng năm.
Sau đó, cặp đôi hoãn đám cưới để đón con đầu lòng vào đầu tháng 3/2023 và tập trung phát triển công việc, xây dựng tổ ấm riêng.
Mẫn Tiên từng chia sẻ sau khi sinh con, cô khá tự ti ngoại hình nhưng may mắn luôn có ông xã bên cạnh động viên và yêu thương.
Trên mạng xã hội, Mẫn Tiên thường xuyên chia sẻ hình ảnh gia đình hạnh phúc, cùng chăm lo cho con trai và có nhiều chuyến đi du lịch, nghỉ dưỡng. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
Thiên Anh
#Mẫn Tiên #nâng ngực #hot girl Hà Thành #thay đổi ngoại hình #phẫu thuật thẩm mỹ #nguyễn mẫn thủy tiên

