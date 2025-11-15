Hà Nội

'Cô dâu 1000 cây vàng' gây chú ý khi vừa hạ sinh con đầu lòng

Cộng đồng trẻ

'Cô dâu 1000 cây vàng' gây chú ý khi vừa hạ sinh con đầu lòng

Từng được biết đến bởi loạt hồi môn cực khủng trong đám cưới, Minh Thư - ái nữ tiệm vàng lớn nhất nhì miền Tây vừa vượt cạn thành công.

Trầm Phương
Năm 2024, Minh Thư từng là tâm điểm của mạng xã hội khi tổ chức đám cưới xa hoa bậc nhất miền Tây. Trên nhiều diễn đàn mạng, cô khiến nhiều người xuýt xoa ngưỡng mộ với của hồi môn cực khủng lên đến 1.000 cây vàng cùng nhiều tài sản giá trị khác.
Mới đây, thông tin Minh Thư vừa hạ sinh con gái đầu lòng đã khiến nhiều người chú ý. Được biết, cô nàng lựa chọn sinh con tại một bệnh viện quốc tế với dịch vụ tốt nhất cho cả mẹ và con.
Trước giờ vượt cạn, hình ảnh Minh Thư lộ diện với gương mặt mộc mạc, nhẹ nhàng nhưng rạng rỡ, bên cạnh cô có sự đồng hành của chồng và mẹ ruột.
Ngay sau ca sinh thành công, mẹ ruột của Minh Thư đã hạnh phúc thông báo con gái hạ sinh "công chúa" khỏe mạnh.
Em bé vừa chào đời được dự đoán sẽ có một cuộc sống vàng son, sung túc bậc nhất, chính thức trở thành người nối tiếp của ba thế hệ tiệm vàng lớn nhất miền Tây.
Có gia đình sở hữu tiệm vàng lớn tại TP. Hồng Ngự, Đồng Tháp, nhiều netizen đã nhận xét vui cô bé là "ái nữ sinh ra từ vạch đích" đúng nghĩa.
Trong suốt thai kỳ, Minh Thư vẫn giữ được thần sắc rạng rỡ, xinh đẹp và được cộng đồng mạng khen ngợi là một mẹ bầu thon gọn, tự tin.
Cô vẫn duy trì phong cách thời trang hiện đại, thường xuyên diện váy lụa, maxi nhẹ nhàng, hoặc những thiết kế váy thanh lịch.
Hình ảnh của cô trong thời kỳ mang thai cho thấy sự chăm sóc chu đáo từ gia đình và cuộc sống hôn nhân ngọt ngào.
Cô cùng chồng vẫn giữ được tình cảm ngọt ngào, thường xuyên đi du lịch cùng nhau đến nhiều địa điểm, đất nước nổi tiếng.
