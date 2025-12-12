Có bướu giáp không điều trị, người bệnh bị đe dọa đường thở

Các bác sĩ khoa Ngoại Quán Sứ 2 vừa phẫu thuật thành công bướu giáp có kích thước rất lớn, thòng xuống trung thất chèn ép khí quản, đe dọa đường thở cho người bị bệnh lâu năm.

Không điều trị, u phát triển lớn đe dọa đường thở

U tuyến giáp là tình trạng xuất hiện khối u trong tuyến giáp, có thể lành tính hoặc ác tính. Phần lớn u tuyến giáp không có triệu chứng rõ ràng giai đoạn đầu; khi khối u phát triển, người bệnh có thể gặp tình trạng nuốt vướng, khó thở, khàn tiếng hoặc vùng cổ to lên bất thường. Chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời có vai trò đặc biệt quan trọng.

Vừa qua, Bệnh viện K đã tiếp nhận và điều trị thành công trường hợp bệnh nhân nữ 75 tuổi, nhập viện tại khoa Ngoại Quán Sứ 2 với tình trạng bướu giáp có kích thước rất lớn, thòng xuống trung thất chèn ép khí quản, đe dọa đường thở.

U tuyến giáp to phát triển, chèn ép gây hẹp khí quản và ảnh hưởng các cơ quan lân cận - Ảnh BVCC

Người bệnh Cao Thị T. (sinh năm 1950, trú tại xã An Châu, Nghệ An) đã có bướu giáp nhiều năm nhưng do chủ quan và chưa thấy ảnh hưởng lớn nên chưa đi khám. Thời gian gần đây, khối bướu phát triển nhanh khiến cổ to rõ, chèn ép gây khó thở tăng dần, đặc biệt khi nằm.

Khi triệu chứng ngày càng nặng, bà mới đến Bệnh viện K thăm khám. Chụp cắt lớp vi tính ghi nhận tuyến giáp có nhiều u lớn ở cả hai thùy, trong đó khối lớn nhất ở thùy trái tuyến giáp kích thước 60 × 69 × 81 mm, phát triển xuống nền cổ và trung thất trên, gây hẹp khít lòng khí quản và đè đẩy các cấu trúc lân cận.

Các bác sĩ đánh giá đây là trường hợp chèn ép đường thở tiến triển, cần phẫu thuật loại bỏ khối u lớn để giải phóng đường thở, cải thiện triệu chứng và đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Phẫu thuật loại bỏ khối u, hạn chế tổn thương hiệu quả cho người bệnh

Người bệnh nhập viện tại khoa Ngoại Quán Sứ 2, Bệnh viện K và được phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp. Sau phẫu thuật một ngày, bệnh nhân tỉnh táo, giao tiếp tốt, ăn nhẹ và đặc biệt là tình trạng khó thở – vốn khiến bà lo lắng suốt thời gian dài – đã cải thiện rõ rệt. Cảm giác nặng cổ và tức trước ngực hầu như biến mất.

Người bệnh bày tỏ rõ niềm vui với bác sĩ: "Tôi bị bướu nhiều năm nhưng cứ chần chừ. Gần đây khó thở quá mới đi khám. Khi nghe bác sĩ báo khối u lớn và chèn ép nhiều, tôi thật sự lo lắng. Nhưng được các bác sĩ tư vấn kỹ, tôi yên tâm hơn để bước vào ca mổ. Sau phẫu thuật, cổ tôi cảm giác như được cởi trói - tôi thở nhẹ hẳn, người cũng khoan khoái hơn".

Ê - kíp phẫu thuật bướu giáp thòng kích thước lớn cho người bệnh - Ảnh BVCC

Các bác sĩ Bệnh viện K cho biết, phẫu thuật tuyến giáp nhìn chung không quá phức tạp, tuy nhiên với những trường hợp bướu giáp kích thước lớn, thòng xuống trung thất và chèn ép mạnh như bệnh nhân T., phẫu thuật đòi hỏi sự thận trọng cao để tránh tổn thương khí quản, dây thần kinh quặt ngược thanh quản và các mạch máu lớn lân cận.

“Khối u tuyến giáp của bệnh nhân nếu không được can thiệp kịp thời có thể tiếp tục phát triển gây hẹp lòng khí quản, khiến người bệnh ngày càng khó thở và thậm chí có nguy cơ tắc nghẽn đường thở cấp tính.

Ngoài ra, cổ phình to biến dạng cũng ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống. Phẫu thuật là lựa chọn điều trị tối ưu, giúp loại bỏ khối u và giải phóng chèn ép.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân phục hồi tốt, triệu chứng cải thiện, không ghi nhận biến chứng, cho thấy hiệu quả và độ an toàn của phương án điều trị", PGS.TS Nguyễn Xuân Hậu, Trưởng khoa Ngoại Quán Sứ 2, Bệnh viện K chia sẻ.

"Khi có tiền sử gia đình mắc bệnh tuyến giáp, các yếu tố nguy cơ liên quan, hoặc xuất hiện dấu hiệu cổ to, nuốt vướng, khàn giọng, khó thở…, người dân nên chủ động tầm soát sớm để phát hiện tổn thương và điều trị kịp thời, tránh để khối u phát triển lớn gây chèn ép đường thở như trường hợp của bệnh nhân T. Tại Bệnh viện K, mục tiêu điều trị là đánh giá toàn diện từng trường hợp, kết hợp thăm khám lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh và các kỹ thuật chuyên sâu để xác định chính xác bản chất khối u và đưa ra phác đồ tối ưu. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại, bệnh viện đã xử lý thành công nhiều ca bướu giáp khổng lồ, bướu thòng trung thất và các trường hợp chèn ép phức tạp, đảm bảo an toàn tối đa cho người bệnh", các bác sĩ Bệnh viện K gửi thông điệp tới cộng đồng.

