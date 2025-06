CIA, Chiến dịch Midnight Climax và ác mộng bên trong nhà thổ

Cơ quan này thường cho một mục tiêu dùng liều lượng, tìm những người tình nguyện khi có thể, đôi khi bỏ thuốc vào đồ uống của những nhân viên CIA khác. Theo thời gian, hàng loạt thí nghiệm LSD này ngày càng trở nên phức tạp hơn. Có lẽ dự án khét tiếng nhất trong số này là Chiến dịch Midnight Climax.

Chiến dịch Midnight Climax

Trong khi Chiến dịch Midnight Climax không mang lại nhiều hiểu biết sâu sắc về kiểm soát tâm trí, nó lại cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho những người theo thuyết âm mưu và những người đấu tranh chống chính phủ, cũng như một loại thuốc mới được lựa chọn cho một phong trào phản văn hóa mới nổi. Tại số 225 phố Chestnut của San Francisco, CIA dành sự quan tâm đáng kể vào việc trang trí một phòng ngủ.

George White giám sát việc cải tạo nội thất. Không phải là một người trang trí, White đã có một sự nghiệp lẫy lừng tại Cục Ma túy Liên bang Mỹ (FBN). Khi CIA chuyển sang thí nghiệm về ma túy, việc đưa White vào làm việc trở thành ưu tiên hàng đầu. White treo những bức ảnh về các vũ công người Pháp. Ông phủ những tấm rèm phòng ngủ màu đỏ tươi lên cửa sổ. Ông đóng khung một loạt áp phích Toulouse-Lautrec bằng những tấm thảm lụa đen.

Nhà hóa học của CIA Sidney Gottlieb là người đứng đầu chương trình MK-ULTRA bí mật, được giao nhiệm vụ phát triển một loại thuốc kiểm soát tâm trí được sử dụng làm vũ khí.

Đối với một viên chức ma túy trung niên, mỗi món đồ đều gợi lên tình dục và sự quyến rũ. George White không xây một phòng ngủ bình thường mà đang dựng một cái bẫy. Sau đó, White thuê một sinh viên kỹ thuật Berkeley lắp đặt thiết bị nghe lén và một tấm gương hai chiều. White ngồi sau tấm gương, tay cầm ly rượu martini, và chờ đợi hành động bắt đầu. Gái mại dâm sẽ dụ những khách hàng nhẹ dạ cả tin vào phòng ngủ, nơi họ được cho dùng LSD và hành động của họ sẽ được White quan sát từ bên kia tấm gương.

Để trả công cho dịch vụ của mình, gái mại dâm nhận được một khoản tiền mặt nhỏ, cũng như lời đảm bảo từ White sẽ can thiệp khi những phụ nữ này chắc chắn sẽ đụng độ với lực lượng thực thi pháp luật trong tương lai. Mặc dù CIA điều khiển những ngôi nhà an toàn này như sân khấu thử nghiệm tác dụng của LSD, nhưng White lại quan tâm đến một yếu tố khác trong những quan sát của mình: tình dục.

Ngôi nhà ở San Francisco trở thành trung tâm của cái mà một nhà văn gọi là “hoạt động xác thịt của CIA”, khi các viên chức bắt đầu đặt ra loạt câu hỏi về cách làm việc với gái mại dâm, cách họ có thể được đào tạo và cách họ sẽ xử lý bí mật nhà nước. CIA cũng phân tích thời điểm nào trong quá trình quan hệ tình dục có thể trích xuất thông tin tốt nhất từ ngay sau khi quan hệ tình dục.

George Hunter White, giám sát viên khu vực New England của Cục Ma túy Liên bang Mỹ đã cung cấp các loại thuốc thử nghiệm như LSD cho công dân Mỹ ở New York và San Francisco.

Thí nghiệm kinh hoàng trên con người của CIA về khả năng kiểm soát tâm trí

Stephen Kinzer, tác giả cuốn sách Poisoner in Chief: Sidney Gottlieb and the CIA Search for Mind Control, đã tiết lộ về “cơn cuồng loạn kiểm soát tâm trí này, đặc biệt là tại CIA”. Để bắt kịp Liên Xô, CIA triển khai chiến dịch MKUltra vào mùa xuân năm 1953 - một chương trình thí nghiệm trên người tuyệt mật nhằm tìm ra cách tẩy não và ép buộc mục tiêu của kẻ thù.

Chương trình này bao gồm hơn 100 dự án nghiên cứu được thiết kế để đánh giá nhiều kỹ thuật kiểm soát tâm trí tiềm năng - trong đó có liệu pháp sốc điện, thôi miên và bức xạ - trên cả những đối tượng đồng ý và không đồng ý. Tuy nhiên, phần lớn các dự án tập trung vào việc sử dụng thuốc, chất độc và những hóa chất làm thay đổi tâm trí khác.

Ngay sau khi chương trình bắt đầu, giám đốc chương trình là nhà hóa học tên Sidney Gottlieb sắp xếp cho CIA mua nguồn cung cấp LSD trên thế giới từ một hiệu thuốc Thụy Sĩ nơi phát hiện ra loại thuốc này và phân phối cho các dự án đang diễn ra dưới biểu ngữ MKUltra, bao gồm cả dự án trở nên khét tiếng nhất: Chiến dịch Midnight Climax. Mục tiêu của Midnight Climax là để hiểu được vai trò của tình dục và ma túy, nếu có, trong việc khiến mục tiêu tiết lộ thông tin nhạy cảm hoặc được phân loại.

Gái mại dâm được trả 100 USD cho mỗi người đàn ông mà họ dụ đến nhà thổ. Với sự hướng dẫn của đặc vụ CIA, gái mại dâm thử nghiệm nhiều câu hỏi khác nhau tại các thời điểm khác nhau trong buổi tối, cố gắng xác định thời điểm những khách mua dâm có thể dễ bị kiểm soát tâm trí nhất. Cuối cùng, những nỗ lực này cho thấy một người đàn ông trở nên nói nhiều hơn nếu gái mại dâm yêu cầu anh ta ở lại một lúc - ngay cả sau khi giao dịch tình dục đã hoàn tất.

Một nhân viên CIA sau đó giải thích: “Nó có tác động rất lớn đến anh chàng. Nó sẽ thúc đẩy cái tôi của anh ta nếu cô ấy nói với anh ta rằng anh ta thực sự mạnh mẽ, và cô ấy muốn ở lại thêm vài giờ nữa. Hầu hết thời gian, anh ta trở nên khá dễ bị tổn thương. Anh ta sẽ nói về cái quái gì? Không phải tình dục, vì vậy anh ta bắt đầu nói về công việc của mình. Vào thời điểm này, gái mại dâm bắt đầu dẫn dắt anh ta một cách nhẹ nhàng”.

Nhưng Chiến dịch Midnight Climax không phải là một hoạt động khoa học nghiêm ngặt. Kinzer nói: “Chiến dịch Midnight Climax hoàn toàn không mang tính khoa học. Những gã đó không phải là nhà khoa học; họ không phải là chuyên gia trị liệu tình dục hay nhà tâm lý học. Họ ngồi trên một chiếc bồn cầu di động và uống cocktail từ một chiếc bình”.

Trên thực tế, hoạt động này dường như được thúc đẩy bởi sự đồi trụy của các nhân viên CIA tham gia cũng như nhu cầu an ninh quốc gia, với việc Gottleib bị cáo buộc đã tham gia vào dịch vụ mại dâm trong những chuyến thăm San Francisco, và các sĩ quan CIA tình nguyện thử nghiệm các loại thuốc gây ảo giác trên chính họ. Ít có giá trị hoạt động nào xuất hiện từ sự trụy lạc này. Do chương trình được phân loại là tuyệt mật và Sidney Gottlieb nỗ lực tiêu hủy mọi tài liệu liên quan đến MKUltra, nên không thể biết có bao nhiêu người vô tội đã trở thành nạn nhân hoặc bị tổn hại trong Chiến dịch Midnight Climax - hay mức độ thực sự của thí nghiệm.

Bác sĩ Harry Williams và Carl Pfeiffer tiến hành thí nghiệm về LSD.

Sự sụp đổ của Chiến dịch Midnight Climax

Hàng loạt thí nghiệm của CIA với LSD vẫn tiếp diễn cho đến năm 1963 trước khi đi đến một kết thúc khá hụt hẫng. Vào mùa xuân năm 1963, John Vance - một thành viên trong đội ngũ nhân viên của Tổng thanh tra CIA - đã biết về “việc quản lý lén lút đối với các đối tượng là con người không tự nguyện” của dự án. Mặc dù ban giám đốc MK-Ultra đã cố gắng thuyết phục hội đồng kiểm toán độc lập của CIA rằng nghiên cứu nên tiếp tục, Tổng thanh tra vẫn khăng khăng yêu cầu cơ quan này tuân theo các hướng dẫn đạo đức nghiên cứu mới và chấm dứt mọi chương trình trên những người tình nguyện không đồng ý.

Năm 1977, Thượng nghị sĩ Edward Kennedy giám sát loạt phiên điều trần của quốc hội để điều tra tác động của MK-Ultra. Quốc hội đưa ra danh sách các cựu nhân viên CIA để thẩm vấn họ về những người giám sát các chương trình này, cách xác định những người tham gia và liệu bất kỳ chương trình nào trong số này có được tiếp tục hay không.

Một loạt phiên điều trần đã lật lại một số chi tiết đáng lo ngại, đặc biệt là về vụ tự tử năm 1953 của Tiến sĩ Frank Olson, một nhà khoa học của quân đội Mỹ đã nhảy ra khỏi cửa sổ khách sạn vài ngày sau khi vô tình uống phải đồ uống có pha LSD. Trong bối cảnh tội phạm hóa người sử dụng ma túy ngày càng gia tăng và chỉ vài năm sau khi Tổng thống Nixon tuyên bố lạm dụng ma túy là “kẻ thù số 1 của công chúng”, những điều trớ trêu về các cuộc thử nghiệm ma túy đáng lo ngại của Mỹ đã xuất hiện một cách rõ nét. Nhưng trong suốt các phiên điều trần, Quốc hội liên tục gặp phải trở ngại: các nhân viên CIA tuyên bố họ “không thể nhớ” chi tiết về nhiều dự án thử nghiệm trên người, hoặc thậm chí là số lượng người tham gia.

Bước tiếp theo hiển nhiên là tham khảo hồ sơ, nhưng điều đó lại nảy sinh một vấn đề nhỏ: vào năm 1973, trong bối cảnh các cuộc điều tra ngày càng tăng, giám đốc MK-Ultra tuyên bố “sẽ là một ý tưởng hay nếu các tệp MK-Ultra bị hủy bỏ”. Trích dẫn những lo ngại mơ hồ về quyền riêng tư và “sự xấu hổ” của những người tham gia, những người soạn thảo MK-Ultra đã xóa bỏ hiệu quả hồ sơ giấy cho một trong những hoạt động bất hợp pháp rõ ràng nhất của Mỹ. Một chương trình ra đời trong bí mật tiếp tục nắm giữ nhiều bí mật của nó mãi mãi.

Bìa cuốn “Poisoner in Chief - “Sidney Gottlieb and the CIA Search for Mind Control” của Stephen Kinzer.

Về việc Gottlieb tiêu hủy bằng chứng về loạt thí nghiệm của mình sau khi rời CIA

Sự nghiệp của Gottlieb kết thúc năm 1973, khi người bảo trợ của ông, Richard Helms, lúc đó là giám đốc CIA, bị Tổng thống Richard Nixon cách chức. Sau Helms, chỉ còn là vấn đề thời gian cho đến khi Gottlieb ra đi, và điều quan trọng nhất là Helms thực sự là người duy nhất tại CIA biết được những gì Gottlieb đã làm. Vì vậy, khi cả hai đều sắp rời CIA, họ có kế hoạch tiêu hủy tất cả hồ sơ của MK-ULTRA.

Gottlieb lái xe đến trung tâm lưu trữ của CIA và ra lệnh cho kho lưu trữ tiêu hủy những hộp chứa đầy hồ sơ MK-ULTRA. Tuy nhiên, hóa ra có một số hồ sơ được tìm thấy ở những nơi khác; có một kho lưu trữ các báo cáo tài khoản chi phí chưa bị tiêu hủy và nhiều mảnh giấy nhạy cảm khác vẫn còn. Vì vậy, dù có đủ thông tin để tái tạo một số việc Gottlieb đã làm, nhưng nỗ lực xóa bỏ dấu vết của ông ta bằng cách tiêu hủy tất cả những tài liệu đó vào đầu những năm 70 đã khá thành công.

Chiến dịch Midnight Climax sụp đổ vào giữa những năm 1960, nhưng những loại thuốc mà CIA nhập khẩu vẫn còn tồn tại.