Chuyên gia: VinFast VF 8 thế hệ mới đặt dấu mốc mới cho VinFast về công nghệ

Không chỉ sở hữu loạt nâng cấp đáng giá về thiết kế, tiện nghi, VinFast VF 8 thế hệ mới còn cho thấy năng lực làm chủ công nghệ ngày càng rõ nét của kỹ sư Việt.

Tốc độ phát triển sản phẩm vượt bậc

Chia sẻ về những nâng cấp đáng chú ý của VF 8 thế hệ mới, anh Lê Tùng Anh (Trắng Auto) đặc biệt ấn tượng với hệ thống treo thích ứng FSD (Frequency Selective Dampers), đem lại khả năng vận hành êm ái, ổn định và phù hợp với điều kiện địa hình tại Việt Nam.

“Hệ thống treo của VF 8 All New sẽ được trang bị van điều khiển thủy lực, giúp xe chủ động giảm thiểu rung lắc dựa vào sự dao động của thân xe, tăng khả năng thích ứng với điều kiện di chuyển không thuận lợi”, anh Tùng Anh phân tích.

Anh cũng đánh giá cao màn hình phía sau vô-lăng, với các thông tin cần thiết trong quá trình vận hành như tốc độ, dung lượng pin hay cảnh báo an toàn. Nhờ vậy, người dùng có thể tận hưởng tối đa các tính năng giải trí, điều hướng và điều khiển xe thông qua màn hình trung tâm 12,9 inch.

Đã có thời gian dài trải nghiệm VF 8 thế hệ đầu tiên, anh Chu Hữu Thọ (AutoBikes Vietnam) cũng dành lời khen cho những thay đổi trên phiên bản mới. Đặc biệt anh cho rằng tốc độ phát triển và nâng cấp sản phẩm của VinFast là vô cùng nhanh chóng, nhất là khi đặt lên bàn cân với nhiều thương hiệu xe động cơ đốt trong truyền thống.

“Ô tô điện tích hợp hàm lượng công nghệ rất cao, vì vậy tốc độ ra mắt sản phẩm nhanh chóng thể hiện rất rõ định hướng phát triển của hãng, vừa để bắt kịp xu thế của khoa học công nghệ, vừa đặt lợi ích sử dụng của người tiêu dùng lên hàng đầu”, anh Thọ nhận định.

Bước tiến làm chủ công nghệ lõi

Đáng chú ý, theo các chuyên gia, VF 8 thế hệ mới còn cho thấy bước tiến của VinFast trong hành trình làm chủ công nghệ thông qua nền tảng cấu trúc điện – điện tử và hệ thống quản lý nhiệt tích hợp ITM (Integrated Thermal Management) do chính đội ngũ kỹ sư của hãng nghiên cứu và phát triển.

Chuyên gia Nguyễn Mạnh Thắng (WhatcarVN) cho biết nền tảng kiến trúc điện mới sẽ đồng bộ hóa các tính năng điều khiển xe vào màn hình máy tính trung tâm CVC (Central Vehicle Computer), giảm thiểu tổn hao năng lượng và đem lại tính ổn định cao trong quá trình sử dụng.

“Với hệ thống cấu trúc nền tảng điện mới, quá trình cập nhật phần mềm sẽ diễn ra nhanh hơn rất nhiều so với trước đây”, anh Thắng cho biết.

Bên cạnh đó, giới chuyên môn cũng đề cập đến những nâng cấp về hiệu suất vận hành thông qua hệ thống quản lý nhiệt tích hợp ITM. Anh Trịnh Lê Hùng (Autodaily) giải thích điểm mấu chốt tạo nên sự vượt trội của ITM trên VF 8 thế hệ mới là khả năng luân chuyển và tái sử dụng nhiệt nhờ van điện tử điều hướng thông minh. Khối pin của xe sẽ luôn đạt trạng thái tối ưu về nhiệt độ, gia tăng tuổi thọ mà không ảnh hưởng tới tốc độ sạc. Quãng đường di chuyển của VF 8 thế hệ mới từ đó có thể lên tới 500 km sau mỗi lần sạc.

Nhiều chuyên gia cũng đánh giá hệ thống quản lý nhiệt ITM là minh chứng cho định hướng đưa xe điện VinFast chinh phục các thị trường quốc tế có điều kiện thời tiết lạnh. Công nghệ này không chỉ tối ưu khả năng vận hành của xe ở môi trường nhiệt độ thấp mà còn cho thấy bước tiến của đội ngũ kỹ sư Việt trong hành trình làm chủ công nghệ xe điện, từng bước phát triển những tiêu chuẩn kỹ thuật có khả năng đáp ứng yêu cầu của thị trường toàn cầu.

VinFast VF 8 thế hệ mới có giá bán niêm yết 999 triệu đồng. Với những khách hàng tiên phong, VinFast đang triển khai chính sách ưu đãi cọc sớm. Theo đó, khách đặt mua xe trong 8 ngày đầu tiên (27/5 - 3/6/2026) sẽ được ưu đãi thêm 51 triệu đồng, cùng với các chính sách ưu đãi chung theo chương trình “Mãnh liệt vì tương lai xanh” gồm giảm 10% giá xe hoặc hỗ trợ lãi suất cố định 5% trong vòng 3 năm với mức trả trước chỉ từ 0 đồng.