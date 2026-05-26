Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Doanh nghiệp

Chuyên gia: VinFast VF 8 thế hệ mới đặt dấu mốc mới cho VinFast về công nghệ

Không chỉ sở hữu loạt nâng cấp đáng giá về thiết kế, tiện nghi, VinFast VF 8 thế hệ mới còn cho thấy năng lực làm chủ công nghệ ngày càng rõ nét của kỹ sư Việt.

PV

Tốc độ phát triển sản phẩm vượt bậc

Chia sẻ về những nâng cấp đáng chú ý của VF 8 thế hệ mới, anh Lê Tùng Anh (Trắng Auto) đặc biệt ấn tượng với hệ thống treo thích ứng FSD (Frequency Selective Dampers), đem lại khả năng vận hành êm ái, ổn định và phù hợp với điều kiện địa hình tại Việt Nam.

“Hệ thống treo của VF 8 All New sẽ được trang bị van điều khiển thủy lực, giúp xe chủ động giảm thiểu rung lắc dựa vào sự dao động của thân xe, tăng khả năng thích ứng với điều kiện di chuyển không thuận lợi”, anh Tùng Anh phân tích.

Anh cũng đánh giá cao màn hình phía sau vô-lăng, với các thông tin cần thiết trong quá trình vận hành như tốc độ, dung lượng pin hay cảnh báo an toàn. Nhờ vậy, người dùng có thể tận hưởng tối đa các tính năng giải trí, điều hướng và điều khiển xe thông qua màn hình trung tâm 12,9 inch.

1-2564.jpg

Đã có thời gian dài trải nghiệm VF 8 thế hệ đầu tiên, anh Chu Hữu Thọ (AutoBikes Vietnam) cũng dành lời khen cho những thay đổi trên phiên bản mới. Đặc biệt anh cho rằng tốc độ phát triển và nâng cấp sản phẩm của VinFast là vô cùng nhanh chóng, nhất là khi đặt lên bàn cân với nhiều thương hiệu xe động cơ đốt trong truyền thống.

“Ô tô điện tích hợp hàm lượng công nghệ rất cao, vì vậy tốc độ ra mắt sản phẩm nhanh chóng thể hiện rất rõ định hướng phát triển của hãng, vừa để bắt kịp xu thế của khoa học công nghệ, vừa đặt lợi ích sử dụng của người tiêu dùng lên hàng đầu”, anh Thọ nhận định.

Bước tiến làm chủ công nghệ lõi

Đáng chú ý, theo các chuyên gia, VF 8 thế hệ mới còn cho thấy bước tiến của VinFast trong hành trình làm chủ công nghệ thông qua nền tảng cấu trúc điện – điện tử và hệ thống quản lý nhiệt tích hợp ITM (Integrated Thermal Management) do chính đội ngũ kỹ sư của hãng nghiên cứu và phát triển.

2-7293.jpg

Chuyên gia Nguyễn Mạnh Thắng (WhatcarVN) cho biết nền tảng kiến trúc điện mới sẽ đồng bộ hóa các tính năng điều khiển xe vào màn hình máy tính trung tâm CVC (Central Vehicle Computer), giảm thiểu tổn hao năng lượng và đem lại tính ổn định cao trong quá trình sử dụng.

“Với hệ thống cấu trúc nền tảng điện mới, quá trình cập nhật phần mềm sẽ diễn ra nhanh hơn rất nhiều so với trước đây”, anh Thắng cho biết.

Bên cạnh đó, giới chuyên môn cũng đề cập đến những nâng cấp về hiệu suất vận hành thông qua hệ thống quản lý nhiệt tích hợp ITM. Anh Trịnh Lê Hùng (Autodaily) giải thích điểm mấu chốt tạo nên sự vượt trội của ITM trên VF 8 thế hệ mới là khả năng luân chuyển và tái sử dụng nhiệt nhờ van điện tử điều hướng thông minh. Khối pin của xe sẽ luôn đạt trạng thái tối ưu về nhiệt độ, gia tăng tuổi thọ mà không ảnh hưởng tới tốc độ sạc. Quãng đường di chuyển của VF 8 thế hệ mới từ đó có thể lên tới 500 km sau mỗi lần sạc.

3-1005.jpg

Nhiều chuyên gia cũng đánh giá hệ thống quản lý nhiệt ITM là minh chứng cho định hướng đưa xe điện VinFast chinh phục các thị trường quốc tế có điều kiện thời tiết lạnh. Công nghệ này không chỉ tối ưu khả năng vận hành của xe ở môi trường nhiệt độ thấp mà còn cho thấy bước tiến của đội ngũ kỹ sư Việt trong hành trình làm chủ công nghệ xe điện, từng bước phát triển những tiêu chuẩn kỹ thuật có khả năng đáp ứng yêu cầu của thị trường toàn cầu.

VinFast VF 8 thế hệ mới có giá bán niêm yết 999 triệu đồng. Với những khách hàng tiên phong, VinFast đang triển khai chính sách ưu đãi cọc sớm. Theo đó, khách đặt mua xe trong 8 ngày đầu tiên (27/5 - 3/6/2026) sẽ được ưu đãi thêm 51 triệu đồng, cùng với các chính sách ưu đãi chung theo chương trình “Mãnh liệt vì tương lai xanh” gồm giảm 10% giá xe hoặc hỗ trợ lãi suất cố định 5% trong vòng 3 năm với mức trả trước chỉ từ 0 đồng.

#Công nghệ xe điện VinFast #Nâng cấp và đổi mới VF 8 #Chủ động làm chủ công nghệ #Hệ thống quản lý nhiệt ITM #Chiến lược thị trường quốc tế

Đọc nhiều nhất

PVOIL: Hành trình đưa nhiên liệu sinh học vào cuộc sống

PVOIL: Hành trình đưa nhiên liệu sinh học vào cuộc sống

Ngày 15/5/2026 đánh dấu một bước chuyển quan trọng khi xăng sinh học E10 được Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL),đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) triển khai kinh doanh đại trà trên phạm vi toàn quốc.

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

PVOIL: Hành trình đưa nhiên liệu sinh học vào cuộc sống

PVOIL: Hành trình đưa nhiên liệu sinh học vào cuộc sống

Ngày 15/5/2026 đánh dấu một bước chuyển quan trọng khi xăng sinh học E10 được Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL),đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) triển khai kinh doanh đại trà trên phạm vi toàn quốc.

Vinhomes Global Gate Hạ Long mở ra hàng vạn cơ hội lập nghiệp, khách hàng sẵn sàng “đăng ký thường trú”

Vinhomes Global Gate Hạ Long mở ra hàng vạn cơ hội lập nghiệp, khách hàng sẵn sàng “đăng ký thường trú”

Không chỉ là siêu dự án nhà ở đơn thuần, Vinhomes Global Gate Hạ Long đang kiến tạo một hệ sinh thái kinh tế - dịch vụ khổng lồ với hàng vạn cơ hội lập nghiệp bền vững. Đây chính là “bảo chứng thép” cho khả năng thu hút khách hàng ở thực của siêu đô thị biển lớn nhất Việt Nam.

Khi AI và dữ liệu tái định hình quan hệ khách hàng trong ngành ngân hàng

Khi AI và dữ liệu tái định hình quan hệ khách hàng trong ngành ngân hàng

Trong bối cảnh AI, dữ liệu và hành vi khách hàng đang làm thay đổi mạnh mẽ ngành tài chính - ngân hàng, các tổ chức tài chính không còn cạnh tranh đơn thuần bằng tính năng mới, sản phẩm dịch vụ hay quy mô mạng lưới, mà bằng khả năng thấu hiểu khách hàng, siêu cá nhân hóa và chuyển hóa công nghệ thành trải nghiệm tối ưu của khách hàng trong từng điểm chạm. Đây cũng là những nội dung trọng tâm được các chuyên gia quốc tế chia sẻ tại Hội thảo “Chuyển đổi số: Xu hướng và Tầm nhìn chiến lược” do VietinBank tổ chức trong khuôn khổ sự kiện “Digital Symphony” ngày 15/5/2026.