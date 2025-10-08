Hà Nội

Xã hội

Chuyên gia lý giải nguyên nhân khiến nhiều tỉnh miền Bắc ngập lụt diện rộng

Người dân cả nước đang rất quan tâm về nguyên nhân khiến nhiều tỉnh miền Bắc ngập lụt diện rộng, từ Hà Nội đến Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Ninh…

Theo An Hiền /PLO.VN

Nhiều tỉnh miền Bắc đang bị ngập lụt diện rộng, từ Hà Nội đến Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Ninh… Rất nhiều khu vực đang bị lũ chia cắt, bao vây, nhiều người dân đang phải đứng trên nóc nhà chờ cứu hộ.

Trận lũ khiến nhiều ngôi nhà ở Thái Nguyên bị ngập sâu. Ảnh: XUÂN NGUYỄN
Trận lũ khiến nhiều ngôi nhà ở Thái Nguyên bị ngập sâu. Ảnh: XUÂN NGUYỄN

Nguyên nhân nào khiến nhiều tỉnh miền Bắc ngập lụt diện rộng và ngập sâu đến vậy? Ông Lê Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thuỷ văn Bắc Bộ, Cục Khí tượng Thuỷ văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có những lý giải về vấn đề này.

Tình hình mưa lũ và ngập lụt ở Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng sơn vừa qua do nguyên nhân nào, thưa ông?

Ông Lê Ngọc Quyền: Sáng sớm ngày 6/10, bão số 11 sau khi đi vào đất liền khu vực Phòng Thành của tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) thì tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến đêm 6/10 vùng áp thấp này có vị trí trên khu vực vùng núi các tỉnh Bắc Bộ.

Ông Lê Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thuỷ văn Bắc Bộ, Cục Khí tượng Thuỷ văn.
Ông Lê Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thuỷ văn Bắc Bộ, Cục Khí tượng Thuỷ văn.

Đêm ngày 6 đến chiều 7/10, do đới gió Đông Nam hoạt động mạnh từ mặt đất lên đến trên 5000m kết hợp với đới gió Tây Nam từ Vịnh Bengan đi lên hình thành vùng hội tụ gió kinh hướng trên khu vực vùng núi và Trung du khu vực Việt Bắc gây mưa to đến rất to cho các tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn.

Lượng mưa trong 36h (từ 07h ngày 6/10 đến 19h ngày 7/10) tại Thái Nguyên phổ biến 200-400mm, một số nơi lớn hơn như tại Đồng Hỷ 596mm, Nam Hòa 554mm, Phường Phan Đình Phùng 514mm...

Tại Cao Bằng, lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi lớn hơn như: Xuân Trường 293mm, Nguyên Bình 273mm, Minh Tâm 266mm... Tại Lạng Sơn, lượng mưa phổ biến 100-200mm có nơi lớn hơn như Yên Bình 334mm, Tân Tri 290mm, Thiên Tân 279mm...

Với lượng mưa lớn, tổng lượng mưa trong 36 giờ vượt giá trị tổng lượng mưa trung bình nhiều năm trong cả tháng 10, xảy ra trong thời gian ngắn kết hợp với địa hình có độ dốc lớn từ Bắc xuống Nam, lòng sông hẹp và uốn lượn mạnh, làm giảm tốc độ thoát nước khi xảy ra mưa lớn.

Hệ quả là khi nước ở trên dồn xuống nhanh, nước ở bên dưới không kịp thoát nên các tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn đã xảy ra ngập lụt nghiêm trọng và lũ lớn trong những ngày qua.

Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đưa người dân đang bị ngập lụt đến nơi an toàn. Ảnh: Bắc Ninh
Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đưa người dân đang bị ngập lụt đến nơi an toàn. Ảnh: Bắc Ninh

Vậy trong những giờ tiếp theo dự báo tình hình mưa ở khu vực bắc bộ sẽ diễn biến như thế nào? Có còn những trận mưa lớn hay không?

- Theo nhận định của chúng tôi, trong những giờ tới các tỉnh thuộc Bắc Bộ thời tiết tiếp tục tốt lên, trời có nắng, mưa rào và dông chỉ còn xảy ra ở diện vài nơi và không còn khả năng xảy ra mưa lớn trên diện rộng.

Về tình tình hình mực nước lũ các sông ở khu vực Bắc Bộ thời điểm này như thế nào, thưa ông?

- 24 giờ qua, các sông Gâm, Giang, Cầu, Thương, Trung, Bắc Giang thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh mực nước lên cao, mực nước đỉnh lũ nhiều trạm vượt mức BĐ 3.

Đặc biệt mực nước đỉnh lũ tại trạm Gia Bảy (sông Cầu) là 29.90m trên BĐ3 là 2.90m, trên lũ Lịch sử là 1,09m; trạm Hữu Lũng (sông Trung) là 24.31m, trên BĐ3 là 5.31m, trên lũ lịch sử là 1.77m; trạm Cầu Sơn (sông Thương) 17,97m, trên BĐ3 1,97m, trên mức lịch sử là 0,36m.

Hiện nay, mực nước các sông đang xuống. Riêng các sông ở Bắc Ninh đang lên, sông Trung (Lạng Sơn) đang lên chậm.

Trong những giờ tiếp theo dự báo các sông Bắc Bộ sẽ ra sao, thưa ông?

- Hiện nay, mực nước các sông tiếp tục xuống. Riêng các sông ở Bắc Ninh đang lên và có khả năng đạt đỉnh trong tối nay (8-10) đến sáng mai (9-10), đỉnh lũ trên sông Cầu vượt BĐ3 khoảng 1,0m, sông Thương vượt báo động 3 từ 1,5-2,0m và vượt lịch sử từ 0,3-0,5m. sông Trung (Lạng Sơn) tiếp tục lên chậm và có khả năng đạt đỉnh vào chiều tối nay.

Nhiều tỉnh miền Bắc đang ngập sâu. Ảnh: AH
Nhiều tỉnh miền Bắc đang ngập sâu. Ảnh: AH

Các khu vực nào tiếp tục chịu tác động của ngập lụt? Tình trạng ngập lụt sẽ kéo dài bao lâu?

- Tại Thái Nguyên, ngập lụt sâu trên diện rộng từ 3-4 ngày, có nơi lâu hơn tại nhiều khu vực thuộc các xã, phường như: Phan Đình Phùng, Gia Sàng, Tích Lương, Linh Sơn, Quán Triều, Phú Lương, Quang Sơn, Đồng Hỷ, An Khánh,Yên Trạch, La Hiên, Nghinh Tường, Nam Hòa, Trung Hội.

Ngoài ra còn có các xã, phường như: Văn Hán, Phú Đình, Trung Hội, Đồng Hỷ, Đại Phúc, Thần Sa, Bình Thành, Trại Cau, Lam Vỹ, Dân Tiến,Vạn Xuân, Phổ Yên, Điềm Thuỵ, Phú Bình, Kha Sơn, Phú Bình, Đại Từ, Phú Lạc; Nam Cường, Ba Bể, Chợ Rã, Hiệp Lực, Na Rì, Văn Lang, Cường Lợi, Côn Minh, Xuân Dương, P. Bắc Kạn, Yên Bình, Chợ Mới….

Tại Bắc Ninh, ngập lụt sâu trên diện rộng từ 2-3 ngày, có nơi lâu hơn tại nhiều khu vực thuộc các xã, phường như: Tam Tiến, Xuân Lương, Yên Thế, Mỹ Thái, Đồng Kỳ, Lạng Giang, Xã Kép, Tiên Lục, Tân Yên, Phường Tiền Phong, Phường Bắc Giang, Yên Dũng, Phường Việt Yên, Hợp Thịnh, Xuân Cẩm, Tam Giang, Yên Trung, Tam Đa, Phường Nếnh, Yên Dũng, Cảnh Thụy...

Tại Cao Bằng, ngập lụt sâu trên diện rộng từ 1-2 ngày, có nơi lâu hơn tại nhiều khu vực thuộc các khu dân cư ven sông xã Hòa An, phường Thục Phán, Nùng Chí Cao, Tân Giang, xã Phục Hòa…

Lạng Sơn, ngập lụt sâu trên diện rộng từ 2-3 ngày, có nơi lâu hơn tại nhiều khu vực thuộc các xã, phường như: Yên Bình, Vân Nham, Hữu Lũng, Tuấn Sơn, Cai Kinh…

Xin cảm ơn ông!

plo.vn
Bài liên quan

Chính trị

Thủ tướng chỉ đạo cấp bách phương án ứng phó thiên tai ở Thái Nguyên

Thủ tướng yêu cầu các lực lượng phải duy trì ứng trực ở mức cao nhất, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, vật tư, thiết bị...

Chiều 8/10, tại tỉnh Thái Nguyên, ngay sau khi đi thị sát hiện trường, thăm hỏi, động viên người dân và các lực lượng đang làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, thiên tai trên địa bàn với các biện pháp cả trước mắt và lâu dài.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 Matmo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xảy ra mưa lớn trên diện rộng từ đêm ngày 6 đến ngày 7/10, lượng mưa phổ biến 250-400 mm, có nơi trên 500 mm; mưa lớn gây lũ lớn, vượt lũ lịch sử (mực nước trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy lúc 5h ngày 8/10 là 29,90 m, vượt báo động 3 (27,00 m) là 2,9 m, cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 2024 là 1,09 m).

Xem chi tiết

Xã hội

Hà Nội cập nhật các 'điểm nóng' ngập lụt

Lãnh đạo Hà Nội yêu cầu cơ quan chức năng liên tục thông tin về tình hình, diễn biến chung, kết quả xử lý, giải quyết các điểm “nóng” ngập lụt.

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành thông báo kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP - Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Trần Sỹ Thanh tại cuộc họp trực tuyến về công tác ứng phó với cơn bão số 11 trên địa bàn.

Theo đó, sau khi nghe báo cáo, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm Công điện số 16/CĐ-UBND ngày 04/10/2025 của Chủ tịch UBND TP về việc khẩn trương triển khai công tác ứng phó với bão số 11 Matmo.

Xem chi tiết

Xã hội

Bão số 11 gây mưa lớn, nhiều hành khách vạ vật chờ ở sân bay Nội Bài

Nhiều hành khách ở khu vực ghế chờ sân bay Nội Bài lo ngại chuyến bay của mình bị ảnh hưởng, không thể cất cánh đúng giờ nên khá suốt ruột.

Ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, từ sáng 7/10, do ảnh hưởng của cơn bão số 11 Matmo, trên địa bàn Hà Nội có mưa to, nhiều khu vực nước ngập sâu trong nước.

Tại sân bay Quốc tế Nội Bài cũng có mưa rất lớn. Nhằm ứng phó với cơn bão số 11, một số hãng bay đã điều chỉnh nhiều chuyến bay đảm bảo an toàn hàng không. Nhiều hành khách ở khu vực ghế chờ lo ngại chuyến bay của mình bị ảnh hưởng, không thể cất cánh đúng giờ nên khá sốt ruột.

Xem chi tiết

