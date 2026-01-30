Chuyên gia chỉ 4 tiêu chí nhận biết đào đẹp, bền hoa chơi Tết

Theo PGS.TS Đặng Văn Đông, để chọn được đào đẹp, bền hoa chơi Tết, người tiêu dùng cần quan sát kỹ nụ, hoa, dáng cây và sự phù hợp với không gian trưng bày.

Càng sát Tết Nguyên đán, nhu cầu mua đào chậu, đào cành để trang trí nhà cửa của người dân càng tăng cao. Tuy nhiên, giữa thị trường đào phong phú về mẫu mã, giá cả và chất lượng, không ít người băn khoăn làm sao chọn được cây đào đẹp, bền hoa, nở đều suốt những ngày Tết. Từ thực tế này, PGS.TS Đặng Văn Đông, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Rau quả, Trưởng Ban hoa, cây cảnh, Hội Sinh vật cảnh Việt Nam đã đưa ra những khuyến nghị cụ thể giúp người tiêu dùng lựa chọn đào phù hợp.

Vườn đào Nhật Tân vào xuân. Ảnh: Mai Loan.

4 tiêu chí nhận biết cây, cành đào đẹp, bền hoa

PGS.TS Đặng Văn Đông cho biết, đối với người tiêu dùng, để chọn được cây đào hoặc cành đào khỏe, bền hoa và có giá trị thẩm mỹ cao, cần chú ý một số tiêu chí cơ bản nhưng rất quan trọng.

Thứ nhất là tình trạng sinh lý của cây/cành. Một cây hoặc cành đào đạt yêu cầu thường có đủ ba thế hệ: hoa đã nở, nụ sắp nở và nụ non. Sự phân bố này giúp hoa nở nối tiếp, kéo dài thời gian chơi. Nụ phải mập, chắc, không bị thui, teo hoặc khô đầu nụ; hoa đã nở có cánh dày, màu tươi, không dập nát hay có vết sâu bệnh.

Thứ hai là độ tươi và sức sống của cây/cành. Với đào chậu, cây phải tươi tắn, lá non (nếu còn) xanh khỏe, thân cành không nhăn nheo, không có biểu hiện bị chột do mới đánh từ đất vào chậu. Với đào cành, nên chọn cành mới cắt, vết cắt còn tươi, cành có độ đàn hồi tốt, không bị khô hoặc rỉ nhựa bất thường.

Thứ ba là hình dáng và tính thẩm mỹ tổng thể. Cây hoặc cành đào đẹp cần có dáng hài hòa, cân đối giữa thân – cành – hoa; các cành phân bố đều, không mọc rối, không lệch tán. Với đào thế, thế cây phải rõ, các cành sắp xếp hợp lý, tạo cảm giác tự nhiên và ổn định.

Thứ tư là sự phù hợp với không gian trưng bày. Người mua nên cân nhắc chiều cao, độ xòe tán và màu sắc hoa sao cho hài hòa với diện tích, ánh sáng và màu sắc nội thất trong nhà; không nên chọn cây quá to hoặc quá nhỏ so với không gian sử dụng.

“Một cây hoặc cành đào tốt không chỉ đẹp ở thời điểm mua mà còn phải khỏe, có sức bền và khả năng nở hoa kéo dài. Việc quan sát kỹ nụ, hoa, cành và tổng thể dáng cây sẽ giúp người chơi đào chọn được sản phẩm xứng đáng để thưởng thức trọn vẹn trong những ngày Tết”, PGS.TS Đặng Văn Đông cho hay.

Cách chọn đào chậu, đào cành phù hợp

Theo PGS.TS Đặng Văn Đông, việc lựa chọn đào chậu hay đào cành phụ thuộc chủ yếu vào không gian sống, điều kiện chăm sóc và mục đích thưởng hoa của mỗi gia đình, bởi mỗi hình thức đều có những ưu điểm và hạn chế riêng.

PGS.TS Đặng Văn Đông. Ảnh: NVCC.

Đào chậu (đào thế, đào bonsai) có ưu điểm nổi bật là giữ được tính tổng thể của cây, dáng thế đẹp, hoa và nụ phân bố đều, thời gian chơi thường dài hơn. Nếu chăm sóc đúng cách, đào chậu có thể duy trì hoa ổn định trong suốt dịp Tết và còn có khả năng bảo dưỡng, phục hồi sau Tết để tiếp tục sử dụng cho các năm sau, đặc biệt với những cây đào thế có giá trị cao. Tuy nhiên, hạn chế của đào chậu là kích thước lớn, nặng, cần không gian đủ rộng và thoáng; việc vận chuyển, bố trí và chăm sóc cũng đòi hỏi nhiều công hơn, chi phí thường cao.

Đào cành có ưu điểm là gọn nhẹ, linh hoạt, dễ trang trí, phù hợp với căn hộ chung cư hoặc không gian nhỏ. Người chơi có thể chủ động cắm bình, điều chỉnh bố cục theo ý thích và chi phí thường thấp hơn so với đào chậu. Tuy nhiên, hạn chế của đào cành là thời gian chơi ngắn hơn, phụ thuộc nhiều vào chất lượng cành và chế độ chăm sóc; nếu chọn cành không tốt hoặc chăm sóc không đúng, hoa dễ tàn nhanh, nụ khó nở hết.

Từ thực tế đó, PGS.TS Đặng Văn Đông cho rằng, với nhà rộng, sân vườn, cơ quan, không gian tiếp khách lớn, nên ưu tiên chọn đào chậu hoặc đào thế để tạo điểm nhấn và giá trị thẩm mỹ lâu dài. Ngược lại, với căn hộ nhỏ, nhà phố diện tích hạn chế, đào cành là lựa chọn hợp lý, vừa tiết kiệm diện tích, vừa đáp ứng nhu cầu thưởng hoa trong những ngày Tết. Quan trọng nhất là chọn loại đào phù hợp với điều kiện thực tế để việc chơi đào trở nên nhẹ nhàng, bền đẹp và ý nghĩa.