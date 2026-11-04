Chủ xe VinFast luôn có kênh hỗ trợ, dù ở nhà hay trên đường

Từ việc trao đổi về nhu cầu dịch vụ qua ứng dụng đến gọi cứu hộ khi gặp sự cố trên đường, chủ xe VinFast luôn có kênh tiếp cận hỗ trợ. Khả năng phản hồi, xử lý nhanh chóng cùng tinh thần cầu thị là những điểm được người dùng đánh giá cao.

Tư vấn, hỗ trợ, đặt lịch đều từ xa

Khi muốn kiểm tra hoạt động của camera 360, anh Nguyễn Hưng, thành viên cộng đồng người dùng VF 8, đã gửi yêu cầu hỗ trợ thông qua ứng dụng VinFast. Sau đó, nhân viên hãng đã chủ động liên hệ, hướng dẫn phương án kỹ thuật và hỗ trợ đặt lịch xử lý theo chính sách của hãng. Mọi thao tác đều được thực hiện từ xa, anh chỉ cần đưa xe tới xưởng theo lịch hẹn trước.

“Mình rất hài lòng với thái độ phục vụ của VinFast”, anh Hưng nhận định.

Đây cũng là điểm được nhiều chủ xe VinFast đánh giá cao ở dịch vụ hậu mãi. Thông qua tính năng “Yêu cầu hỗ trợ” trên ứng dụng, khách hàng có thể trao đổi trước với nhân viên tư vấn để xác định vấn đề cần kiểm tra và hướng xử lý phù hợp. Nhờ đó, chủ xe tiết kiệm thời gian khi cần đưa phương tiện tới xưởng, thậm chí không phải mất công di chuyển nếu vấn đề có thể giải quyết từ xa.

Bên cạnh đó, chủ xe còn có thể đặt lịch bảo dưỡng, sửa chữa xe ngay trên ứng dụng VinFast. Người dùng có thể lựa chọn thời gian phù hợp để đưa xe tới xưởng. Các lịch hẹn dịch vụ trước đó cũng có thể được tra cứu lại trên ứng dụng, thuận tiện khi chủ xe cần xem lại thông tin. Từ đặt lịch đến tiếp nhận phản hồi, kênh trực tuyến rút ngắn khoảng cách giữa chủ xe và hệ thống hậu mãi.

Có đội ngũ ứng cứu khi gặp sự cố trên đường

Bên cạnh những nhu cầu bảo dưỡng thông thường, khả năng ứng cứu khi xe gặp sự cố trên đường cũng là yếu tố được nhiều người quan tâm, đặc biệt với các gia đình thường xuyên di chuyển xa.

VinFast hiện cung cấp dịch vụ cứu hộ ô tô 24/7. Khi cần trợ giúp, chủ xe có thể gọi tổng đài 1900 23 23 89, gửi yêu cầu qua ứng dụng VinFast hoặc sử dụng nút SOS trên xe. Sau khi tiếp nhận vị trí và thông tin về tình trạng phương tiện, nhân viên tư vấn sẽ trao đổi phương án hỗ trợ phù hợp.

Một trải nghiệm được người dùng Duy Tân chia sẻ cho thấy cách dịch vụ này vận hành trong thực tế. Khi xe cần trợ giúp, anh gọi tổng đài VinFast và được bố trí phương tiện cứu hộ tới tận nơi. Xe sau đó được đưa về xưởng dịch vụ VinFast ở Đồng Tháp, còn chi phí cứu hộ được miễn phí.

Bên cạnh khả năng hỗ trợ kịp thời, tinh thần cầu thị của VinFast cũng được nhiều khách hàng đánh giá cao. Trên cộng đồng người dùng VF 8, tài khoản Minh Khang Bùi cho biết sau khi gửi email đóng góp ý kiến tới VinFast, anh ghi nhận vấn đề mình phản ánh đã được khắc phục trong lần cập nhật phần mềm tiếp theo. Trải nghiệm này khiến anh đánh giá tích cực tinh thần cầu thị và nỗ lực tăng chất lượng sản phẩm, dịch vụ của VinFast.

Từ hỗ trợ trực tuyến đến cứu hộ trên đường, hệ thống hậu mãi VinFast cho phép chủ xe tiếp cận dịch vụ từ “mọi lúc, mọi nơi”. Cùng đó, tinh thần cầu thị của hãng cũng góp phần củng cố niềm tin của khách hàng trong suốt quá trình sử dụng xe.