Tín đồ du lịch tấm tắc: Lên rừng xuống biển bằng xe điện VinFast nhàn tênh

Mạng lưới V-Green hơn 155.000 cổng sạc cùng 99 siêu trạm sạc đang hoàn thiện giúp người dùng VinFast thêm tự tin khám phá những cung đường mới theo sở thích của cả gia đình.

Thêm điểm sạc, thêm cung đường để chủ xe thỏa sức “đổi gió”

Thích tự lái xe đưa gia đình đi du lịch, anh Nguyễn Hải Phong (Hà Nội) thường chọn những hành trình qua nhiều địa phương thay vì chỉ tới một điểm nghỉ dưỡng.

Theo anh Phong, mạng lưới sạc rộng giúp việc lên kế hoạch thuận tiện hơn. Ngoài quãng đường tới điểm nghỉ, anh có thể tính thêm những nơi muốn ghé thăm và chủ động bổ sung năng lượng trong suốt chuyến đi.

“Gia đình tôi thích tự lái để tiện ghé những nơi đẹp dọc đường. Trạm sạc dễ tìm nên nếu muốn đi thêm một điểm hay ở lại chơi thêm một ngày, cả nhà cũng dễ thu xếp”, anh Phong chia sẻ.

Với người dùng VinFast, mạng lưới hơn 155.000 cổng sạc V-Green trên toàn quốc mang tới nhiều phương án từ nơi xuất phát tới điểm đến.

Lựa chọn nạp điện đường dài tiếp tục được bổ sung với 99 siêu trạm sạc V-Green đang triển khai dọc cao tốc, quốc lộ, dự kiến hoàn thành trong năm nay. Mỗi trạm được thiết kế để sạc nhanh đồng thời cho 100 ô tô điện, tăng khả năng đáp ứng trên những tuyến có lượng phương tiện di chuyển lớn, nhất là vào dịp lễ, Tết.

Với những người thích du lịch bằng xe riêng, mạng lưới này giúp mở rộng lựa chọn hành trình. Từ chuyến đi biển cuối tuần đến kỳ nghỉ qua nhiều tỉnh, người lái có thêm điểm tựa để tự tin đưa gia đình đi xa.

Chốt xe ưu đãi tới 9%, thêm “quỹ đi chơi” nhờ sạc miễn phí

Đi nhiều, khoản tiền dành cho năng lượng cũng trở thành phần đáng kể trong ngân sách du lịch. Với người dùng VinFast, quyền lợi sạc miễn phí giúp bớt khoản chi này.

Khách hàng cá nhân được hưởng tối đa 10 lượt sạc mỗi tháng tại V-Green với chi phí 0 đồng đến hết ngày 10/2/2029. Người nhận xe vào cuối năm 2026 còn hơn 2 năm sử dụng quyền lợi, tiết kiệm tiền nạp điện cho cả lịch đi lại hằng ngày và những chuyến nghỉ dưỡng.Theo anh Phong, khoản bớt chi cho năng lượng có thể được chuyển sang các trải nghiệm tại điểm đến hoặc tích lũy cho kỳ nghỉ tiếp theo.

“Những lượt sạc miễn phí có chi phí 0 đồng nên tôi bớt một khoản trong tiền đi đường. Gia đình có thể dành thêm cho các con vui chơi, thử món ăn địa phương hoặc để lại cho chuyến sau”, anh chia sẻ.

Lợi ích khi sử dụng cũng tiếp nối khoản hỗ trợ ở thời điểm mua xe. Chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2 của VinFast áp dụng mức ưu đãi tới 9% trên giá niêm yết, diễn ra từ ngày 19/9 đến hết ngày 19/12/2026. Khoản hỗ trợ hàng chục triệu đồng giúp người mua bớt vốn đầu tư ban đầu. Ngoài ra, chủ xe cũng được lựa chọn phương án vay tới 100% giá trị xe, đồng nghĩa khoản chuẩn bị ban đầu là 0 đồng.

Việc chăm sóc ô tô thuần điện cũng bớt các hạng mục thay dầu động cơ, lọc dầu hay bugi như xe xăng. Trải nghiệm thực tế của cộng đồng chủ xe điện cũng cho thấy, chi phí cho các hạng mục bảo dưỡng của xe điện thường chỉ trên dưới 1 triệu đồng, bằng một phần nhỏ so với xe xăng.

Trạm sạc dễ tiếp cận, tiền năng lượng được hỗ trợ và việc chăm xe bớt hạng mục giúp những chuyến du lịch bằng VinFast thuận tiện hơn cả về lịch trình lẫn ngân sách. Với gia đình mê xê dịch, đó là thêm lý do để lên kế hoạch cho những cung đường mới.