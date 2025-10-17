Chủ tiệm spa ở Gia Lai bị chồng cũ đánh đập dã man

Người phụ nữ này đã nhờ người thân làm đơn tố giác đến cơ quan công an về việc bị chồng cũ đánh, gây thương tích.

Ngày 15/10, ông Nguyễn Mạnh Cường - Chủ tịch UBND xã Kbang (tỉnh Gia Lai) - cho biết, đã chỉ đạo Công an xã vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc chị C.T.T. (SN 1990, trú xã Kbang) tố bị chồng cũ Nguyễn Đăng K. (SN 1988, trú cùng địa phương) hành hung, khiến chị phải nhập viện điều trị.

"Hiện Công an xã đang thụ lý đơn để giải quyết. Về phía chính quyền địa phương, tôi đã chỉ đạo lực lượng công an xử lý nghiêm theo quy định", ông Cường cho hay.

Trước đó, ngày 11/10, mạng xã hội Facebook lan truyền hình ảnh và thông tin vụ việc chị C.T.T. - chủ một tiệm spa tại địa phương - cùng con trai bị chồng cũ đánh đập dã man. Sự việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận, nhiều người bày tỏ bức xúc, lên án hành vi bạo lực của người chồng cũ.

Theo người nhà nạn nhân, tối 10/10, khi chị T. đi dự sinh nhật con của chị gái mà không xin phép, K. đã nổi giận và lao vào đánh đập. Bị tấn công bất ngờ, chị T. chỉ biết ôm đầu chịu đòn. Do quá đau đớn và hoảng loạn, chị phải nhờ người chở đến bệnh viện cấp cứu.

Được biết, chị T. và K. tổ chức đám cưới năm 2011, có một con trai 14 tuổi. Sau nhiều năm chịu đựng bạo hành, chị T. quyết định ly hôn vào năm 2024.

"Đã ly hôn gần 2 năm, nhưng do còn vướng tài sản chung nên K. vẫn ở cùng nhà. Anh ta thường xuyên thể hiện tính chiếm hữu, kiểm soát, yêu cầu chị T. đi đâu, gặp ai cũng phải xin phép", người thân chị T. cho hay.

Vụ việc đã được Công an xã Kbang báo cáo lên Công an tỉnh Gia Lai để xem xét, xử lý theo quy định.