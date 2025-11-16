Chủ tịch tỉnh Lai Châu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Ông Lê Văn Lương, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu được điều động và chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều 16/11, Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Theo đó, ông Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu được điều động và chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc ông Lê Văn Lương thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu, đồng thời điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2025–2030.

Ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trao quyết định của Ban Bí thư cho ông Lê Văn Lương.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chúc mừng ông Lê Văn Lương được tin tưởng giao trọng trách mới. Đồng thời nhấn mạnh ông Lê Văn Lương là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, được đào tạo bài bản, kinh qua nhiều vị trí công tác và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Từ đó đề nghị tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tạo điều kiện để tân Phó Bí thư Tỉnh ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Lê Văn Lương trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Chấp hành Đảng bộ 2 tỉnh Điện Biên và Lai Châu đã tin tưởng, giới thiệu. Đây vừa là vinh dự, cũng là trách nhiệm nặng nề mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân giao phó.

Trên cương vị mới, Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Lê Văn Lương nguyện đem hết khả năng, sự nỗ lực, cố gắng, chung sức, đồng lòng cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, sớm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh thành các chương trình, kế hoạch, đề án, nghị quyết để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ sát sao của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, của các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các xã phường trên địa bàn tỉnh Điện Biên.