Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Thành ủy Huế có tân Phó Bí thư

Ông Nguyễn Khắc Toàn - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa được điều động giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế.

Hạo Nhiên

Ngày 16/11, Thành ủy Huế đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - thôi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và thôi giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng thời, ông Toàn được điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Phó bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030; được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Huế.

d01-laej.jpg
Bà Bùi Thị Quỳnh Vân - Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, trao Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Toàn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế.

Phát biểu tại hội nghị, bà Bùi Thị Quỳnh Vân - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, ông Nguyễn Khắc Toàn trưởng thành từ cơ sở và đã kinh qua nhiều vị trí công tác ở các đơn vị khác nhau, được đánh giá là cán bộ có năng lực, kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và quản lý Nhà nước, quyết liệt, sâu sát cơ sở; Có khả năng quy tụ, đoàn kết trong cơ quan, đơn vị.

“Ban Tổ chức Trung ương tin tưởng ông sẽ phát huy năng lực, bản lĩnh và sự tâm huyết, đồng hành cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Huế hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…”, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Khắc Toàn sinh năm 1970, quê ở phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Ông có trình độ cử nhân Luật, cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Cao cấp lý luận chính trị.

Tại Khánh Hòa, ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Cam Ranh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Sau khi sáp nhập tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận, ông Toàn giữ các chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa (mới) nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa (mới) nhiệm kỳ 2021-2026 và Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa (mới) nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Nguyễn Khắc Toàn là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI và XII.

#Ông Nguyễn Khắc Toàn #Chủ tịch UBND #Khánh Hòa #Phó Bí thư #Thành ủy Huế

Bài liên quan

Chính trị

Ông Phạm Quang Ngọc giữ chức Chủ tịch tỉnh Hưng Yên

Ông Phạm Quang Ngọc được HĐND tỉnh Hưng Yên bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021 – 2026, thay ông Nguyễn Khắc Thận giữ vị trí công tác mới.

Tại Kỳ họp thứ 33 ngày 12/11, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đã bầu ông Phạm Quang Ngọc giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021 - 2026 và thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử.

76.jpg
Ông Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.
Xem chi tiết

Chính trị

Phê chuẩn Chủ tịch UBND 2 tỉnh Khánh Hòa, Thanh Hóa

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký các Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân 02 tỉnh Khánh Hòa, Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụ thể, theo Quyết định số 2112/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025.

z7017728543211-f347375c6dea4d9209d5b127527359de.jpg
Ông Nguyễn Khắc Toàn tân Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà.
Xem chi tiết

Chính trị

Chân dung ông Nguyễn Hoài Anh được giới thiệu làm Chủ tịch tỉnh Thanh Hoá

Ông Nguyễn Hoài Anh được giới thiệu để bầu chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa thay cho ông Đỗ Minh Tuấn.

Sáng 17/9, Tỉnh ủy Thanh Hóa phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2025 - 2030 và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021 - 2026; 2026 - 2030.

anh-chup-man-hinh-2025-09-17-luc-110942.png
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới