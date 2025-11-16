Thành ủy Huế có tân Phó Bí thư

Ông Nguyễn Khắc Toàn - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa được điều động giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế.

Ngày 16/11, Thành ủy Huế đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - thôi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và thôi giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng thời, ông Toàn được điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Phó bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030; được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Huế.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân - Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, trao Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Toàn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế.

Phát biểu tại hội nghị, bà Bùi Thị Quỳnh Vân - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, ông Nguyễn Khắc Toàn trưởng thành từ cơ sở và đã kinh qua nhiều vị trí công tác ở các đơn vị khác nhau, được đánh giá là cán bộ có năng lực, kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và quản lý Nhà nước, quyết liệt, sâu sát cơ sở; Có khả năng quy tụ, đoàn kết trong cơ quan, đơn vị.

“Ban Tổ chức Trung ương tin tưởng ông sẽ phát huy năng lực, bản lĩnh và sự tâm huyết, đồng hành cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Huế hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…”, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Khắc Toàn sinh năm 1970, quê ở phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Ông có trình độ cử nhân Luật, cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Cao cấp lý luận chính trị.

Tại Khánh Hòa, ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Cam Ranh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Sau khi sáp nhập tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận, ông Toàn giữ các chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa (mới) nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa (mới) nhiệm kỳ 2021-2026 và Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa (mới) nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Nguyễn Khắc Toàn là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI và XII.