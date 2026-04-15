Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Italia Sergio Mattarella

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Italia, chiều ngày 14/4/2026, theo giờ địa phương, tại Phủ Tổng thống Quirinale, Rome, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống Italia Sergio Mattarella.

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Tổng thống Sergio Mattarella; đồng thời chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Italia đã đạt được dưới sự lãnh đạo của ngài Tổng thống.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, dù cách xa về mặt địa lý, Việt Nam và Italia chia sẻ nhiều điểm tương đồng sâu sắc về văn hóa, lịch sử đấu tranh giành độc lập. Đây là những nền tảng nhằm phát huy hơn nữa mối quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước và hướng tới việc nâng cấp quan hệ trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Italia Sergio Mattarella.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Italia Sergio Mattarella.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai nước phát huy mạnh mẽ vai trò của cơ quan lập pháp, tăng cường giám sát việc thực thi các thỏa thuận hợp tác song phương, đa phương. Đặc biệt, cần chú trọng mở rộng không gian hợp tác sang các lĩnh vực mang tính thời đại mà Italia có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như: khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI), đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao...

Nhiệt liệt chào đón Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Tổng thống Sergio Mattarella đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm, nhấn mạnh đây là chuyến công tác của lãnh đạo chủ chốt đầu tiên của Việt Nam tới Italia sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và kiện toàn bộ máy nhà nước. Qua Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Tổng thống đã gửi lời chúc mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo xung lực mới gắn kết hai quốc gia, Tổng thống Italia đề nghị tiếp tục đẩy mạnh kim ngạch thương mại hai chiều – lĩnh vực được xem là trụ cột và còn rất nhiều tiềm năng trong quan hệ song phương. Cùng với kinh tế, Tổng thống cũng đề nghị hai nước mở rộng giao lưu, hợp tác trong các lĩnh vực thiết kế thời trang, văn hóa, du lịch và giáo dục...

Trao đổi về tình hình thế giới và khu vực trong bối cảnh có nhiều chuyển biến phức tạp, khó lường, Tổng thống Sergio Mattarella đặc biệt đề cao việc bảo vệ các giá trị hòa bình và ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và khu vực, trọng tâm là Liên hợp quốc.

Việt Nam và Italia chia sẻ tầm nhìn chung, nhất trí quan điểm giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở thượng tôn luật pháp quốc tế.

Bài liên quan

Chính trị

Chủ tịch Quốc hội: Khuyến khích luật sư tham gia trợ giúp pháp lý

Theo Chủ tịch Quốc hội, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý liên quan trực tiếp đến người dân, cần tăng cường sự tham gia của luật sư.

Sáng 8/4, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XVI, các đại biểu thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý.

MỞ RỘNG ĐỐI TƯỢNG THỤ HƯỞNG TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Xem chi tiết

Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự IPU-152, nâng tầm vị thế Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân sẽ tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-152) tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, tiến hành một số hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhận lời mời của Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) Tulia Ackson, Tổng thư ký IPU Martin Chungong, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân sẽ tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-152) tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, tiến hành một số hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 15-17/4/2026.

Việc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự IPU-152 thể hiện Quốc hội Việt Nam luôn đi đầu, tích cực, thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ IPU; chủ động đề xuất và thúc đẩy nhiều sáng kiến và đóng góp thực chất vào hoạt động của IPU và sẵn sàng cùng với nghị viện các nước thành viên và IPU thực hiện các nghị quyết, sáng kiến của IPU.

Xem chi tiết

Chính trị

Chủ tịch Quốc hội: Phải trao quyền mạnh để Hà Nội giải quyết các điểm nghẽn

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Luật Thủ đô (sửa đổi) được xây dựng trên tinh thần phân cấp triệt để cho chính quyền thành phố.

Chiều 8/4, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XVI dành nhiều thời gian thảo luận tại tổ về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi).

TRAO QUYỀN MẠNH ĐI ĐÔI VỚI KIỂM SOÁT CHẶT

Xem chi tiết

