Chủ tịch Phan Xuân Dũng tiếp xúc cử tri Khánh Hòa trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Trong hai ngày 02-03/10, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Phan Xuân Dũng cùng đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa đã tiếp xúc cử tri các xã Bác Ái, Phước Hữu, Thuận Nam, và Ninh Sơn.

Tại các buổi tiếp xúc với cử tri, Đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin về dự kiến chương trình, nội dung Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Quốc hội sẽ tập trung giải quyết một khối lượng công việc lớn, từ công tác lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước đến hoạt động giám sát tối cao. Kỳ họp sẽ chính thức khai mạc vào ngày 20/10 và dự kiến bế mạc vào ngày 12/12/2025. Đây là kỳ họp cuối năm và cũng là kỳ họp chính thức cuối nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc tử tri tại xã Thuận Nam

Kỳ họp sẽ tiến hành nhiều nội dung quan trọng, như: Xem xét, thông qua 42 dự án luật và 3 nghị quyết; bàn thảo, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; thảo luận các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và quyết định các vấn đề lớn khác về quy hoạch, đối ngoại, nhân sự…

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Phan Xuân Dũng thông tin tới cử tri xã Thuận Nam về dự kiến chương trình, nội dung Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Tại xã Ninh Sơn, cử tri phấn khởi trước những thay đổi tích cực sau khi thực hiện xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, tuy nhiên, một số cử tri còn băn khoăn một số vấn đề như: Giá đất hiện nay tăng quá cao; tỉnh cần sớm giải quyết hợp lý các trụ sở các cấp sau sáp nhập, tránh lãng phí, hư hỏng; quan tâm, đầu tư phát triển du lịch, kết nối các cảnh quan trên địa bàn xã với các trung tâm du lịch của tỉnh, tạo thành điểm đến hấp dẫn, góp phần phát triển kinh tế địa phương; giám sát, kiểm soát nhiều khoản phụ thu cao tại các trường học…

Sau khi nghe các đại biểu Quốc hội tỉnh thông tin về dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV và báo cáo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, cử tri xã Phước Hữu kiến nghị một số vấn đề như: Sớm tháo gỡ tình trạng quy hoạch treo; quan tâm đầu tư, duy tu, bảo dưỡng hạ tầng nông thôn để đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới nâng cao; có chính sách hỗ trợ hợp tác xã tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi; tăng cường quản lý chất lượng hàng hóa, nước sinh hoạt nông thôn, phòng, chống hàng giả...

Cử tri tại xã Bác Ái nêu một số ý kiến liên quan đến chính sách đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là lĩnh vực hạ tầng giao thông và giáo dục - đào tạo; có chính sách hỗ trợ, nâng phụ cấp cho đội ngũ cán bộ cơ sở để đáp ứng yêu cầu công việc; đơn giản hóa thủ tục hành chính; điều chỉnh chính sách thuế phù hợp; tạo thuận lợi trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...

Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa chụp ảnh lưu niệm cùng các cử tri tại xã Bác Ái

Tại những nơi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội tỉnh đã ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri để tổng hợp, chuyển cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. Đại diện chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng cũng trực tiếp trả lời một số nội dung thuộc thẩm quyền.