Chính trị

Chủ tịch nước Lương Cường gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Chủ tịch nước Lương Cường đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và lãnh đạo cấp cao một số thành viên APEC nhân dịp tham dự APEC 2025.

Theo Hoài Nam/Vietnamplus

Ngày 29/10, nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Hàn Quốc, Chủ tịch nước Lương Cường đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và lãnh đạo cấp cao một số thành viên APEC.

16.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao những kết quả tích cực của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ trong thời gian qua; nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển về chiều sâu, thực chất, ổn định và bền vững, phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước Lương Cường chúc mừng những thành tựu của Hoa Kỳ dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump, đánh giá cao vai trò của Tổng thống trong thúc đẩy giải quyết xung đột và vãn hồi hoà bình tại một số khu vực trên thế giới thời gian vừa qua. Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò cầu nối, hỗ trợ tìm kiếm các giải pháp bền vững, phù hợp với luật pháp quốc tế cho các cuộc xung đột.

Với mong muốn duy trì đà phát triển ổn định, hiệu quả, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị hai bên sớm hoàn tất đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng theo hướng hai bên cùng có lợi trên cơ sở Tuyên bố chung vừa qua, tính tới các đặc thù của Việt Nam và tầm quan trọng của quan hệ hai nước, đồng thời thúc đẩy hợp tác trên các mặt chính trị-ngoại giao, kinh tế-thương mại, khoa học công nghệ, quốc phòng-an ninh, giao lưu nhân dân, khắc phục hậu quả chiến tranh. Việt Nam hoan nghênh Hoa Kỳ đóng góp tích cực, có trách nhiệm tại vực châu Á-Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.

Về phần mình, Tổng thống Hoa Kỳ khẳng định coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược Toàn diện với Việt Nam; đánh giá cao vai trò, vị thế ngày càng gia tăng của Việt Nam cũng như những nỗ lực của Việt Nam về cải cách, mở cửa, hội nhập, đổi mới kinh tế mạnh mẽ.

Tổng thống Trump hoan nghênh Việt Nam nhập khẩu các mặt hàng thế mạnh của Hoa Kỳ.

Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Lãnh đạo Hoa Kỳ khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN; đánh giá cao đóng góp của Việt Nam cho các vấn đề khu vực và quốc tế.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường gửi lời mời của Lãnh đạo Cấp cao Việt Nam mời Tổng thống Trump và Phu nhân sớm thăm Việt Nam.

Tổng thống Trump bày tỏ ấn tượng tốt đẹp về hai chuyến thăm Việt Nam năm 2017 và 2019; cảm ơn lời mời của các Nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam và hứa sẽ thu xếp thăm Việt Nam.

Cũng tại cuộc chiêu đãi, Chủ tịch nước Lương Cường cũng đã có cuộc gặp ngắn với Thủ tướng các nước Canada, Thái Lan, Singapore, Australia và New Zealand.

Tại các cuộc trao đổi, các nhà lãnh đạo đều đánh giá cao sự phát triển mọi mặt của Việt Nam trong thời gian qua cũng như vai trò quốc tế ngày càng cao của Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường và các nhà lãnh đạo khẳng định tầm quan trọng của việc thúc đẩy quan hệ song phương phát triển thực chất, toàn diện trong thời gian tới, cũng như tăng cường phối hợp chặt chẽ và tích cực tham gia các tiến trình hợp tác tại các cơ chế, diễn đàn đa phương, trong đó có APEC và ASEAN, đóng góp vào ổn định, hòa bình, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới./.

vietnamplus.vn
