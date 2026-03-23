Việt Nam, Campuchia tăng cường hợp tác công tác Mặt trận

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và bà Men Sam An, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam đã đồng chủ trì Hội đàm và Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác.

Quang cảnh hội đàm

Phát biểu tại Hội đàm, bà Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ vui mừng và vinh dự được đón bà Men Sam An cùng Đoàn đại biểu Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Đồng thời khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa rất quan trọng, diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Campuchia tiếp tục phát triển tốt đẹp trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và giao lưu nhân dân.“

Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội đàm

Bày tỏ niềm vui mừng khi thời gian qua, Mặt trận hai nước đã duy trì tốt các cơ chế trao đổi và hợp tác, góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các tầng lớp nhân dân hai nước, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài đánh giá cao những đóng góp tích cực của Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia trong việc củng cố và tăng cường mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Campuchia nói chung và giữa Mặt trận 2 nước nói riêng.

Kế thừa những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài đề nghị Mặt trận hai nước cần tiếp tục tăng cường phối hợp và củng cố tin cậy chính trị, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu nhân dân, đặc biệt là giữa các tổ chức thành viên của hai Mặt trận như thanh niên, phụ nữ, trí thức, các tổ chức xã hội và cộng đồng ở các địa phương. Những hoạt động này sẽ góp phần tăng cường sự hiểu biết và gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Cùng với đó cần tăng cường giao lưu và hợp tác giữa các địa phương khu vực biên giới hai nước, trước mắt, phối hợp tổ chức tốt Hội nghị quốc tế Xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển lần thứ 7 tại Campuchia trong năm 2026.

Nhắc tới năm 2027 là năm hai nước sẽ tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (24/6/1967 - 24/6/2027), Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài đề nghị hai bên phối hợp xây dựng các kế hoạch thiết thực để tăng cường giáo dục, tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng cũng như thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ và vun đắp hơn nữa cho quan hệ hai nước.

Đồng thời tiếp tục quan tâm, tạo thuận lợi tối đa để công dân và doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia tiếp tục đóng góp cho sự phát triển thịnh vượng của mỗi nước và quan hệ hữu nghị hai nước; phối hợp cùng Lào tổ chức Hội nghị Chủ tịch Mặt trận ba nước Việt Nam - Campuchia - Lào. Đặc biệt là phối hợp chặt chẽ triển khai thực hiện Thỏa thuận hợp tác được hai tổ chức Mặt trận trao đổi, thống nhất và ký ngay sau buổi hội đàm.

Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài cảm ơn Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia và các cấp chính quyền Campuchia đã quan tâm, tạo điều kiện cho cộng đồng người gốc Việt Nam tại Campuchia thời gian qua và mong muốn tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho người gốc Việt sinh sống, làm ăn ổn định, hợp pháp tại Campuchia, trong đó cho các trẻ nhỏ gốc Việt theo học tại các trường công lập tại Campuchia.

Khẳng định lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn đánh giá cao vai trò của bà Men Sam An dù ở cương vị công tác nào cũng có nhiều đóng góp quan trọng cho việc vun đắp, củng cố tình hữu nghị, đoàn kết gắn bó giữa nhân dân hai nước, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài mong muốn với những tình cảm sâu đậm dành cho đất nước và con người Việt Nam, bà Men Sam An sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực vào việc đẩy mạnh quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước nói chung, hợp tác giữa hai cơ quan Mặt trận nói riêng.

Nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay 2026 của Campuchia, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài chúc bà Men Sam An cùng Đoàn công tác và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển tốt đẹp.

Bà Men Sam An - Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam tại Hội đàm

Phát biểu tại Hội đàm, bà Men Sam An gửi lời chúc mừng tới những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua. Đặc biệt là thành công trong việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, củng cố và nâng cao hiệu quả hệ thống hành chính công từ Trung ương đến địa phương

Bà Men Sam An cũng gửi lời chúc mừng tới thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Đồng thời tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam sẽ tiếp tục vững bước trên con đường phát triển kinh tế - xã hội và tiến tới đạt được mục tiêu vào năm 2030 sẽ trở thành nước công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao và mục tiêu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

Bà Men Sam An cho biết, trong khuôn khổ hoạt động của mình, hai tổ chức Mặt trận hai nước sẽ tiếp tục giáo dục, tuyên truyền nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ mai sau hiểu rõ về cội nguồn, mối quan hệ lịch sử và thúc đẩy việc củng cố, mở rộng hơn nữa tình hữu nghị ngày càng vững chắc, vì lợi ích của hai đất nước và nhân dân hai nước, trên tinh thần kết nối thế hệ trẻ, kết nối giữa các thế hệ và kết nối vai trò của các nhà lãnh đạo.

Trong không khí ấm áp, thân tình của cuộc hội đàm, bà Men Sam An chúc mối quan hệ giữa hai nước ngày càng gắn bó, phát triển không ngừng trên mọi lĩnh vực thông qua hoạt động gặp gỡ, trao đổi công việc, trao đổi đoàn các cấp, chia sẻ kinh nghiệm công tác, tuyên truyền về những tấm gương anh hùng của các thế hệ lãnh đạo hai nước cho thế hệ kế thừa mai sau.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia Men Sam An ký kết thỏa thuận hợp tác

Từ thành công của Hội đàm, bà Bùi Thị Minh Hoài và bà Men Sam An đã tiến hành Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa UBTƯ MTTQ Việt Nam và Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia. Đây là căn cứ để Mặt trận hai nước tổ chức thành công các nội dung hợp tác trong năm 2026 và các năm tiếp theo.