Chủ quan vết xước nhỏ, người đàn ông bị áp xe, nhiễm khuẩn huyết

Từ vết thương mu chân rất nhỏ, tưởng chừng vô hại nhưng do điều trị chưa đúng cách khiến người đàn ông ở Quảng Ninh áp xe, nhiễm khuẩn huyết do tụ cầu vàng.

Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, vừa tiếp nhận và điều trị thành công một trường hợp nhiễm khuẩn huyết nguy hiểm.

Bệnh nhân N.M.T. (34 tuổi), ban đầu vùng mu chân của mình có một vết thương rất nhỏ, tuy nhiên do điều trị không đúng vết thương sưng to, đau và chảy dịch vàng. Lúc này người bệnh mới đến Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí để kiểm tra.

Tại bệnh viện, người bệnh được chẩn đoán áp xe mu chân, nhiễm khuẩn huyết do tụ cầu vàng. Đây là tình trạng rất nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Người bệnh được điều trị kháng sinh tích cực, trích rộng, dẫn lưu ổ mủ, chăm sóc làm lành vết thương.

Để hạn chế tổn thương lan rộng, các bác sĩ đã quyết định can thiệp phẫu thuật ngay lập tức. Ảnh Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí

Theo Bác sĩ Trần Thu Hiền, viêm mô tế bào, áp xe mô mềm là tình trạng nhiễm trùng da và mô dưới da, thường xuất phát từ vết thương, trầy xước, vết loét lâu ngày. Rất nhiều người thường chủ quan, tự điều tại nhà hoặc chỉ đến khi vết loét có mùi, sưng đau mới đi khám. Điều này làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử và có thể nguy hiểm đến tính mạng, đặc biệt là những người có bệnh lý nền như đái tháo đường, ung thư, suy vỏ thượng thận…

Các bác sĩ khuyến cáo, khi bị chấn thương, cần đến ngay cơ sở y tế để được kiểm tra và xử lý đúng cách. Tuyệt đối không tự ý đắp lá cây hay sử dụng các phương pháp dân gian chưa được kiểm chứng, vì có thể gây nhiễm trùng hoặc làm tổn thương lan rộng hơn.

Những vết trầy xước có biểu hiện sưng, nóng, đỏ, đau, đặc biệt là sốt người dân cần đi khám ngay tại cơ sở y tế. Tuyệt đối không nặn mủ hay uống thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ chuyên khoa.

