Sống Khỏe

Chủ cơ sở nha khoa Tuyết Chinh bị tạm giữ hình sự

Chủ cơ sở nha khoa Tuyết Chinh bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. 

Bình Nguyên

Theo báo NLĐ, ngày 11/9, Công an TP HCM đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Tuyết Chinh (40 tuổi, ngụ phường An Phú Đông) để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra, ngày 3/9, Công an phường Hạnh Thông tiếp nhận tin báo của chị T. (33 tuổi) về về việc bị hành hung tại cơ sở nha khoa Tuyết Chinh, địa chỉ số 49 Trần Thị Nghỉ.

Công an phường Hạnh Thông phối hợp Công an TP HCM tiến hành mời làm việc đối với Chinh là chủ cơ sở nha khoa.

Theo đó, chị T. là khách hàng sử dụng dịch vụ của cơ sở nha khoa Tuyết Chinh. Giữa bà Chinh và chị T có phát sinh mâu thuẫn liên quan đến dịch vụ mà chị T. đã thực hiện tại cơ sở nha khoa này.

Ngày 3/9, khi chị T. cùng một người bạn đến cơ sở nha khoa yêu cầu giải quyết, hai bên xảy ra tranh cãi. Bà Chinh đã có hành vi dùng cây sắt đe dọa, đánh, giật điện thoại và làm hư hỏng tài sản của chị T. Dù đã được chồng và bảo vệ can ngăn nhưng hành vi của bà Chinh vẫn tiếp diễn, gây mất an ninh trật tự tại cơ sở.

z6998906030554ff29ec10f09cab678ba235e56efb5a1a-1757550405794345249666.jpg
Nguyễn Thị Tuyết Chinh tại cơ quan công an/Ảnh NLĐ

Thông tin trên VOV, Công an TP HCM đề nghị, người dân khi phát sinh tranh chấp (dân sự, tài chính hoặc dịch vụ...) cần giữ bình tĩnh, thương lượng hòa giải, hoặc gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết đúng pháp luật, tuyệt đối không sử dụng bạo lực.

Các cơ sở hành nghề y tế, nha khoa... nói riêng và tất cả các cơ sở kinh doanh nói chung phải tuân thủ nghiêm quy định pháp luật và ứng xử văn minh với khách hàng. Khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, người dân cần nhanh chóng báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được xử lý kịp thời.

