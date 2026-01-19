Chóng mặt, yếu tay chân, thanh niên 17 tuổi bị viêm tủy thị thần kinh

Nhi (17 tuổi, TP HCM) trước đây thường có các triệu chứng buồn nôn kèm nấc cụt, được chẩn đoán rối loạn tiêu hóa. Gần đây, Nhi chóng mặt liên tục, đi lại loạng choạng và yếu liệt tay chân. Người nhà đưa Nhi đến thăm khám tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM.

BS.CKI Trần Mai Hạnh Tiên (Khoa Thần kinh, Trung tâm Khoa học Thần kinh) cho biết khám lâm sàng ghi nhận Nhi có rung giật nhãn cầu dọc tự phát và thất điều thân trục, gợi ý tổn thương hệ thần kinh trung ương, đặc biệt tại vùng thân não.

Kết quả chụp MRI 3 Tesla cho thấy các tổn thương viêm tại hành não, vùng hạ đồi quanh thành não… Bác sĩ loại trừ nguyên nhân đột quỵ hay khối u.

Nhi được chỉ định xét nghiệm kháng thể kháng Aquaporin-4 (AQP4-IgG) trong huyết thanh, kết quả dương tính cho thấy người bệnh bị viêm tủy thị thần kinh.

Ảnh BVCC

Bác sĩ Hạnh Tiên giải thích, viêm tủy thị thần kinh là bệnh tự miễn, xảy ra khi hệ miễn dịch của cơ thể "nhận nhầm" một số cấu trúc của hệ thần kinh trung ương là tác nhân lạ và tạo kháng thể tấn công.

Đích tấn công là protein Aquaporin-4 - một kênh dẫn nước nằm dày đặc trên tế bào thần kinh đệm, có vai trò điều hòa cân bằng nước, bảo vệ tế bào thần kinh.

Quá trình thường xảy ra tại dây thần kinh thị giác, tủy sống, thân não, những vùng tập trung nhiều Aquaporin-4, khiến người bệnh xuất hiện mờ mắt, yếu liệt, rối loạn thăng bằng hoặc nấc cụt, buồn nôn kéo dài.

Nhi được điều trị bằng thuốc ức chế miễn dịch liều cao để giảm viêm nhanh, ngăn tổn thương lan rộng ở thân não và đường dẫn truyền thị giác.

Sau 7 ngày, Nhi giảm chóng mặt và thị lực dần cải thiện. Sau một tháng, người bệnh hồi phục hoàn toàn.