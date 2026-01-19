Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Chóng mặt, yếu tay chân, thanh niên 17 tuổi bị viêm tủy thị thần kinh

Người bị chóng mặt kéo dài, đi đứng loạng choạng hoặc rối loạn thị lực, cần đến khám tại chuyên khoa thần kinh.

Thúy Nga

Nhi (17 tuổi, TP HCM) trước đây thường có các triệu chứng buồn nôn kèm nấc cụt, được chẩn đoán rối loạn tiêu hóa. Gần đây, Nhi chóng mặt liên tục, đi lại loạng choạng và yếu liệt tay chân. Người nhà đưa Nhi đến thăm khám tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM.

BS.CKI Trần Mai Hạnh Tiên (Khoa Thần kinh, Trung tâm Khoa học Thần kinh) cho biết khám lâm sàng ghi nhận Nhi có rung giật nhãn cầu dọc tự phát và thất điều thân trục, gợi ý tổn thương hệ thần kinh trung ương, đặc biệt tại vùng thân não.

Kết quả chụp MRI 3 Tesla cho thấy các tổn thương viêm tại hành não, vùng hạ đồi quanh thành não… Bác sĩ loại trừ nguyên nhân đột quỵ hay khối u.

Nhi được chỉ định xét nghiệm kháng thể kháng Aquaporin-4 (AQP4-IgG) trong huyết thanh, kết quả dương tính cho thấy người bệnh bị viêm tủy thị thần kinh.

u-than-nao.png
Ảnh BVCC

Bác sĩ Hạnh Tiên giải thích, viêm tủy thị thần kinh là bệnh tự miễn, xảy ra khi hệ miễn dịch của cơ thể "nhận nhầm" một số cấu trúc của hệ thần kinh trung ương là tác nhân lạ và tạo kháng thể tấn công.

Đích tấn công là protein Aquaporin-4 - một kênh dẫn nước nằm dày đặc trên tế bào thần kinh đệm, có vai trò điều hòa cân bằng nước, bảo vệ tế bào thần kinh.

Quá trình thường xảy ra tại dây thần kinh thị giác, tủy sống, thân não, những vùng tập trung nhiều Aquaporin-4, khiến người bệnh xuất hiện mờ mắt, yếu liệt, rối loạn thăng bằng hoặc nấc cụt, buồn nôn kéo dài.

Nhi được điều trị bằng thuốc ức chế miễn dịch liều cao để giảm viêm nhanh, ngăn tổn thương lan rộng ở thân não và đường dẫn truyền thị giác.

Sau 7 ngày, Nhi giảm chóng mặt và thị lực dần cải thiện. Sau một tháng, người bệnh hồi phục hoàn toàn.

Bác sĩ Hạnh Tiên khuyến cáo, người bị chóng mặt kéo dài, đi đứng loạng choạng hoặc rối loạn thị lực, cần đến khám tại chuyên khoa thần kinh.

Bác sĩ có thể chỉ định chụp MRI và xét nghiệm miễn dịch để chẩn đoán chính xác và điều trị sớm, từ đó ngăn ngừa các di chứng lâu dài.

#Viêm tủy thị thần kinh #Bệnh tự miễn hệ thần kinh #Triệu chứng thần kinh trung ương #Điều trị miễn dịch trong bệnh thần kinh #Tác nhân gây bệnh Aquaporin-4 #Triệu chứng và biến chứng của viêm tủy

Bài liên quan

Sống Khỏe

Rối loạn phổ viêm tủy thị thần kinh thể hiếm gặp gây liệt tứ chi, mù lòa...

Điều trị rối loạn phổ viêm tủy thị thần kinh sớm là rất quan trọng, tránh các biến chứng nguy hiểm như mất thị lực, liệt, suy hô hấp...

Viêm tủy thị thần kinh là bệnh tiến triển từng đợt với các triệu chứng về cảm giác, vận động, thị lực, chức năng bàng quang tích lũy theo thời gian.

Hành trình thoát khỏi căn bệnh hiếm gặp của người phụ nữ đến từ Lào Cai

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Lần đầu tiên, lọc máu, thay huyết tương cứu sống bệnh nhi mắc bệnh hiếm gặp

Đây là một bệnh lý tự miễn tàn khốc của hệ thần kinh trung ương, xảy ra khi chính hệ miễn dịch của cơ thể lại "tấn công nhầm" các bao myelin của sợi thần kinh.

Tại Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An vừa diễn ra một cuộc "giành giật" sự sống đầy ngoạn mục. Các bác sĩ đã triển khai lọc máu thay huyết tương, điều trị hồi sức tích cực, cứu sống thành công cho một bệnh nhi mắc viêm não tủy rải rác cấp tính (ADEM) – một căn bệnh thần kinh hiếm gặp, diễn biến nguy kịch, chực chờ để lại những di chứng nặng nề, thậm chí đe dọa tước đi sinh mạng của trẻ nếu không có sự can thiệp kịp thời.

Câu chuyện bắt đầu với bé T.A.G (9 tuổi), một cậu bé đến từ xã vùng cao Tri Lễ (Nghệ An). Em nhập viện khi cơn sốt cao đã kéo dài liên miên đến ngày thứ 3, cơ thể nhỏ bé rơi vào suy hô hấp nặng. Đau lòng hơn, em bị yếu liệt tứ chi và rối loạn cảm giác từ ngực trở xuống hai chân, hoàn toàn mất khả năng vận động.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Liệt tứ chi vì viêm tủy sống

Viêm tủy sống hiếm khi ảnh hưởng đến các dây thần kinh ở cột sống nhưng tạo áp xe ngoài màng cứng gây áp lực lên các yếu tố thần kinh.

“Việc tự tiêm, bấm huyệt, uống thuốc kéo dài khi bị đau lưng, cổ.... làm mất “thời gian vàng” điều trị viêm tủy sống, tổn thương không thể phục hồi. Cái giá phải trả là liệt, thở máy, thậm chí tử vong”, ThS.BS Lê Sơn Việt, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Nhiễm khuẩn huyết, viêm màng não vì mũi tiêm đau mỏi cổ vai gáy

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới