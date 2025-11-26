Choáng với bồ câu 35 tỷ phải thuê vệ sĩ riêng bảo vệ

New Kim, chim bồ câu cái 2 tuổi, lập kỷ lục đấu giá đắt nhất thế giới khi được bán với giá 1,9 triệu USD (khoảng 35 tỷ đồng). Nó cũng được bảo vệ nghiêm ngặt.

Trong cuộc đấu giá trực tuyến tổ chức ngày 15/11/2020, con chim bồ câu tên New Kim được bán đấu giá với mức giá kỷ lục 1,9 triệu USD (khoảng 35 tỷ đồng). Mức giá này vượt xa kỷ lục 1,48 triệu USD trước đó được lập vào năm 2019 bởi một con chim bồ câu Bỉ có tên Armando.

Armando là con chim bồ câu đực 5 tuổi từng nhiều lần giành chức vô địch. Theo nhà đấu giá chim bồ câu PIPA, người mua con chim bồ câu New Kim là một khách hàng người Trung Quốc có biệt danh Super Duper. Vị khách này cũng là người sở hữu Armando.

Ảnh: Capital Loft Sri Lanka "Racing Homer Pigeons"/Facebook.

Trong môn thể thao bắt nguồn ít nhất từ thế kỷ 19, những con bồ câu nuôi được đặt chung trong chuồng trước khi đưa đi xa hàng trăm kilomet và thả ra. Con chim đầu tiên quay về sẽ giành chiến thắng.

Theo Nikolaas Gyselbrecht, người sáng lập nhà đấu giá PIPA, 2 điểm khác biệt khiến chim bồ câu New Kim được bán với mức giá "khủng".

Trong đó, New Kim là con chim thi đấu tốt nhất ở Bỉ năm 2018. Nó cũng nằm trong số những con chim cuối cùng được nuôi bởi Gaston Van de Wouwer - nhà nhân giống nổi tiếng đã về hưu.

Do được bán với giá đặc biệt cao nên một công ty an ninh được cho là phụ trách bảo vệ chim bồ câu New Kim nhằm đảm bảo rằng không có gì xảy ra cho đến khi nó được giao cho chủ sở hữu mới.