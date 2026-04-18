Số hóa - Xe

Cho phép sử dụng ôtô điện trong sát hạch lái xe từ 1/7/2026

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 94/2026 quy định về hoạt động đào tạo sát hạch lái xe, điểm mới là việc cho phép sử dụng xe điện trong kỳ thi sát hạch lái ôtô.

Thảo Nguyễn
Video: Từ ngày 1/7 được sử dụng ôtô điện để sát hạch lái xe (Theo: THĐT)

Theo đó, xe sát hạch phải phù hợp với từng hạng giấy phép lái xe và đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật theo quy chuẩn quốc gia đối với trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ. Cụ thể:

- Xe sát hạch hạng A1 và A có thể sử dụng loại ly hợp điều khiển tự động hoặc bằng tay.

- Đối với hạng B, xe sát hạch được phép sử dụng loại chuyển số tự động, bao gồm cả ôtô điện, hoặc xe chuyển số cơ khí (số sàn).

Cho phép sử dụng ôtô điện trong sát hạch lái xe từ 1/7/2026.

- Các hạng C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E và DE bắt buộc sử dụng xe số sàn.

Số lượng xe sát hạch tối thiểu đối với từng hạng giấy phép lái xe

Theo đó, các hạng A1, A, B1, B, C1 và C phải có tối thiểu hai xe cho mỗi hạng; các hạng còn lại phải có ít nhất một xe. Xe sát hạch có thể được sử dụng kết hợp cho phần thi trong hình và trên đường.

Đáng chú ý, xe sát hạch phải thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức hoặc cá nhân có trung tâm sát hạch và không được sử dụng vào mục đích kinh doanh khác, ngoại trừ hoạt động đào tạo lái xe.

Xe sát hạch phải thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức hoặc cá nhân có trung tâm sát hạch và không được sử dụng vào mục đích kinh doanh khác.

Các xe này phải được gắn hai biển “SÁT HẠCH” ở phía trước và phía sau theo mẫu quy định, đồng thời được trang bị hệ thống phanh phụ bảo đảm an toàn.

Đối với người khuyết tật, nghị định quy định rõ việc sử dụng xe môtô ba bánh chuyên dụng đã được cấp đăng ký và biển số để tham gia sát hạch. Ngoài ra, ôtô hạng B số tự động có thể được sử dụng cho người khuyết tật ở tay hoặc chân, với điều kiện phương tiện được thiết kế hoặc cải tạo phù hợp để bảo đảm điều khiển an toàn.

Phải trang bị hệ thống định danh và xác thực điện tử

Nghị định 94 yêu cầu các cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch lái xe phải trang bị hệ thống định danh và xác thực điện tử, bao gồm thiết bị nhận diện khuôn mặt học viên.

Hệ thống này sẽ kết nối với các nền tảng số quốc gia nhằm bảo đảm việc xác thực thông tin và cung cấp giấy tờ điện tử xuyên suốt từ khâu đăng ký học đến khi sát hạch.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, việc áp dụng hệ thống định danh điện tử giúp hạn chế sai sót trong quá trình đăng ký, đồng thời bảo đảm dữ liệu người học được quản lý thống nhất, chính xác ngay từ đầu vào.

Các thông tin về nhân thân, tình trạng sức khỏe, ngày sinh và số định danh sẽ được liên thông trong toàn bộ quá trình đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe.

Cho mượn GPLX để né phạt nguội, coi chừng mất bằng "dính án'

Nhiều tài xế cho mượn GPLX để né phạt nguội, tưởng vô hại nhưng có thể bị thu bằng, phạt nặng, thậm chí đối mặt án hình sự nếu vi phạm nghiêm trọng.

Trong thời đại phạt nguội ngày càng phổ biến với sự hỗ trợ của hệ thống camera giám sát thông minh, nhiều người lái xe đang tìm cách “lách luật” bằng cách cho mượn hoặc thuê giấy phép lái xe (GPLX) để người khác đứng tên xử phạt thay. Tuy nhiên, hành vi tưởng như “vô hại” này có thể đẩy cả người vi phạm lẫn người cho mượn vào vòng lao lý.

Chiêu “ve sầu thoát xác” ngày càng phổ biến

Quên đổi bằng lái xe quá lâu, có thể bị cấm cấp mới trong 5 năm

Thông tư 12/2025/TT-BCA quy định chi tiết các trường hợp thu hồi bằng lái xe, trong đó hành vi bỏ quên bằng lái quá hạn có thể bị cấm cấp mới trong 5 năm.

thu hồi giấy phép lái xe

thu hồi và hủy bỏ giấy phép lái xe

Thi bằng lái xe phải xác thực khuôn mặt và định danh điện tử từ 1/7/2026

Nghị định 94/2026 quy định bắt buộc xác thực khuôn mặt và định danh điện tử đối với người học và thi bằng lái xe từ ngày 1/7/2026 nhằm nâng cao tính minh bạch.

Video: Từ tháng 7/2026, thi bằng lái xe phải xác thực khuôn mặt (Theo:Nhân Dân).

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 94/2026 về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe, đánh dấu bước ngoặt trong việc ứng dụng công nghệ quản lý hành chính. Quy định mới này yêu cầu người học và thi bằng lái xe phải thực hiện xác thực nhận diện khuôn mặt thông qua hệ thống định danh điện tử, thay thế dần các quy trình kiểm soát thủ công bằng giấy tờ như trước đây.

