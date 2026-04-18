Cho phép sử dụng ôtô điện trong sát hạch lái xe từ 1/7/2026.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 94/2026 quy định về hoạt động đào tạo sát hạch lái xe, điểm mới là việc cho phép sử dụng xe điện trong kỳ thi sát hạch lái ôtô.

Video: Từ ngày 1/7 được sử dụng ôtô điện để sát hạch lái xe (Theo: THĐT)

Theo đó, xe sát hạch phải phù hợp với từng hạng giấy phép lái xe và đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật theo quy chuẩn quốc gia đối với trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ. Cụ thể:

- Xe sát hạch hạng A1 và A có thể sử dụng loại ly hợp điều khiển tự động hoặc bằng tay.

- Đối với hạng B, xe sát hạch được phép sử dụng loại chuyển số tự động, bao gồm cả ôtô điện, hoặc xe chuyển số cơ khí (số sàn).

- Các hạng C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E và DE bắt buộc sử dụng xe số sàn.

Số lượng xe sát hạch tối thiểu đối với từng hạng giấy phép lái xe

Theo đó, các hạng A1, A, B1, B, C1 và C phải có tối thiểu hai xe cho mỗi hạng; các hạng còn lại phải có ít nhất một xe. Xe sát hạch có thể được sử dụng kết hợp cho phần thi trong hình và trên đường.

Đáng chú ý, xe sát hạch phải thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức hoặc cá nhân có trung tâm sát hạch và không được sử dụng vào mục đích kinh doanh khác, ngoại trừ hoạt động đào tạo lái xe.

Các xe này phải được gắn hai biển “SÁT HẠCH” ở phía trước và phía sau theo mẫu quy định, đồng thời được trang bị hệ thống phanh phụ bảo đảm an toàn.

Đối với người khuyết tật, nghị định quy định rõ việc sử dụng xe môtô ba bánh chuyên dụng đã được cấp đăng ký và biển số để tham gia sát hạch. Ngoài ra, ôtô hạng B số tự động có thể được sử dụng cho người khuyết tật ở tay hoặc chân, với điều kiện phương tiện được thiết kế hoặc cải tạo phù hợp để bảo đảm điều khiển an toàn.

Phải trang bị hệ thống định danh và xác thực điện tử

Nghị định 94 yêu cầu các cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch lái xe phải trang bị hệ thống định danh và xác thực điện tử, bao gồm thiết bị nhận diện khuôn mặt học viên.

Hệ thống này sẽ kết nối với các nền tảng số quốc gia nhằm bảo đảm việc xác thực thông tin và cung cấp giấy tờ điện tử xuyên suốt từ khâu đăng ký học đến khi sát hạch.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, việc áp dụng hệ thống định danh điện tử giúp hạn chế sai sót trong quá trình đăng ký, đồng thời bảo đảm dữ liệu người học được quản lý thống nhất, chính xác ngay từ đầu vào.

Các thông tin về nhân thân, tình trạng sức khỏe, ngày sinh và số định danh sẽ được liên thông trong toàn bộ quá trình đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe.