Thi bằng lái xe phải xác thực khuôn mặt và định danh điện tử từ 1/7/2026.

Nghị định 94/2026 quy định bắt buộc xác thực khuôn mặt và định danh điện tử đối với người học và thi bằng lái xe từ ngày 1/7/2026 nhằm nâng cao tính minh bạch.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 94/2026 về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe, đánh dấu bước ngoặt trong việc ứng dụng công nghệ quản lý hành chính. Quy định mới này yêu cầu người học và thi bằng lái xe phải thực hiện xác thực nhận diện khuôn mặt thông qua hệ thống định danh điện tử, thay thế dần các quy trình kiểm soát thủ công bằng giấy tờ như trước đây.

Nghị định 94/2026 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, thay thế cho Nghị định 160/2024. Điểm mấu chốt của quy định này là yêu cầu các cơ sở đào tạo lái xe ôtô phải trang bị hệ thống thiết bị và phần mềm có khả năng nhận diện khuôn mặt học viên. Hệ thống này sẽ kết nối trực tiếp với các nền tảng số quốc gia thông qua cổng API để cung cấp và xác thực giấy tờ điện tử.

Theo lộ trình, không chỉ các cơ sở đào tạo mà các trung tâm sát hạch lái xe cũng phải áp dụng công nghệ định danh điện tử để xác thực thí sinh dự thi. Các đơn vị này được yêu cầu hoàn thành việc triển khai hạ tầng kỹ thuật chậm nhất trước ngày 1/1/2027 để đảm bảo tính đồng bộ trên toàn quốc.

Việc triển khai hệ thống mới được thiết kế dựa trên mô hình kiểm soát an ninh tại các sân bay hiện đại. Thay vì phải xuất trình và đối chiếu nhiều loại giấy tờ cá nhân, học viên chỉ cần sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chip kết hợp với thiết bị đọc và camera nhận diện. Hệ thống sẽ tự động trích xuất, đối soát thông tin sinh trắc học và xác thực danh tính ngay lập tức.

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết công nghệ này sẽ loại bỏ tình trạng sai sót dữ liệu do nhập liệu thủ công, như nhầm số căn cước hoặc lệch thông tin giữa các khâu từ đăng ký, đào tạo đến khi sát hạch. Quy trình này đảm bảo mỗi học viên được quản lý bằng một dữ liệu số duy nhất và chính xác trong suốt hành trình học tập.