Cho mượn GPLX để né phạt nguội, coi chừng mất bằng "dính án'

Video: Bộ đề sát hạch lái xe cơ giới đường bộ mới áp dụng (Theo VTV24).

Theo Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an, bộ đề sát hạch lái xe cơ giới đường bộ mới gồm 600 câu hỏi sẽ được áp dụng từ ngày 1/6/2025 tới đây. So với bộ đề trước do Bộ Giao thông Vận tải biên soạn, số lượng câu hỏi lý thuyết vẫn giữ nguyên. Tuy nhiên, nhiều câu hỏi đã được sửa đổi, bổ sung.