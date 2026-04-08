Chó becgie nặng hơn 30 kg tấn công chủ gây chấn thương nặng

Gần đây, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Bệnh viện TWQĐ 108) tiếp nhận một trường hợp bị chó nhà cắn gây vết thương nặng, phức tạp. Các bác sĩ đã xử lý kịp thời phẫu thuật xử lý vết thương kết hợp tiêm huyết thanh kháng dại, vắc xin dại tránh hậu quả nặng nề cho người bệnh.

Nữ bệnh nhân N.T 72 tuổi (ở Hải Phòng), nuôi một con chó becgie, nặng hơn 30 kg, khoảng 10 năm. Sau vài ngày có biểu hiện ốm, con chó đã bất ngờ tấn công chủ.

Vết cắn và nhai ước tính trong vài chục phút gây tổn thương nghiêm trọng ở nhiều vùng cơ thể bệnh nhân bao gồm: Cổ, thân mình, đặc biệt vùng cánh tay bên trái có tổn thương đứt dây thần kinh giữa, mất phần cơ lớn, lộ xương, bầm dập phần mềm xung quanh.

Cánh tay bệnh nhân sau khi được phẫu thuật cắt lọc phần mềm dập nát, nối thần kinh giữa bị đứt

Sau sơ cứu tại tuyến trước, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện TWQĐ 108 và được xử trí khẩn cấp: Phẫu thuật cắt lọc phần mềm dập nát, nối thần kinh giữa bị đứt đồng thời được tiêm huyết thanh kháng dại, vắc xin dại và huyết thanh uốn ván. Con chó cũng đang được gia đình nhốt lại và theo dõi.

Theo BSCKI Chu Xuân Anh – Phụ trách Giám đốc Trung tâm vắc xin và Y học du lịch, Bệnh viện TWQĐ 108 cho biết: Đây không chỉ là một ca chó cắn nặng mà còn là tình huống đòi hỏi xử trí đồng bộ và nhanh chóng.

Nếu cơ sở y tế chỉ có phẫu thuật mà không có dự phòng, người bệnh có thể được xử trí vết thương nhưng chậm chỉ định huyết thanh kháng dại và vắc xin dại.

Ngược lại, nếu chỉ có tiêm phòng mà không có năng lực ngoại khoa, những tổn thương phức tạp như rách nát mô, khuyết hổng cơ, nghi tổn thương mạch máu hay thần kinh sẽ khó được xử trí tối ưu ngay từ đầu.

Bệnh nhân được tiêm huyết thanh kháng dại, vắc xin dại và huyết thanh uốn ván tại Trung tâm Vắc xin và Y học du lịch, Bệnh viện TWQĐ 108

Với các trường hợp đòi hỏi hệ thống đồng bộ như vậy, nếu phải chuyển viện nhiều nơi, hoặc chuyển đến các cơ sở tiêm chủng không đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật trên trường hợp khó, phức tạp sẽ làm mất thời gian vàng, tăng đau đớn, tăng nguy cơ biến chứng, tăng nguy cơ bị Bệnh dại cho người bệnh.

Bệnh viện TWQĐ 108 có đầy đủ các chuyên khoa sâu và Trung tâm thực hiện chức năng y học dự phòng, nhờ đó bệnh nhân đã được phối hợp xử trí kịp thời.

Bệnh dại vẫn lưu hành tại nhiều quốc gia, với tỷ lệ tử vong cao khi đã phát bệnh, nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu xử trí đúng và kịp thời. Tại Việt Nam, bệnh chưa được loại trừ và vẫn ghi nhận các ca tử vong hàng năm.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo, ngay sau khi bị chó cắn, mèo cào, hoặc nước bọt động vật tiếp xúc với vùng da tổn thương hay niêm mạc mắt, mũi, miệng cần được xử lý như sau:

Yêu chó, mèo là điều chính đáng, nhưng cần đi kèm với trách nhiệm. Việc tiêm phòng đầy đủ, theo dõi sức khỏe thường xuyên và quản lý vật nuôi an toàn là biện pháp hiệu quả nhất để bảo vệ vật nuôi, gia đình và cộng đồng.

ThS.BS Trịnh Thị Mỹ Định (Trung tâm Vắc xin và Y học du lịch, Bệnh viện TWQĐ 108)

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: Loài sứa 'tàng hình' giữa hồ nước ngọt