Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Chinh phục đỉnh núi 'năm ngón tay', ngắm biển mây giữa đại ngàn Tây Bắc

Du lịch

Chinh phục đỉnh núi 'năm ngón tay', ngắm biển mây giữa đại ngàn Tây Bắc

Ẩn mình giữa dãy Hoàng Liên Sơn, Ngũ Chỉ Sơn thu hút du khách bởi địa hình hiểm trở, biển mây bồng bềnh và vẻ đẹp nguyên sơ hiếm gặp của núi rừng Tây Bắc.

Vân Giang (Tổng hợp)
Ngũ Chỉ Sơn nằm trên ranh giới giữa xã Ngũ Chỉ Sơn (tỉnh Lào Cai) và xã Bình Lư (tỉnh Lai Châu), thuộc khu vực đèo Hoàng Liên Sơn. Với độ cao 2.858m, nơi đây góp mặt trong danh sách những đỉnh núi cao nhất Việt Nam. Nhìn từ xa, dãy núi gồm năm mỏm đá lớn đứng cạnh nhau, vươn thẳng lên bầu trời như một bàn tay khổng lồ, vì thế người dân địa phương còn gọi nơi này là “núi năm ngón”. Ảnh Bùi Đình Sơn
Ngũ Chỉ Sơn nằm trên ranh giới giữa xã Ngũ Chỉ Sơn (tỉnh Lào Cai) và xã Bình Lư (tỉnh Lai Châu), thuộc khu vực đèo Hoàng Liên Sơn. Với độ cao 2.858m, nơi đây góp mặt trong danh sách những đỉnh núi cao nhất Việt Nam. Nhìn từ xa, dãy núi gồm năm mỏm đá lớn đứng cạnh nhau, vươn thẳng lên bầu trời như một bàn tay khổng lồ, vì thế người dân địa phương còn gọi nơi này là “núi năm ngón”. Ảnh Bùi Đình Sơn
Khác với nhiều ngọn núi khác trong khu vực, Ngũ Chỉ Sơn là một khối núi đá độc lập, đóng vai trò như cầu nối tự nhiên giữa Fansipan và Bạch Mộc Lương Tử. Địa hình hiểm trở, vách đá dựng đứng cùng những lối đi hẹp len giữa rừng già khiến hành trình lên đỉnh trở nên gian nan hơn nhiều so với tưởng tượng. Ảnh Mầu Trời Adventure
Khác với nhiều ngọn núi khác trong khu vực, Ngũ Chỉ Sơn là một khối núi đá độc lập, đóng vai trò như cầu nối tự nhiên giữa Fansipan và Bạch Mộc Lương Tử. Địa hình hiểm trở, vách đá dựng đứng cùng những lối đi hẹp len giữa rừng già khiến hành trình lên đỉnh trở nên gian nan hơn nhiều so với tưởng tượng. Ảnh Mầu Trời Adventure
Từ điểm xuất phát dưới chân núi, người leo phải vượt qua hàng loạt con dốc liên tiếp, những đoạn đá trơn trượt và các khe núi gần như thẳng đứng. Theo đánh giá của dân trekking, Ngũ Chỉ Sơn có độ khó khoảng 7/10, đòi hỏi người tham gia không chỉ có thể lực tốt mà còn cần sự tập trung và kinh nghiệm xử lý địa hình phức tạp. Ảnh Bùi Đình Sơn
Từ điểm xuất phát dưới chân núi, người leo phải vượt qua hàng loạt con dốc liên tiếp, những đoạn đá trơn trượt và các khe núi gần như thẳng đứng. Theo đánh giá của dân trekking, Ngũ Chỉ Sơn có độ khó khoảng 7/10, đòi hỏi người tham gia không chỉ có thể lực tốt mà còn cần sự tập trung và kinh nghiệm xử lý địa hình phức tạp. Ảnh Bùi Đình Sơn
Để giảm thiểu rủi ro, từ cuối năm 2017, người dân địa phương đã gia cố thêm cầu thang gỗ và dây hỗ trợ tại một số vị trí nguy hiểm. Dẫu vậy, phần lớn các đoàn leo núi vẫn lựa chọn lịch trình 2 ngày 1 đêm nhằm đảm bảo sức khỏe và có thời gian cảm nhận trọn vẹn nhịp thở chậm rãi của rừng nguyên sinh. Ảnh Bùi Đình Sơn
Để giảm thiểu rủi ro, từ cuối năm 2017, người dân địa phương đã gia cố thêm cầu thang gỗ và dây hỗ trợ tại một số vị trí nguy hiểm. Dẫu vậy, phần lớn các đoàn leo núi vẫn lựa chọn lịch trình 2 ngày 1 đêm nhằm đảm bảo sức khỏe và có thời gian cảm nhận trọn vẹn nhịp thở chậm rãi của rừng nguyên sinh. Ảnh Bùi Đình Sơn
Khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau được xem là mùa đẹp nhất để chinh phục Ngũ Chỉ Sơn. Khi tiết trời miền Bắc chuyển lạnh, mưa ít, độ ẩm cao, các thung lũng bên dưới thường được bao phủ bởi những biển mây dày, tạo nên khung cảnh kỳ ảo hiếm gặp. Ảnh Bùi Đình Sơn
Khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau được xem là mùa đẹp nhất để chinh phục Ngũ Chỉ Sơn. Khi tiết trời miền Bắc chuyển lạnh, mưa ít, độ ẩm cao, các thung lũng bên dưới thường được bao phủ bởi những biển mây dày, tạo nên khung cảnh kỳ ảo hiếm gặp. Ảnh Bùi Đình Sơn
Vào những buổi sáng đẹp trời, mây cuộn trào bên sườn núi, ánh nắng nhẹ xuyên qua từng lớp trắng xóa khiến không gian như bước ra từ tranh vẽ. Ảnh Bùi Đình Sơn
Vào những buổi sáng đẹp trời, mây cuộn trào bên sườn núi, ánh nắng nhẹ xuyên qua từng lớp trắng xóa khiến không gian như bước ra từ tranh vẽ. Ảnh Bùi Đình Sơn
Theo những người dẫn tour giàu kinh nghiệm, săn mây trên Ngũ Chỉ Sơn không chỉ dựa vào dự báo thời tiết mà còn phụ thuộc vào “vận may” của mỗi người. Có những ngày mây kín lối, nhưng cũng có lúc cả biển mây mở ra ngay trước mắt, để lại khoảnh khắc khiến người ta chỉ muốn lặng im ngắm nhìn. Ảnh
Theo những người dẫn tour giàu kinh nghiệm, săn mây trên Ngũ Chỉ Sơn không chỉ dựa vào dự báo thời tiết mà còn phụ thuộc vào “vận may” của mỗi người. Có những ngày mây kín lối, nhưng cũng có lúc cả biển mây mở ra ngay trước mắt, để lại khoảnh khắc khiến người ta chỉ muốn lặng im ngắm nhìn. Ảnh
Đỉnh cao nhất của Ngũ Chỉ Sơn được gắn chóp inox từ năm 2018. Từ đây, trong điều kiện thời tiết thuận lợi, du khách có thể phóng tầm mắt ra bốn phía, chiêm ngưỡng toàn cảnh núi non Tây Bắc trùng điệp. Những đỉnh núi quen thuộc như Fansipan, Lảo Thẩn, Nhìu Cồ San, Kỳ Quan San hay Chu Va lần lượt hiện ra giữa nền trời xanh thẳm. Ảnh Bùi Đình Sơn
Đỉnh cao nhất của Ngũ Chỉ Sơn được gắn chóp inox từ năm 2018. Từ đây, trong điều kiện thời tiết thuận lợi, du khách có thể phóng tầm mắt ra bốn phía, chiêm ngưỡng toàn cảnh núi non Tây Bắc trùng điệp. Những đỉnh núi quen thuộc như Fansipan, Lảo Thẩn, Nhìu Cồ San, Kỳ Quan San hay Chu Va lần lượt hiện ra giữa nền trời xanh thẳm. Ảnh Bùi Đình Sơn
Dù hấp dẫn và đầy mê hoặc, Ngũ Chỉ Sơn vẫn là hành trình không dành cho sự chủ quan. Du khách được khuyến cáo nên theo dõi kỹ dự báo thời tiết, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị và chỉ lên núi vào những ngày nắng ráo để đảm bảo an toàn. Ảnh Chiêu Lê
Dù hấp dẫn và đầy mê hoặc, Ngũ Chỉ Sơn vẫn là hành trình không dành cho sự chủ quan. Du khách được khuyến cáo nên theo dõi kỹ dự báo thời tiết, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị và chỉ lên núi vào những ngày nắng ráo để đảm bảo an toàn. Ảnh Chiêu Lê
Với những người đủ đam mê và quyết tâm, phần thưởng xứng đáng chính là khoảnh khắc được đứng giữa mây trời, cảm nhận vẻ đẹp thuần khiết của núi rừng Tây Bắc. Ảnh Mầu Trời Adventure
Với những người đủ đam mê và quyết tâm, phần thưởng xứng đáng chính là khoảnh khắc được đứng giữa mây trời, cảm nhận vẻ đẹp thuần khiết của núi rừng Tây Bắc. Ảnh Mầu Trời Adventure
Vân Giang (Tổng hợp)
#Chinh phục đỉnh núi Ngũ Chỉ Sơn #Vẻ đẹp biển mây Tây Bắc #Địa hình hiểm trở và thử thách leo núi #Thời điểm lý tưởng để săn mây #Khám phá núi cao và cảnh quan nguyên sơ #Giao lưu và trải nghiệm trekking

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT