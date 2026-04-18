Chính phủ cập nhật chương trình hành động, siết kỷ luật tài chính

Chính phủ ban hành Nghị quyết 109, siết kỷ luật tài chính – ngân sách, hướng tới tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030.

Nguyễn Hinh

Chính phủ ban hành Nghị quyết 109, bổ sung chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, đồng thời siết chặt kỷ luật tài chính, ngân sách.

Nghị quyết 109 cập nhật, bổ sung Chương trình hành động của Chính phủ nhằm triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Kết luận 18-KL/TW về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, vay – trả nợ công và đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Khuôn viên trụ sở UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ, hiện được bố trí thành trụ sở giao dịch làm việc của nhiều cơ quan, đơn vị của tỉnh Phú Thọ mới.

Trong lĩnh vực tài chính, Chính phủ yêu cầu quản lý, điều hành ngân sách nhà nước hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương. Các giải pháp tập trung nâng cao chất lượng nguồn thu, mở rộng cơ sở thu và tăng tính bền vững của nền tài chính quốc gia.

Chi thường xuyên sẽ được tiết giảm triệt để, đặc biệt là các khoản chi cho hội nghị, hội thảo, công tác trong và ngoài nước. Mức bội chi ngân sách hằng năm được kiểm soát trong phạm vi mục tiêu giai đoạn 2026-2030, đồng thời gắn với tiến độ giải ngân đầu tư phát triển. Chính phủ cũng yêu cầu xây dựng các phương án dự phòng nhằm bảo đảm an ninh, an toàn tài chính quốc gia.

Một trong những định hướng lớn là xây dựng hệ thống thuế hiện đại, minh bạch, vừa thúc đẩy tăng trưởng, vừa bảo đảm nguồn thu ngân sách, đồng thời hạn chế lồng ghép chính sách xã hội trong chính sách thuế để giữ tính trung lập.

Đối với khu vực doanh nghiệp nhà nước, việc quản lý và sử dụng lợi nhuận sau thuế phải hiệu quả, hài hòa giữa mục tiêu phát triển kinh tế nhà nước và bảo đảm nguồn thu ngân sách.

Chính phủ yêu cầu các địa phương không ban hành cơ chế ưu đãi thuế vượt khung quy định hiện hành, đồng thời không điều chỉnh phân cấp nguồn thu ngân sách trái với Luật Ngân sách nhà nước, trừ trường hợp được cấp có thẩm quyền cho phép.

Từ năm 2027, một số nhiệm vụ an ninh, quốc phòng đã được phê duyệt sẽ được cân đối vào ngân sách nhà nước thay vì sử dụng các nguồn ngoài ngân sách như trước đây.

Trong bối cảnh ngân sách còn khó khăn, Chính phủ yêu cầu tận dụng tối đa trụ sở hiện có, hạn chế xây dựng trụ sở, trung tâm hành chính mới. Các bộ, ngành và địa phương phải chịu trách nhiệm về tính cần thiết, hiệu quả sử dụng ngân sách, tránh lãng phí.

Song song, các vướng mắc trong đầu tư công sẽ được rà soát, tổng kết để làm cơ sở nghiên cứu hợp nhất Luật Đầu tư công với Luật Ngân sách nhà nước.

Về nợ công, Chính phủ yêu cầu triển khai hiệu quả Luật Quản lý nợ công, tăng cường quản lý rủi ro, nâng cao minh bạch trong huy động, sử dụng và báo cáo thông tin, hướng tới mục tiêu nâng hạng tín nhiệm quốc gia lên mức đầu tư.

Các bộ, ngành được giao chủ động điều hành linh hoạt công cụ và phương thức vay, kỳ hạn, thời điểm và khối lượng vay, gắn với quản lý ngân quỹ nhằm giảm chi phí, giảm áp lực huy động vốn, đồng thời bảo đảm an toàn nợ công và thanh khoản thị trường trái phiếu Chính phủ.

Chính trị

Chính phủ thúc tiến độ đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện pháp lý và bảo đảm chất lượng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Văn phòng Chính phủ vừa truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực về triển khai một số dự án đường sắt trọng điểm. Trong đó, với dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, Bộ Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho phát triển đường sắt.

Chính phủ công bố Hướng dẫn đặc xá năm 2026

Hướng dẫn đặc xá năm 2026 quy định rõ đối tượng, điều kiện xét duyệt và các trường hợp không được đề nghị, bảo đảm chặt chẽ, đúng pháp luật.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá vừa ký Hướng dẫn số 33/HD-HĐTVĐX về việc triển khai thực hiện Quyết định số 457/QĐ-CTN ngày 7/4/2026 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2026.

Theo hướng dẫn, đối tượng xét đặc xá gồm: Người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn đang chấp hành án phạt tù tại trại giam, trại tạm giam (phạm nhân); Người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.

Định hướng của Chính phủ về sắp xếp, sáp nhập báo chí, trường học, bệnh viện

Chính phủ định hướng sắp xếp các cơ quan báo chí theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Chính phủ mới đây ban hành Nghị quyết số 105 về chương trình hành động thực hiện Kết luận số 210 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong thời gian tới.

Nghị quyết nêu về việc thực hiện sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, giáo dục, y tế và doanh nghiệp nhà nước theo đúng định hướng của Trung ương.

Tuyên bố chung giữa Việt Nam và Trung Quốc

Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới.

Việt Nam và Trung Quốc ký kết nhiều văn kiện hợp tác quan trọng

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 14 – 17/4, ngày 15/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác tiêu biểu giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước.