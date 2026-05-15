Thủ tướng: Gắn chặt nhiệm vụ bảo vệ an ninh với kiến tạo phát triển

Chiều 14/5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và phát biểu tại lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Công an TP. Hải Phòng.

"Thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an và thành phố Hải Phòng!

Thưa các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các thương binh, thân nhân gia đình liệt sĩ Công an Thành phố!

Thưa các đồng chí đại biểu, khách quý và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hải Phòng!

Hôm nay, trong không khí trang trọng và tự hào, tôi rất vui mừng tham dự lễ đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Công an thành phố Hải Phòng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương và địa phương; các vị đại biểu, khách quý; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; các thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hải Phòng, cùng toàn thể nhân dân Thành phố lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa các đồng chí, đồng bào!

Thành phố Hải Phòng là vùng đất địa linh nhân kiệt, hội tụ khí phách của thành phố Cảng anh hùng và chiều sâu văn hiến của xứ Đông. Trong lịch sử đấu tranh giành độc lập, tự do, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Hải Phòng luôn giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Từ mạch nguồn truyền thống đó, lực lượng Công an Hải Phòng đã ra đời, chiến đấu và trưởng thành, gắn liền với công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, phát triển đất nước. Hơn 80 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hải Phòng luôn tuyệt đối trung thành, đoàn kết, mưu trí, dũng cảm, tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; xứng đáng với truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam anh hùng: "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Trong kháng chiến chống Pháp, Công an thành phố Hải Phòng kiên cường bám trụ địa bàn, dũng cảm đấu tranh chống thù trong, giặc ngoài, trấn áp phản cách mạng, bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân; lập nhiều chiến công oanh liệt. Trong kháng chiến chống Mỹ, Hải Phòng là hậu phương lớn, là trọng điểm địch đánh phá ác liệt, nhưng cán bộ, chiến sĩ Công an Thành phố không quản hiểm nguy, bám địa bàn, bám dân, đấu tranh chống gián điệp, biệt kích, phản động, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm mạch máu giao thông chi viện cho tiền tuyến.

Trong thời kỳ Đổi mới, Công an Hải Phòng tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, xung kích trên mặt trận bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu với Bộ Công an, các cấp ủy, chính quyền, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở, từ sớm, từ xa; giữ vững môi trường ổn định, an ninh, an toàn để Hải Phòng phát triển mạnh mẽ, trở thành một cực tăng trưởng quan trọng của cả nước.

Những năm gần đây, Công an Hải Phòng tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới tư duy, phương pháp công tác, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong đấu tranh với tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự; trong quản lý nhà nước, cải cách hành chính, chuyển đổi số, triển khai hiệu quả Đề án 06, góp phần xây dựng Thành phố trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, văn minh, hiện đại.

Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân mà Công an thành phố Hải Phòng vinh dự đón nhận hôm nay không chỉ là niềm tự hào của riêng lực lượng Công an Thành phố; mà còn là niềm vinh dự to lớn của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng. Đây là sự kết tinh của lòng trung thành, trí tuệ, bản lĩnh và những hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an Thành phố.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng và đánh giá cao những chiến công, thành tích xuất sắc của Công an thành phố Hải Phòng trong suốt chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Chúc mừng Công an thành phố Hải Phòng vinh dự đón nhận Danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Thưa các đồng chí!

Đất nước ta đang bước vào giai đoạn mới với khí thế mới, tầm nhìn mới, trong đó nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Để phát triển nhanh, bền vững, yêu cầu bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đặt ra càng cao, càng khó khăn, phức tạp; càng hội nhập sâu, nguy cơ, thách thức càng đa dạng; càng mở rộng không gian phát triển, nhiệm vụ bảo đảm an ninh càng nặng nề.

Thành phố Hải Phòng là địa bàn chiến lược, tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa nhanh, hội nhập quốc tế sâu rộng; có nhiều tuyến giao thông huyết mạch, tập trung cao các hoạt động kinh tế, giao thương. Dòng người, dòng hàng hóa, dòng vốn, dòng dữ liệu, dòng công nghệ đi qua Hải Phòng ngày càng lớn, đòi hỏi công tác dự báo phải chính xác, tham mưu phải kịp thời, quản lý phải chặt chẽ, xử lý phải hiệu quả. Giữ vững an ninh không chỉ là giữ gìn bình yên cho cuộc sống, mà còn là bảo đảm an toàn cho một cửa ngõ chiến lược, giữ nhịp phát triển cho khu vực và cả nước.

Để Hải Phòng xứng tầm với vị thế mới, ngày càng có đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của khu vực và cả nước, Công an thành phố Hải Phòng cần tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; là điểm tựa bình yên của doanh nghiệp, nhà đầu tư, người dân và du khách; tiên phong kiến tạo môi trường an toàn, ổn định, minh bạch. Tôi đề nghị Công an thành phố Hải Phòng tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, cụ thể hóa đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Bộ Công an về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; các định hướng, chiến lược phát triển đất nước, thành phố Hải Phòng. Quán triệt quan điểm lấy ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội làm nền tảng; lấy phục vụ phát triển và nhân dân làm mục tiêu cao nhất.

Thứ hai, bảo vệ vững chắc an ninh, an toàn cho các không gian phát triển chiến lược; nhận diện sớm nguy cơ, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ. Hải Phòng là cửa ngõ lớn ra biển của miền Bắc, là đầu mối logistics, công nghiệp, thương mại quốc tế, vì vậy khi phát sinh vấn đề về an ninh có thể tác động trực tiếp đến chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, môi trường đầu tư và hình ảnh quốc gia.

Thứ ba, đổi mới tư duy, nâng tầm công tác dự báo, tham mưu chiến lược; gắn chặt nhiệm vụ bảo vệ với kiến tạo phát triển. An ninh phải đi trước một bước, đồng hành với phát triển, mở đường cho phát triển và bảo vệ thành quả phát triển. Công an không chỉ phòng ngừa, đấu tranh, xử lý vi phạm, mà phải chủ động kiến nghị hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh.

Thứ tư, đấu tranh hiệu quả hơn nữa với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật; tập trung trấn áp tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy, tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm môi trường, tội phạm công nghệ cao, lừa đảo, mua bán người, tín dụng đen, tội phạm liên quan hoạt động logistics, thương mại điện tử, dòng vốn đầu tư.

Thứ năm, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn vào mọi mặt công tác Công an. Bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu phục vụ quản trị của Thành phố; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến để thủ tục hành chính nhanh hơn, minh bạch hơn, thuận tiện hơn, để người dân thấy rõ tinh thần phục vụ của lực lượng Công an Thành phố.

Thứ sáu, chăm lo xây dựng lực lượng Công an Thành phố thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; thích ứng nhanh với yêu cầu quản trị an ninh trong kỷ nguyên số. Kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, suy thoái trong nội bộ; không để làm tổn hại đến danh dự, uy tín của lực lượng Công an nhân dân.

Thưa các đồng chí!

Hải Phòng ngày càng có vai trò, vị thế quan trọng trong chiến lược phát triển đất nước và trong hành trình đó, lực lượng Công an thành phố Hải Phòng có đóng góp rất quan trọng và có ý nghĩa.

Tôi tin tưởng sâu sắc rằng, với truyền thống anh hùng, bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần đổi mới, sáng tạo và quyết tâm cao, Công an thành phố Hải Phòng sẽ tiếp tục lập nhiều chiến công mới, thành tích mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; xứng đáng với danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; vì sự phát triển phồn vinh, văn minh, hiện đại của thành phố Hải Phòng, của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân.

Chúc các đồng chí, các vị đại biểu, khách quý; các đồng chí thương binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng; toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hải Phòng, cùng Nhân dân Thành phố mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!"

*Tiêu đề do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đặt