Chủ tịch Hội Nhà báo tiếp tục làm Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh tiếp tục được hiệp thương tham gia Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo congluan.vn

Sau 2 ngày rưỡi làm việc, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”.

​Tại Đại hội, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam được hiệp thương tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026–2031. Ủy ban gồm 397 cá nhân tiêu biểu đại diện cho các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, trí thức, doanh nhân, người Việt Nam ở nước ngoài cùng cán bộ Mặt trận và các tổ chức thành viên.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

​Tại Hội nghị lần thứ nhất của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, ông Lê Quốc Minh tiếp tục được tín nhiệm hiệp thương tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Đây là lần thứ ba ông đảm nhiệm cương vị này. Các lần trước vào tháng 1/2023 và tháng 10/2024. Ông cũng là ủy viên Đảng đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào tháng 7/2023, và từ tháng 2/2025 là ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

​Việc Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục tham gia Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam thể hiện vai trò của báo chí trong công tác giám sát, phản biện xã hội, đồng thời góp phần tăng cường phối hợp giữa Hội Nhà báo Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Kết quả Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI

Trong các ngày 11, 12, 13/5/2026 tại thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã diễn ra trọng thể.

Trong các ngày 11, 12, 13/5/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã diễn ra trọng thể với chủ đề: Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển.

MTTQ Việt Nam hướng mạnh về cơ sở và lắng nghe tiếng nói nhân dân

MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên sẽ đổi mới các phong trào thi đua theo hướng xác định rõ chủ thể hành động, rõ đối tượng cụ thể...

Sáng 13/5, ngay sau phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tổ chức họp báo thông tin về kết quả Đại hội và những định hướng lớn trong nhiệm kỳ mới.

8 Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI

8 Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI giữ chức Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI.

Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá XI đã hiệp thương dân chủ, cử 8 vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI giữ chức Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI.

