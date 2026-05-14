Công an Hải Phòng đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước dành tặng Công an thành phố Hải Phòng.

Chiều 14/5, Công an thành phố Hải Phòng trang trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, giai đoạn 2015 – 2025 do Chủ tịch nước phong tặng.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tới Công an thành phố Hải Phòng

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước dành tặng Công an thành phố Hải Phòng, ghi nhận những chiến công, đóng góp đặc biệt xuất sắc của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và đất nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, Hải Phòng là vùng đất địa linh nhân kiệt, hội tụ khí phách của thành phố Cảng anh hùng và chiều sâu văn hiến của xứ Đông. Trong lịch sử đấu tranh giành độc lập, tự do, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Hải Phòng luôn giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Công an TP. Hải Phòng

Hơn 80 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hải Phòng luôn tuyệt đối trung thành, đoàn kết, mưu trí, dũng cảm, tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; xứng đáng với truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam anh hùng: "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân mà Công an thành phố Hải Phòng vinh dự đón nhận hôm nay không chỉ là niềm tự hào của riêng lực lượng Công an Thành phố; mà còn là niềm vinh dự to lớn của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng. Đây là sự kết tinh của lòng trung thành, trí tuệ, bản lĩnh và những hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an Thành phố.

Thiếu tướng Bùi Quang Bình, Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hải Phòng phát biểu

Để Hải Phòng xứng tầm với vị thế mới, ngày càng có đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của khu vực và cả nước, Thủ tướng lưu ý Công an thành phố Hải Phòng cần tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; là điểm tựa bình yên của doanh nghiệp, nhà đầu tư, người dân và du khách; tiên phong kiến tạo môi trường an toàn, ổn định, minh bạch.

Thủ tướng đề nghị Công an thành phố Hải Phòng tập trung thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, cụ thể hóa đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Bộ Công an về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; các định hướng, chiến lược phát triển đất nước, thành phố Hải Phòng. Quán triệt quan điểm lấy ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội làm nền tảng; lấy phục vụ phát triển và nhân dân làm mục tiêu cao nhất.

Thứ hai, bảo vệ vững chắc an ninh, an toàn cho các không gian phát triển chiến lược; nhận diện sớm nguy cơ, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ.

Thứ ba, đổi mới tư duy, nâng tầm công tác dự báo, tham mưu chiến lược; gắn chặt nhiệm vụ bảo vệ với kiến tạo phát triển. An ninh phải đi trước một bước, đồng hành với phát triển, mở đường cho phát triển và bảo vệ thành quả phát triển. Công an không chỉ phòng ngừa, đấu tranh, xử lý vi phạm, mà phải chủ động kiến nghị hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh.

Thứ tư, đấu tranh hiệu quả hơn nữa với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật; tập trung trấn áp tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy, tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm môi trường, tội phạm công nghệ cao, lừa đảo, mua bán người, tín dụng đen, tội phạm liên quan hoạt động logistics, thương mại điện tử, dòng vốn đầu tư.

Thứ năm, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn vào mọi mặt công tác Công an. Bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu phục vụ quản trị của Thành phố; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến để thủ tục hành chính nhanh hơn, minh bạch hơn, thuận tiện hơn, để người dân thấy rõ tinh thần phục vụ của lực lượng Công an Thành phố.

Thứ sáu, chăm lo xây dựng lực lượng Công an Thành phố thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; thích ứng nhanh với yêu cầu quản trị an ninh trong kỷ nguyên số. Kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, suy thoái trong nội bộ; không để làm tổn hại đến danh dự, uy tín của lực lượng Công an nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Bùi Quang Bình, Giám đốc CATP Hải Phòng khẳng định, trước yêu cầu của nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới, đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sỹ Công an thành phố Hải Phòng cần phải nhận thức sâu sắc hơn vai trò, trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự góp phần xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phát huy truyền thống Anh hùng, tinh thần đoàn kết, đồng lòng khắc phục mọi khó khăn, thử thách, toàn lực lượng Công an thành phố Hải Phòng quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nghiêm túc quán triệt sâu sắc, nắm vững quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an ninh, trật tự; trọng tâm là những tư duy, nhận thức mới về an ninh, trật tự, bảo vệ Tổ quốc theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, Nghị quyết Đại hội Đảng thành phố Hải Phòng lần thứ I và xác định đây là nền tảng, định hướng cơ bản, chiến lược trong triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.

Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã trao bức tượng "Bác Hồ về thăm quê" - quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng Công an thành phố Hải Phòng.