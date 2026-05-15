Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Cử người không đúng thành phần dự cuộc họp của Chính phủ, đề xuất phê bình công khai

Văn phòng Chính phủ xuất bổ sung quy định bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong các phiên họp, cuộc làm việc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Theo Minh Chiến/Người lao động

Văn phòng Chính phủ vừa gửi Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ dự thảo Nghị định về Quy chế làm việc của Chính phủ, thay thế Nghị định số 39/2022. Dự thảo tập trung hoàn thiện các quy định nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của các bộ, ngành và địa phương trong thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Hình ảnh toàn cảnh phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4-2026. Ảnh: VGP
Hình ảnh toàn cảnh phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4-2026. Ảnh: VGP

Theo Văn phòng Chính phủ, sau hơn 4 năm thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ, các quy định cơ bản đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ, bộ ngành, địa phương cùng các tổ chức, cá nhân liên quan nghiêm túc triển khai.

Thông qua việc thực hiện quy chế, phương thức chỉ đạo, điều hành của các thành viên Chính phủ có nhiều đổi mới; trách nhiệm cá nhân được nâng cao; việc phân công nhiệm vụ ngày càng rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm trong từng khâu, từng công đoạn xử lý công việc.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần tiếp tục điều chỉnh. Trong đó, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương ở một số cơ quan, đơn vị có lúc chưa nghiêm, cả trong thực hiện nhiệm vụ lẫn xử lý trách nhiệm. Vẫn còn tình trạng chưa thực hiện đầy đủ các quyết định, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ; chưa chủ động trao đổi trực tiếp để thống nhất hoặc làm rõ các nội dung còn ý kiến khác nhau trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng xem xét.

Theo Văn phòng Chính phủ, thực tế còn xảy ra tình trạng bộ, cơ quan cử người tham dự họp không đúng thành phần. Thậm chí, có những cuộc họp quan trọng chỉ cử cấp Vụ tham dự, dẫn đến lãnh đạo Chính phủ chủ trì phải hoãn họp.

Do đó, dự thảo nghị định đề xuất bổ sung các quy định chặt chẽ hơn nhằm bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong các phiên họp, hội nghị và cuộc làm việc của Chính phủ, Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, cơ quan soạn thảo đề xuất bổ sung quy định: "Trường hợp bộ, cơ quan cử người không đúng thành phần dự họp mà chưa được sự đồng ý của người chủ trì thì người chủ trì cuộc họp phê bình công khai tại cuộc họp và thông báo đến bộ, cơ quan cử người không đúng thành phần".

Bên cạnh đó, Văn phòng Chính phủ cho biết vẫn còn trường hợp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan chưa thực hiện nghiêm các quyết định, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ.

Mặc dù quy chế hiện hành đã quy định trường hợp không thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quyết định, chỉ đạo thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trước tập thể Chính phủ hoặc trước Thủ tướng Chính phủ và bị xử lý theo quy định của Đảng, Nhà nước, song trên thực tế chưa có chế tài cụ thể để xử lý.

Để khắc phục bất cập này, dự thảo nghị định đề xuất bổ sung quy định xử lý đối với các trường hợp không thực hiện đúng quy chế. Theo đó, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải trực tiếp chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các quy định của quy chế; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm các quyết nghị, quyết định, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng thời không được phát ngôn hoặc làm trái các quyết nghị, quyết định, chỉ đạo này.

Dự thảo nêu rõ: "Tùy theo tính chất, mức độ, hậu quả của việc không thực hiện đúng các quy định trên, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm tự kiểm điểm, phê bình và có báo cáo giải trình gửi Thủ tướng Chính phủ; việc công khai kết quả thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ".

Theo Văn phòng Chính phủ, dự thảo nghị định lần này tiếp tục giữ nguyên các quy định phủ hợp về bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính nhằm khắc phục cho được sự chậm trễ, thiếu trách nhiệm, né tránh trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật, thực thi công vụ. Cấp dưới phải phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành quyết định của cấp trên.

Đồng thời, củng cố, duy trì các quy định nhằm nâng cao chất lượng công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao đến kết quả cuối cùng, bảo đảm mọi nhiệm vụ giao phải được thực hiện, không bị bỏ sót hoặc chỉ thực hiện mang tính đối phó.

Dự thảo nghị định đã quy định chặt chẽ hơn về việc xây dựng, quản lý, thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm tăng tính chủ động, kịp thời xây dựng và ban hành Chương trình công tác, bảo đảm khả thi, ổn định của Chương trình công tác cũng như chất lượng của các đề án trong chương trình công tác.

#Chính phủ #thủ tướng chính phủ #phiên họp chính phủ #hội nghị #cán bộ #thành viên chính phủ

Bài liên quan

Chính trị

Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào đạt nhiều kết quả quan trọng

Ngày 3/12 tại thủ đô Vientiane, sau khi kết thúc Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam – Lào do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone đồng chủ trì, đã diễn ra cuộc họp báo về kết quả kỳ họp.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith và Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Nguyễn Văn Thắng đồng chủ trì cuộc họp báo.

ky-hop-3.jpg
Chủ tịch Ủy ban hợp tác Việt Nam - Lào Nguyễn Văn Thắng và Chủ tịch Ủy ban hợp tác Lào - Việt Nam Saleumxay Kommasith chủ trì buổi họp báo. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào
Xem chi tiết

Chính trị

Chính phủ trình 70 nội dung lớn tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XV

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 10, Chính phủ sẽ trình 70 nội dung lớn trong đó có nhiều dự án luật sửa đổi toàn diện và các nghị quyết quan trọng.

Sáng 5/9, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Phiên họp thứ 49. Dự kiến Phiên họp được tổ chức thành 3 đợt, kéo dài gần 6 ngày với 32 nội dung chính thức và một số nội dung dự phòng.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đây là phiên họp quan trọng để tập trung chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 10 - kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XV, triển khai ngay những nhiệm vụ mới theo quy định của pháp luật, bảo đảm hoàn thành trọn vẹn chương trình công tác của cả nhiệm kỳ.

Xem chi tiết

Chính trị

Phiên họp đầu tiên của Chính phủ với 34 tỉnh, thành sau "sắp xếp lại giang sơn"

Chiều 3/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương tháng 6/2025.

Hội nghị được kết nối trực tuyến từ Trụ sở Chính phủ tới 34 tỉnh, thành phố và hơn 3.300 xã, phường, đặc khu trong cả nước.

Theo chương trình, phiên họp tập trung đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 6, quý II và 6 tháng đầu năm năm 2025; tình hình phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công; tình hình triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao, công tác cải cách thủ tục hành chính; các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 7/2025 và trong thời gian tới.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới