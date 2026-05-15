Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp về phương hướng phát triển TP.HCM

Sáng nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp của Bộ Chính trị về nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Sáng 15/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp của Bộ Chính trị cho ý kiến về việc đánh giá 3 năm thực hiện Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Quá trình xây dựng Đề án và dự thảo Nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, công phu, bám sát yêu cầu thực tiễn phát triển của Thành phố và các định hướng chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới.​​​
Thời gian qua, TP.HCM đã tập trung phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương, các ban, bộ, ngành, chuyên gia, nhà khoa học để khẩn trương tổng kết thực tiễn, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị; đồng thời chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị xem xét ban hành Nghị quyết mới về xây dựng và phát triển thành phố trong kỷ nguyên mới.
Việc Bộ Chính trị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu ban hành Nghị quyết mới đối với TP.HCM có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, niềm tin và kỳ vọng lớn của Trung ương đối với thành phố.
Đây không chỉ là cơ sở chính trị quan trọng để Thành phố tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, cực tăng trưởng quốc gia, trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước và khu vực; mà còn kiến tạo nền tảng để nghiên cứu, xây dựng Luật Đô thị đặc biệt TP.HCM, từng bước hoàn thiện thể chế vượt trội, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực mới để thành phố phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.
Các đại biểu tham dự cuộc họp.
Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu tại cuộc họp. ​
Theo Văn Hiếu/VOV
