Chim ưng trắng muốt được bán đấu giá hơn 8,4 tỷ đồng

Vào ngày 23/8, một con chim ưng màu trắng đã được bán với giá 1,276 triệu SAR (hơn 8,97 tỷ đồng) trong Cuộc đấu giá chim ưng quốc tế năm 2025 do Câu lạc bộ chim ưng Saudi tổ chức tại Malham, phía bắc Riyadh, Ả Rập Xê Út.

Loài chim gyr farkh siêu trắng thuần chủng, từ trang trại RX có trụ sở tại Mỹ, là loài chim đắt nhất được bán tại sự kiện đấu giá

Hai con chim shaheen gyr farkh cũng được bán trong buổi đấu giá này. Trong đó, một con đến từ trang trại Border Falcons Farm có trụ sở tại Anh được bán với giá 28.000 SR (khoảng 197 triệu đồng) và con khác đến từ trang trại Falcon Mews Farm ở Anh được bán với giá 48.000 SR (khoảng 337 triệu đồng).

Điểm nổi bật của buổi đấu giá là một con chim ưng Super White Pure Gyr Farkh từ trang trại RX có trụ sở tại Mỹ. Con chim đã thu hút sự chú ý của nhiều người trước khi được bán với giá 1,2 triệu SAR (hơn 8,4 tỷ đồng). Theo đó, nó trở thành con chim ưng đắt nhất trong cuộc đấu giá năm nay, theo hãng thông tấn Saudi đưa tin.

Cuộc đấu giá thường niên đã trở thành nền tảng đáng tin cậy cho những người nuôi chim ưng, người nhân giống và những người đam mê, thu hút những người tham gia từ khắp Ả Rập Xê Út và quốc tế.

Các buổi đấu giá được phát sóng trực tiếp trên truyền hình và trực tuyến nhằm củng cố mục tiêu của Câu lạc bộ chim ưng Saudi là thúc đẩy hoạt động nhân giống và chăm sóc chim ưng, đồng thời quảng bá di sản văn hóa và nhận thức về môi trường.