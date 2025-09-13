Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Giải mã

Chim ưng trắng muốt được bán đấu giá hơn 8,4 tỷ đồng

Trong một buổi đấu giá tổ chức ở Ả Rập Xê Út, con chim ưng màu trắng đã được bán với giá 1,276 triệu SAR (hơn 8,97 tỷ đồng).

Tâm Anh (theo Gulfnews)

Vào ngày 23/8, một con chim ưng màu trắng đã được bán với giá 1,276 triệu SAR (hơn 8,97 tỷ đồng) trong Cuộc đấu giá chim ưng quốc tế năm 2025 do Câu lạc bộ chim ưng Saudi tổ chức tại Malham, phía bắc Riyadh, Ả Rập Xê Út.

Loài chim gyr farkh siêu trắng thuần chủng, từ trang trại RX có trụ sở tại Mỹ, là loài chim đắt nhất được bán tại sự kiện đấu giá

Hai con chim shaheen gyr farkh cũng được bán trong buổi đấu giá này. Trong đó, một con đến từ trang trại Border Falcons Farm có trụ sở tại Anh được bán với giá 28.000 SR (khoảng 197 triệu đồng) và con khác đến từ trang trại Falcon Mews Farm ở Anh được bán với giá 48.000 SR (khoảng 337 triệu đồng).

chim-1.jpg
Con chim ưng Super White Pure Gyr Farkh được bán với giá 1,2 triệu SAR.

Điểm nổi bật của buổi đấu giá là một con chim ưng Super White Pure Gyr Farkh từ trang trại RX có trụ sở tại Mỹ. Con chim đã thu hút sự chú ý của nhiều người trước khi được bán với giá 1,2 triệu SAR (hơn 8,4 tỷ đồng). Theo đó, nó trở thành con chim ưng đắt nhất trong cuộc đấu giá năm nay, theo hãng thông tấn Saudi đưa tin.

Cuộc đấu giá thường niên đã trở thành nền tảng đáng tin cậy cho những người nuôi chim ưng, người nhân giống và những người đam mê, thu hút những người tham gia từ khắp Ả Rập Xê Út và quốc tế.

Các buổi đấu giá được phát sóng trực tiếp trên truyền hình và trực tuyến nhằm củng cố mục tiêu của Câu lạc bộ chim ưng Saudi là thúc đẩy hoạt động nhân giống và chăm sóc chim ưng, đồng thời quảng bá di sản văn hóa và nhận thức về môi trường.

Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
#đấu giá chim ưng cao nhất #chim ưng đắt nhất thế giới #chim ưng Super White Gyr Farkh #chim ưng

Bài liên quan

Kho tri thức

Bí ẩn tượng người ôm chim ưng 800 năm tuổi ở Na Uy

Bức tượng chạm khắc 800 năm tuổi đang ôm một con chim ưng được tìm thấy tại địa điểm khai quật ở Na Uy, hé lộ nhiều thông tin khảo cổ thú vị.

1-1195.png
Khi tiến hành khai quật tại thị trấn thời trung cổ Oslo ở Na Uy, các nhà khảo cổ học đến từ Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Na Uy đã bất ngờ phát hiện ra vật thể cổ xưa kỳ lạ, hình thù độc đáo. Ảnh: @ The World Overload.
2-2170.png
Đó là một bức tượng nhỏ được chạm khắc tinh xảo hình một người chưa xác định rõ giới tính, với một con chim ưng đậu trên cánh tay. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Na Uy.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Thành Cát Tư Hãn quyết giết chú chim ưng cứu mạng mình, vì sao?

Là 1 vị tướng bách chiến bách thắng, dĩ nhiên Thành Cát Tư Hãn có nhiều vũ khí bí mật mà 1 trong số đó là chú chim ưng trung thành mà ông luôn mang theo bên mình.

Một buổi sáng, Thành Cát Tư Hãn đi săn cùng các thuộc cấp của mình. Họ mang đủ loại mũi tên và cung tên, nhưng ông thì chỉ mang theo một con chim ưng mà ông rất mực yêu quý.

Ông biết rằng con chim ưng này còn tuyệt vời hơn bất kỳ mũi tên nào, vì nó có thể bay vút lên trời và nhìn được những thứ mà con người không thể nhìn thấy.

Xem chi tiết

Kiến thức cần biết

Bị chim ưng tấn công, rắn cây xanh 'lội ngược dòng' ngoạn mục

Con rắn quỷ quyệt đã lật ngược tình thế, chuyển từ con mồi sang kẻ đi săn khi đối đầu với chim ưng.

Mới đây, một người phụ nữ đã chứng kiến màn đọ sức nghẹt thở giữa rắn cây xanh và chim ưng. Mặc dù không có độc nhưng rắn cây xanh lại được biết đến với khả năng co thắt cực mạnh. "Con chim ưng rõ ràng tấn công con rắn vì nó đang tìm kiếm thức ăn, nhưng cuối cùng lại bị con rắn lấn lướt, điều này khá hiếm gặp", Beth McGrath chia sẻ khi chứng kiến trận chiến giữa 2 loài bản địa của Úc.

Bi chim ung tan cong, ran cay xanh 'loi nguoc dong' ngoan muc
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới