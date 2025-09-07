Hà Nội

5 cá thể chim bồ câu Nicoba về vườn quốc gia Côn Đảo là loài cực quý

Giải mã

Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo cho biết, đơn vị đã tiếp nhận 5 con chim bồ câu Nicoba. Đây là loài chim quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Tâm Anh (TH)
Vào ngày 6/9, Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo cho biết, đơn vị đã tiếp nhận 5 con chim bồ câu Nicoba từ Phòng Kinh tế Đặc khu Côn Đảo (TP Hồ Chí Minh). Những cá thể này bị lạc và có dấu hiệu bị thương, do người dân phát hiện và tự nguyện chuyển giao. Ảnh: TTXVN.
Sau khi được Phòng Kinh tế Đặc khu Côn Đảo bàn giao, Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo sẽ chăm sóc và đảm bảo sức khỏe cho 5 con chim bồ câu Nicoba trước khi thả về môi trường sống tự nhiên. Ảnh: TTXVN.
Theo kết quả kiểm tra sức khỏe tổng thể, 5 cá thể chim bồ câu Nicoba gồm 1 chim trống và 4 chim mái. Mỗi cá thể nặng khoảng 190 - 250 gram. Ảnh: Vườn quốc gia Côn Đảo.
Chim bồ câu Nicoba có có tên khoa học là Caloenas nicobarica. Đây là loài bồ câu quý hiếm nằm trong Sách Đỏ Việt Nam và thế giới. Ảnh: Bird Explorers.
Loài chim bồ câu Nicoba thuộc họ bồ câu, phân bố ở các đảo nhỏ và ven biển quần đảo Nicobar, Ấn Độ Dương. Tại Việt Nam, loài này từng ghi nhận tại Côn Đảo cách đây gần 20 năm, còn được gọi là bồ câu lông cổ, bồ câu đuôi trắng hay bồ câu kền kền. Ảnh: Silvain de Munck.
Khi trưởng thành, mỗi cá thể chim bồ câu Nicoba có chiều dài khoảng 34 cm. Chúng có các đặc điểm nổi bật gồm: bộ lông màu xanh kim loại, phản chiếu ánh màu đồng trông rất đẹp; lông đầu đen ánh; đuôi rất ngắn và có lông màu trắng ẩn bên dưới. Ảnh: Bird Explorers.
Chim bồ câu Nicoba thường kiếm ăn trên mặt đất ở những vùng bằng phẳng, nhiều lá cây rụng. Thức ăn chủ yếu gồm các loại trái cây rừng, những hạt cứng và một vài động vật không xương sống. Ảnh: salis- – some rights reserved (CC BY-NC).
Về sinh sản, chim bồ câu Nicoba mỗi lần chỉ đẻ một trứng, tổ được xây rất đơn giản, có khi chỉ 3 - 4 que cây nhỏ sắp xếp một cách chắc chắn. Ảnh: Hardeep Solanki.
Trong những năm qua, do môi trường sống bị thu hẹp và nạn săn bắt trái phép nên số lượng cá thể chim bồ câu Nicoba trong tự nhiên suy giảm nghiêm trọng. Ảnh: kdonbo.
Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
Tâm Anh (TH)
#chim bồ câu Nicoba #Vườn quốc gia Côn Đảo #loài chim quý hiếm #bảo tồn động vật hoang dã #bảo vệ loài chim quý hiếm

