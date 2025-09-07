5 cá thể chim bồ câu Nicoba về vườn quốc gia Côn Đảo là loài cực quý

Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo cho biết, đơn vị đã tiếp nhận 5 con chim bồ câu Nicoba. Đây là loài chim quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.
Đây là 1 trong 1.499 chiếc siêu xe Lamborghini Huracan Sterrato được sản xuất và bán ra trên toàn cầu, cũng là chiếc duy nhất ở Việt Nam hiện nay.
Tử vi tuần mới cho thấy Thần Tài đứng về phía 3 con giáp này, giúp họ gặt hái nhiều thành công, tài lộc hưng thịnh và hạnh phúc trọn vẹn.
Siêu du thuyền Cristiano Ronaldo mua để cả gia đình nghỉ dưỡng được thiết kế sang trọng không kém khách sạn 5 sao trên mặt đất.
Mặt trận Pokrovsk vẫn đang diễn biến ác liệt; có phải quân đội Nga đang bao vây thành phố, để thực hiện chiến thuật “vây điểm, diệt viện”?
Các nhà khảo cổ học Ý phát hiện ra một con lợn đất nung cổ đại có thể dùng làm đồ chơi, cũng như bình sữa cho trẻ em thời cổ xưa.
Võ Hoàng Yến mở tiệc thôi nôi cho con gái. Người đẹp cho biết, vợ chồng cô thấy may mắn khi ái nữ được lớn lên trong vòng tay yêu thương của nhiều người.
Từng được ca ngợi là nền tảng AI đầy tham vọng, Tesla Dojo bất ngờ bị khai tử sau sáu năm phát triển, để lại nhiều tranh cãi và tiếc nuối.
Đôi bạn thân Lương Mạnh Hải – Tăng Thanh Hà hàn huyên khi gặp lại nhau. Võ Hoàng Yến tung bộ ảnh mừng thôi nôi con gái.
Kawasaki đã chính thức ra mắt Ninja ZX-6R 2026 tại thị trường Ấn Độ. Ngay lập tức, mẫu xe này đã mở đặt cọc tại Việt Nam và sẽ bán ra vào tháng 10/2025.
Người Việt Nam có cơ hội chiêm ngưỡng "trăng máu" vào đêm 7, rạng sáng 8/9. Giai đoạn "trăng máu" chính thức bắt đầu lúc 0h30 ngày 8/9 và đạt cực đại vào 1h11.
Tính cách thân thiện, ít khi tranh cãi giúp 4 con giáp này xây dựng mối quan hệ tốt, công việc thuận lợi và trung niên trở thành thời kỳ sung túc nhất.
hNững hình ảnh đầu tiên về ngoại thất của Mercedes GLC EV hoàn toàn mới đã bất ngờ xuất hiện trên mạng trước giờ ra mắt, thu hút sự chú ý lớn từ giới mê xe.
6.0000 quân của Lữ đoàn UAV Rubicon Nga tàn phá tuyến phòng thủ của Ukraine. Binh sĩ Ukraine thừa nhận Rubicon đang gây ra mối đe dọa lớn với họ.
Hai thập kỷ trước, Fairbanks ở Alaska đã vận hành siêu pin lớn nhất thế giới, trở thành cứu tinh năng lượng cho hàng chục nghìn cư dân.
Trước khi vướng ồn ào lộ ảnh hút chất cấm, Độ Mixi nổi tiếng là một trong những đại gia trong làng streamer với nguồn thu nhập khủng từ kênh YouTube...
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 8/9, Song Ngư hôm nay ổn định, thu nhập khá cao lại biết tiết kiệm. Kim Ngưu được tin tưởng nhưng dễ mệt mỏi.
Sau khi tháo dỡ công trình Hàm cá mập cùng một số hạng mục của nhà hàng Thủy Tạ, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục được nâng cấp và mở rộng lên 1,4 ha.
Những ý tưởng trang trí này có thể tối đa hóa không gian trong nhà mà không ảnh hưởng đến phong cách.
Sau vụ cháy nghiêm trọng tại bãi xe gầm cầu Vĩnh Tuy khiến hàng trăm phương tiện bị thiêu rụi, Hà Nội đã khẩn trương xóa sổ bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Chương Dương, cầu vượt Ngã Tư Vọng...
Chỉ còn 3 tháng cuối năm, tài lộc ập đến liên tục với 4 con giáp này. Tiền bạc hanh thông, công việc thăng tiến, cơ hội 'vàng' tự động tìm đến.